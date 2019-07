Hva skal Johnson piskes med?

Boris Johnson, mannen som i går inntok den britiske statsministerboligen i Downing Street nummer 10, har lovet å få britene ut av EU i løpet av 100 dager. Han har kun 97 dager igjen. Vil han klare det?

Statsminister Boris Johnson bør nok være forberedt på at EU vil svinge pisken, slik de nå gjør mot Sveits.

I likhet med Norge, har Sveits sagt nei takk til EU-medlemskap. Av hensyn til landets suverenitet og selvbestemmelse, takket Sveits også nei til EØS, og har en rekke bilaterale avtaler med EU. Nå ser det ut til at EU har satt seg fore å piske sveitserne inn i EU-folden. I forhandlingene om ny rammeavtale, skal Sveits i større grad underlegges EUs overnasjonalitet. Sveits nøler med å underskrive rammeavtalen. Derfor kom piskeslaget: EU trakk tilbake godkjenningen av sveitsiske børser som likestilte dem med EU-børser. EU kan ha valgt børs-pisken for å tvinge Sveits med i den bankunionen EU er i ferd med å etablere. To fluer i et piskesmekk. Det sveitsiske finansdepartementet svarte med å hindre EU i å handle med sveitsiske aksjer.

I den norske regjeringa har Johnson ingen allierte, til tross for norsk nei til EU i to folkeavstemninger.

«Norge og Sveits har mange sammenfallende interesser i vårt internasjonale engasjement. Derfor er det viktig å ha en tett og åpen dialog om de utfordringene verden og Europa står overfor» sa statsminister Erna Solberg (H) da hun møtte presidenten i Sveits, Johann N. Schneider-Ammann, i 2016. Tomme ord. Det kom for eksempel fram da Erna Solberg brukte Sveits som et skrekkeksempel på alternativet til EU-medlemskap og EØS under NHOs årskonferanse i januar.

Finansminister Siv Jensen fra Frp er like EU-ivrig som Erna Solberg: Den blåblå norske regjeringa nølte ikke med å svinge sin egen lille pisk mot Sveits og landets suverenitet i takt med EU, og trakk tilbake godkjenningen av sveitsiske børser. Men det er ingen nyhet at Frps nei til EU er «fake populism» som amerikanere kaller det (myntet på Trump) – falsk populisme.

Storbritannias nye statsminister kan ha nytte av å snakke med allierte i Sveits, men Johnson kan altså glemme den norske regjeringa som alliert i sine bestrebelser på å få gehør for nasjonal selvbestemmelse i Brussel. Den norske Høyre-statsministerens iver etter å få Norge inn i EU, er langt større og sterkere enn lojaliteten til folkestyret i eget land – og i andre land, for den del. I den norske regjeringa har Johnson ingen allierte, til tross for at vi her på berget har sagt nei til EU-medlemskap i to folkeavstemninger.

Brussels pisk mot Sveits er nok også ment som en styrkedemonstrasjon overfor Storbritannia og den nye statsministeren Brexit-Boris Johnson.

Kan Brussel være beredt til å gå til børskrig mot Johnson og London Stock Exchange, en av verdens aller største børser, også? Vil Solberg og Jensen kaste Norge inn i den børskrigen også, dersom den kommer? Så langt har det vært et nært forhold mellom Oslo Børs og London-børsen som ifølge Financial Times har tilrettelagt teknologien for egenkapital-, rente- og derivatmarked ved Oslo Børs siden 2009.

Nylig avgått EU-president, polske Donald Tusk, som fikk sitt fornavn fordi hans farmor i sin ungdom ble begeistret for en britisk lord ved navn Donald, er kjent for like mange kontroversielle utsagn som Boris Johnson. Ett av dem er «there is a special place in hell for Brexiteers without a plan» – det er et spesielt sted i helvete for brexit-tilhengere uten en plan (BBC 6. februar). La oss håpe at de nyvalgte EU-lederne i større grad besinner seg, og bruker fornuft og respekt framfor pisk.

Om statsminister Johnson klarer å holde løftet sitt om at Storbritannia skal være ute av EU 31. oktober, er selvsagt også avhengig av hvordan han selv takler den krevende oppgaven. Situasjonen i det britiske parlamentet er like krevende som før. Og det er ingen tvil om at Boris Johnson har vært en politisk bajas, til tider på linje med både Donald Tusk og Donald Trump. Han har også vist seg som en god taktiker og politiker innimellom. I sin første tale som påtroppende statsminister, sa Johnson at ønsket om fri handel med EU, og gjensidig støtte mellom Storbritannia og EU, var like ektefølt som ønsket om demokratisk selvråderett.

Boris Johnson er tilsynelatende en «brexiteer without a plan». Han har ikke presentert noen konkret plan for nye brexit-forhandlinger med EU. Johnson garderer med at han er åpen for nye forhandlinger, samtidig som han er tydelig på at Storbritannia skal ut før 31. oktober «deal or no deal». No deal innebærer brexit uten avtale – basert på WTO-regelverket. Det kan være det beste taktiske utgangspunktet i møtet med Brussel. Så får vi se, hva de neste 97 dagene bringer.

