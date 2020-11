På de siste 13 meningsmålingene utført for Nationen og Klassekampen, har Venstre ligget over sperregrensa bare to ganger. Sist var i februar i år. Det kalles stabilt dårlig.

KrF vipper fortsatt, med seks målinger over, sju under. De siste to månedene med 3,4 prosents oppslutning. Hvis valget var i dag, vile de borgerlige småpartiene i høyden kapret ett og to utjevningsmandater på Stortinget. Det er en vaklevoren grunnmur å bygge en ny, ikke-sosialistisk regjering på.

Trøsten for Høyre er at de selv holder seg rundt 24 prosent og veksler med Arbeiderpartiet om å være landets største. Høyres velgere er ganske lojale, KrFs mest trofaste av alle - de er bare ikke så mange. Venstres velgere, derimot, er som kjent svært tilbøyelige til å finne andre partier å stemme på.

Samtidig er befolkningen koronatrøtte. Pandemien synes altoverskyggende og regjeringens statsråder ser ikke ut til å hente noen videre gevinst av stadig profilering og pressekonferanser om restriksjoner.

Ap, Sp og SV får 88 mandater i vår siste måling. Senterpartiet har nesten doblet seg fra 19 ved valget i 2017 fram til 35 mandater i siste måling. Det styrker realismen i et nytt regjeringssamarbeid. Selv uten Rødt og MDG. Legger vi til de to minste som støttepartier, som begge er over sperregrensa her, har de rødgrønne 102.

Da faller også Siv Jensens skrekkscenario fra hverandre, at de skal måtte holde seg for nesa og samarbeide med "bompenge-Lan" og "kommunist-Bjørnar". Det trenger de ikke. Ikke så lenge Trygve finner sammen med "ulve-Audun".