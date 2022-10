Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) sukket nok dypt da han leste følgende overskrift i nettavisen Altinget.no: "Det er en sammenheng mellom konspirasjonsteorier og EØS-motstand". Den uhemmede mistenkeliggjøringen er i gang.

Statsråden klarte ikke å hindre høstjakta på EØS-motstandere, fordi han begikk en tabbe. Men det var nettopp slike overskrifter og slik mistenkeliggjøring Gjelsvik ville forebygge. Med ansvar for valgene i Norge, er han også "demokratiminister". Og han så faren for grums i det norske demokratiet da han leste rapporten "Scenarioer for uønsket påvirkning i forbindelse med norsk valg", utarbeidet av forskere ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

FFI-forskerne valgte den norske EØS-motstanden som ett av fem scenarioer for uønsket påvirkning – det vil si trusler mot det norske demokratiet utenfra (infiltrering). Scenarioene er ifølge forskerne "tenkte, mulige situasjoner" Norge kan havne i.

Selve premisset for EØS-scenarioet presenteres slik i FFI-rapporten (side 31): "En fremmedstatlig aktør har som mål å isolere Norge fra det europeiske fellesskapet. En utmelding fra EØS-avtalen vil være et betydelig skritt i den retningen. Som strategi velger aktøren å forsterke proteksjonistiske og nasjonalistiske holdninger (...)"

EØS-motstandere, i LO, Nei til EU, SV, Sp og Rødt, for eksempel, har ingen ønsker om å "ta et betydelig skritt i retning av å isolere Norge i Europa" – eller i verden. Dermed er det gode grunner til å protestere mot den "virkeligheten" FFI tar utgangspunkt i. Den er grovt fortegnet. Det minner om politisk agitasjon.

Det er dessuten både urimelig og uklokt å bruke formuleringer som "forsterke proteksjonistiske og nasjonalistiske holdninger". Slike merkelapper kan åpenbart bidra til feilaktige oppfatninger om at den norske systemkritikken av EØS innebærer "proteksjonistiske og nasjonalistiske holdninger" – som altså skal være egnet for illegitim påvirkning utenfra. Det gjør ikke saken bedre at vi vanligvis forbinder slike merkelapper med høyreekstreme.

Forskningsrapporter skal ikke knebles i et demokrati. Punktum. En av grunnene til det, er at innholdet skal kunne drøftes. I dette tilfellet er det særdeles gode grunner til å drøfte premisset for EØS-scenarioet. Fortegning bidrar neppe til å hindre uønsket påvirkning av norske valg utenfra. I dette tilfellet åpner det altså for en massiv mistenkeliggjøring av en stor gruppe nordmenn.

Annonse

Kommentaren i Altinget.no er det tydeligste tegnet på at høstjakta er i gang. Under den nevnte overskriften, kan vi lese: "Alle EØS-motstandere er ikke konspirasjonsteoretikere, men mange konspirasjonsteoretikere er EØS-motstandere." Det slår en av avisens nisjeredaktører fast i ingressen.

Ville en så primitiv mistenkeliggjøring av EØS-motstandere vært gangbar mynt i norsk offentlighet før FFIs EØS-scenario ble kjent? Uten rapportens feilaktige premiss for EØS-scenarioet?

Kommunalminister Sigbjørn Gjelsvik hadde altså gode grunner for å advare mot at rapporten kunne føre til en urimelig kobling mellom sunn, demokratisk EØS-motstand og konspirasjonsteorier. Altinget.no bidrar til "å sause enhver EØS-motstander sammen med covid-fornektere og høyreekstreme", som redaktør Mari Skurdal i Klassekampen så treffende skriver.

I oppdragsavtalen mellom departementet og FFI (fra Solberg-regjeringas tid), heter det: "Dersom Oppdragsgiver ikke offentliggjør resultatene innen seks uker etter overlevering, skal Oppdragstaker ha rett til å gjøre dette." Det er altså ingen automatikk i at rapporter bestilt av departementet skal offentliggjøres på departementets sider. Det har FFI-forskerne lenge vært innforstått med.

Kommunalministeren gjorde ingen forsøk på å hindre at FFI offentliggjorde rapporten, på "å kneble" rapporten. Gjelsvik ville ikke offentliggjøre rapporten på departementets sider, for å unngå å gi inntrykk av at han gikk god for den. Det var i tråd med kontrakten, men likevel en tabbe.

Dersom Gjelsvik hadde gått ut med saklig kritikk av rapporten på departementets hjemmeside og samtidig lenket til FFI-rapporten med en gang, ville han ha fjernet all tvil om at han ønsket en åpen debatt. Og vært i en bedre posisjon til å kritisere rapportens høyst kritikkverdige sider. Det ville ikke vært noen flik som politiske motstandere (eller journalister på statsrådsjakt) kunne å røske i.

Vi kjenner fasit: Jakt i spaltene og fra høyresida i Stortinget på Sigbjørn Gjelsvik, og uhemmet mistenkeliggjøring av EØS-motstandere.

Men det var ikke Sigbjørn Gjelsvik som startet høstjakta på EØS-motstandere. Det var det "Norge ut av EØS"-scenarioet i FFI-rapporten som gjorde.