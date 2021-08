Høyrefolk under tvang

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

"Tolærersystemet forsvant", konkluderer Høyremann og næringsdrivende Jonny Helland fra Haram. Stemmen er tykk.

Haram kommune klarte å sikre alle klasser i grunnskolen to lærere. Alle elever skulle verdsettes og få den undervisningen de har krav på. Det er en hjertesak for Helland. "Det er avgjørende at alle elever blir sett. Oversette elever får det vondt, kanskje resten av livet. Vi fikk det til. Så forsvant tolærersystemet vårt bare over natta …" Stemmen er i ferd med å briste for Jonny Helland.

"Høyre sier jo at skolen og lærerne er en hjertesak. Dette henger ikke på greip", sier Helland.

Harams tolærersystem ble umiddelbart avviklet da kommunen ble tvangssammenslått med Ålesund. Det spilte ingen rolle at lokaldemokratiet i Haram hadde husholdert godt med pengene sine. Og fått på plass gode tjenester for små og store som lever sine liv i Haram.

Det spilte ingen rolle at mange av bygdas tilbud var etablert på dugnad. Både ideelle organisasjoner, næringsdrivende og kommunen stilte opp på dugnadene. Det spilte ingen rolle at Haram sa nei til sammenslåing med Ålesund.

Vi har hatt "patriotkapital", sier Jonny Helland. Og forklarer hvordan lokale næringsdrivende bidro til dugnadene uten noen utsikter til egen avkastning. Industri utgjør nær halvparten av næringslivet i Haram. Mye av den er høyteknologisk – som Kongsberg Maritime.

For to år siden fikk Haram prisen for beste vertskommune for næringslivet. Den ble overrakt under Arendalsuka.

I år er Jonny Helland invitert til Arendalsuka av Lokalsamfunnsforeningen for å vitne om konsekvensene av den kommunetvangen som Høyre, Frp og støttepartiene KrF og Venstre, har stått for. Haram kommune eksisterer ikke lenger. "Haram har mistet sin ordfører og lokalbefolkningen sin stemme. Det er håpløst. Demotiverende. Det kveler dugnadsånden og lokalsamfunnet. Det haster å komme ut igjen. Mens graset gror – dør kua", sier Helland.

Helland forteller om da Eidet Kulturhall i Vatne skulle bygges: Bygdefolket solgte vannverks-aksjene sine til kommunen for å frigjøre kapital til bygge-dugnaden. Nå eier Ålesund vannverket, og har skrudd opp de kommunale avgiftene i Haram, vannavgiften inkludert. Driften av kulturhallen – og mye annet – er blitt adskillig dyrere.

"Det er ikke til å tro!", kommenterte Hellands tilhørere i Arendal høylytt.

"Det er ran ved høylys dag. Vi gikk med over 30 millioner overskudd i 2019. Haram har blant annet investert i verdipapirer som sikrer rundt 20 millioner kroner årlig avkastning. Nå går avkastningen rett i Ålesund-kassa. Vi får høyere avgifter tilbake. Haram måtte innføre eiendomsskatt", sier Jonny Helland.

Men Helland har ikke gitt opp kampen for å få kommunen sin tilbake. Nå representerer høyremannen folkeaksjonen "Haram ut av Ålesund", og underskriftene strømmer på. Folk vil ha tilbake sin kommune, sin stemme og sin identitet.

Frp-leder Sylvi Listhaug, med tungt medansvar for tvangssammenslåingen, avla nylig sine gamle hjemtrakter et valgkamp-besøk. Frp-lederen kommer fra Ørskog, som sammen med Sandøy, Skodje og Haram er slått sammen med Ålesund. Nå finner Frp-lederen det beleilig å åpne for at kommuner som vil ut, kan forlate Ålesund, ifølge Sunnmørsposten.

"Listhaug forsøker nok å sikre seg andre-mandatet i Møre og Romsdal. Om Listhaug virkelig har snudd, er det bra. Men jeg er slett ikke overbevist. Det er nok valgflesk", sier Helland til Nationen.

Det er også påfallende at Listhaugs pipe får en ganske annen tone noen uker før Frp og høyrepartiene antakelig mister flertallet i Stortinget.

Flere høyrefolk under tvang sto fram på scenen i Arendal: Einar Aaland fra Bjugn og Sigurd Berg Aasen fra Søgne.

Einar Aaland tok fram skrekkeksempler fra tvangssammenslåingen. Som at Bjugns helsestasjon ble fjernet fra nettet (helsenorge.no) over natta, til tross for løfter om at den skulle bestå. Som at utsiktene til sammenslåing skapte et "rustningskappløp" i begge kommuner. Bjugn satset 200 millioner kroner i løpet av én kveld for å sikre seg tjenester og tilbud i egen kommune. Da hadde Ørland satset 300 millioner. "Det økonomiske korthuset vil fallet. Det blir kutt, sentralisering og dårligere tjenester", sier Aaland.

Høyrepolitikeren Aaland vitnet om "kaosprosessen" som startet med lokalpolitisk engasjement, og endte i "skytterkrig" mellom politikere. Og i en uvanlig skitten skytterkrig mellom partifeller i Høyre. Bjugn Høyre og Ørland Høyre ble tvangssammenslått av Trøndelag Høyre.

"Det er ikke til å tro!", kommenterte publikum i Arendal.

Sigurd Berg Aasen fra Søgne og folkeaksjonen "Vi som vil ha Søgne kommune tilbake", kalte tvangsbruken mot Søgne og Songdalen for "løgn og bedrag fra ende til annen". Søgne sa nei, i Songdalen sa et lite flertall "ja – hvis Søgne går inn". Solberg-regjeringa tolket det slik det passet: "To av tre kommuner sier ja", dermed ble de tvunget sammen med Kristiansand.

"Det gjør vondt. Skolene i Søgne kutter allerede. Det går ut over barna våre. Vi finner oss ikke i å bli behandlet slik. Det er uholdbart!", sa Aasen.

Etter å ha hørt vitnemålene om hva regjeringas tvangsbruk har påført flere lokalsamfunn, er det fristende å si seg enig i Einar Aalands konklusjon: "Tvang er den rene galskap."