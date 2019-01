Hurra for ulven!

Sentralstyremedlem og nestleder i Trøndelag Høyre, Anders Kiær, ser skriften på veggen. Han planlegger sommerens lokalvalgkamp. Mens Høyre slår opp sine valgkampboder, slår rekordmange ulver ut i blomst på et beite hos en potensiell Sp-velger like i nærheten.

I et åpent brev går han ut mot sin egen partileder og partiets rovdyrpolitikk. Ulvemotstanderen mener Høyre vil tape oppslutning i distriktene om partiet ikke snur.

– Denne regjeringen skyter ulv. Ja, ingen regjering har skutt så mye ulv som denne, svarer statsmininsteren. Det er riktig, og det er ganske uinteressant. Det er heller aldri gravlagt så mange nordmenn som under denne regjeringen. Det skyldes ikke regjeringen, men at det aldri har vært så mange nordmenn.

Du synes kanskje denne sammenligningen halter. Og det gjør den. For mens folketallet siger sakte oppover, har ulvestammen doblet seg siden Erna tok over i 2013. Det finnes nok ennå folk i Bunads-Høyre som kan fortelle sin statsminister at når en forvaltet bestand av dyr dobles, så må det gjerne også skytes flere dyr. Denne regjeringen skyter rekordmye ulv fordi denne regjeringen har forvaltet frem rekordmye ulv.

Men Erna må også si nei. "Vi må ha et opplegg som holder dersom det prøves for domstolene. Vi skal forvalte bestanden, men samtidig være innenfor lovverket", sier Solberg til VG.

Jasså, sier kanskje du som forvalter dyr på båsen og i skogen, åssen kan det være vanskelig? Jo, fordi Stortinget ikke bare har vedtatt fire til seks ynglinger av ulv, men også at både norske og internasjonale rettsregler skal begrense måloppnåelsen. I år mener regjeringen at det er umulig å skyte ned bestanden til fire til seks ynglinger på lovlig måte.

Dette problemet opprettholdes av flere enn regjeringen. Det naturlige å gjøre når Stortinget vedtar mål som kan være ulovlige å nå, er å endre loven. Eks-statsråd Vidar Helgesen (H) forsøkte, men så spedt at nesten ingen på Stortinget ville ha lovforslaget hans. Det er mer politisk handlingsrom i uklart skjønn enn det er i intervallet fire til seks.

Dermed kan NGO-ene fortsette å bruke statlige tilskuddsmidler på å saksøke (og tape) over statens skjønnsbetingede fellinger igjen og igjen. I fjor var det WWF Norge, i år er det Noah som får sine SoMe-flombelyste dager i tingretten for å verve medlemmer. De vil trolig tape enda en gang, men pytt pytt. Så lenge vi skyter noen ulv hvert år er både politikere og lobbyister sikret profilering inn i evigheten.

Alle har grunn til å feire. Når ulvedemonstrantene er ferdig foran Stortinget i kveld, går de på Scotsman og skåler for at regjeringen har punktert ulvesonen. Etter uttaket av Slettåsflokken finnes det ikke lenger noe sted der ulveflokker er garantert å få leve.

Samtidig kan Noah og Naturvernforbundet skåle i økologisk rødvin på Litteraturhuset. Regjeringen har nemlig sørget for at det blir enda mer ulv i Norge til neste vinter. Maks 29 ulver kan tas ut under den pågående jakta. Ifølge forskerne i Skandulv vil et uttak av 32 ha balansert bestanden.

Men i skyttergravene må enhver feiring holdes ute av syne for motparten. Derfor klager fakkelbærerne fra skogen. Derfor roper Noah "skam", i håp om å distrahere en tingrettsdommer til å overse stadig flere ulv.

Noen forsøker å innføre nye suksesskriterier for rovdyrpolitikken. Venstres Guri Melby gleder seg over færre sauetap og flere sauer i ulvesonen. Det skyldes imidlertid ikke ulveforvaltning, men landbruksforvaltning. Der det er ulv, forsvinner sauen fra utmarka, påviser Nibio. Det er ikke en seier for rovdyrpolitikken, det er et tap for utmarksnæringene.

Er det ikke bra at man har funnet løsninger som gjør at man både kan ha rovdyr og sauehold? spør Melby. Stortinget har imidlertid ikke bestilt innegangersau, men utmarksbeite i hele landet. Inngjerdet sau i Hedmark er like uviktig for det todelte målet som ulv i en dyrepark.

Lobbyisme er en slags utmarksnæring det også. Regjeringen har varslet at enda flere skal få ha et ord med i laget om rovdyrforvaltningen. Enda flere årsverk for å skrive variasjoner over at ulven ødelegger/berikerbygdene. Leserne og politikerne går aldri lei.

Kveldens diskrete feiringer i skyttergravene skjer med måte. I morgen tidlig venter rettssaler og avisspalter på nye dommedagsprofetier, om et av verdens mest levedyktige pattedyr og et av Norges mest overtallige produksjonsdyr.