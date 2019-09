Hva om østlendingene eter sin egen ufisk?

Hva om Nord-Norge selv finansierer Nord-Norgebanen, spør samfunnsøkonom Steinar Juel i tenketanken Civita i en kronikk i Dagens Næringsliv. Spørsmålet er utelukkende retorisk, for Juel har selvsagt regnet ut svaret på forhånd.

Utbygging av Nord-Norgebanen fra Fauske til Tromsø, samt sidespor til Harstad, vil koste hver husholdning i Norge 44.000 kroner. For de fleste husholdninger er dette et betydelig beløp, skriver Juel.

Bortsett fra i Nord-Norge, poengterer han, fordi de nordnorske husholdningene utgjør under ti prosent av landets husholdninger "ville de grovt sett betalt kun i underkant av ti prosent av kostnadene ved utbygging og drift av jernbanen, mens de ville fått nær 100 prosent av den lille nytten banen gir."

Juel regner videre på kalkulatoren: Hvis nordnorske husholdninger måtte bekoste hele togeventyret i nord selv, "ville hver husholdning i Nord-Norge blitt påført et tap på snaut en halv million kroner".

Juel bygger opp under den gamle forestillingen om nordlendingen som en statssubsidiert snyltepave.

Og Juel bare (slik jeg ser det for meg): NORD-NORGE, DO YOU HEAR ME? Det der togdrømmeriet deres som 11 av deres 20 stortingsrepresentanter (DET ER ALT FOR MANGE AV DEM OGSÅ, SPØR DU MEG) mener bør bygges, ville kostet dere en halv million kroner hver!

Og han bare fortsetter (slik jeg ser det for meg): HÆ? HÆ? En halv million? Der fikk pipa en annen lyd, tenker jeg! YOU GUYES TAKE A HELL OF A BEATING!

Jeg skjønner at Steinar Juel synes Nord-Norgebane er en skikkelig dårlig idé. At det bor for få mennesker i nord til at jernbaneutbygging nordover vil lønne seg. Kanskje har Steinar Juel rett i det. En Nord-Norgebane vil koste fryktelig mye penger.

Det er måten Juel argumenterer på som er problemet. Ikke bare er det en ovenfra og ned-tone (hadde du bare betalt for det selv, vennen min, så ville du nok forstått hvor dyrt det egentlig er), det er også en type argumentasjon som bygger opp under den gamle forestillingen om nordlendingen som en statssubsidiert snyltepave.

Det er ugrei, urettferdig og urimelig retorikk.

Skal vi først bruke dette selvkostprinsippet, må det anvendes den andre veien: Hva om Oslos husholdninger selv bekostet Operaen? Munch-museet? Nasjonalgalleriet? Bjørvika-tunnellen? Hva om husholdningene på Østlandet skulle bekostet hele Intercity-triangelet? Hva hadde det kostet dem, hva sier kalkulatoren til Steinar Juel om det?

Og for å dra det enda lenger: Hva hvis de ulike landsdelene fikk beholde inntektene sine selv? For å si det sånn, om Nord-Norge fikk beholde alle olje- og gassinntektene sine, alle fiskeriinntektene sine, alle kraftinntektene sine, da kunne Nord-Norge sikkert ha råd til å bygge Nord-Norgebanen både fram og tilbake.

Hvis ikke dette er nok å tygge på, kan du jo gå på fiskerestaurant på Aker Brygge og meske deg med landsdelens delikatesser som sik, gjedde eller abbor.

Det er kanskje dumt av meg å henge meg opp i hva en Civita-økonom har skrevet i en kronikk i Dagens Næringsliv. Det er bare det at jeg egentlig ikke synes det er noen liten sak.

Vi har lagt bak oss et valg der de store partiene har gått tilbake og noen mindre partier har blitt større. Såkalte eksperter er bekymret. Er de store velgervandringene et resultat av økt polarisering i samfunnet, av økt mistro mellom grupper i landet, av at populistiske politikere fyrer opp under folks følelser?

Min påstand er at Steinar Juel er mer polariserende enn Sp-Trygve, mannen som framfor noen beskyldes for å sette by og land opp mot hverandre.

Det er akkurat sånt snakk som Juels som fyrer opp folk, som får dem til å føle seg undervurdert, fremmedgjort og uaktet.

Det er ikke bare nordlendingene som får gjennomgå i Juels økonomiske univers. Tidligere i år la han og Civita fram notatet "Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev", der Juel påpekte at de økonomiske ulikhetene i Norge ikke er så store som enkelte skal ha det til ettersom staten, "det vil si det norske folket kollektivt, er en større formueseier enn alle private husholdninger tilsammen."

Jeg kjenner folk som ikke har råd til middag hver dag, eller som må be idrettslaget om å få slippe å betale kontingent for ungene sine, som ikke har penger til å reise på ferie for.

Hvis de får høre av Steinar Juel at de egentlig ikke er fattige, at de "kollektivt" eier en stor formue, ja da skal jeg love deg at det bli polarisering.

