“Hver mann sin høne”, sa Venstres landbruksminister Lars Sponheim i 2004 da landet sto foran en potensiell egg-krise rett før selveste egghøytida, påsken.

I Stortingets spørretime skal det ha brutt ut allmenn latter da statsråden ble konfrontert med den bekymringsfulle forsyningssituasjonen - man manglet opp mot 3,5 millioner egg. Hvordan skulle regjeringen sikre nordmenns tradisjonelle påskeegg på frokostbordet?

Sponheims kvikke respons har siden blitt stående som et symbol på den enkleste svaret på matsikkerhet og sjølforsyning: At flere av oss produserer vår egen mat. Det er selvfølgelig ikke realistisk - og kanskje heller ikke ønskelig - at alle er hundre prosent sjølberga. Likevel er det en problemstilling som er aktualisert gjennom det siste årets koronapandemi.

Det er i dette lyset man kan se landbruks- og matminister Olaug Bollestads (KrF) nasjonale strategi “Dyrk byer og tettsteder”. For den handler ikke om sentralisering og ytterligere foredling av de typisk urbane kvalitetene. Tvert imot, det er det grønne man skal legge til rette for - bylandbruket.

Mens debattene om nedbygging av matjord raser i de tradisjonelle jordbruksfylkene, søker man etter fliker av dyrkbare arealer som kan utnyttes i byene. I Hamar har de honningproduserende bier på taket av kulturhuset og parker blir til hager med stikkelsbær og bønner. Utnytting av både takflater og fast grunn er ifølge statsråden "bærekraft i praksis”.

Det er i alle fall interessant. For når over 80 prosent av oss bor i tettsteder, er det stadig flere som ikke uten videre har tilgang til gras under føttene eller møkk under negla. Og med under 40.000 bønder her i landet, er det færre og færre som kjenner en bonde personlig.

Da blir det også langt - både fysisk og mentalt - til kunnskapen om matproduksjon, om dyrehold og sammenhengene mellom jord og bord.

I Frankrike har bønder og ordførere på landsbygda nylig fått lovbeskyttet lukta av hestemøkk og lyden av hanegal. Slik skal det bli lettere å megle mellom bønder og turister eller innflyttere til distriktene når sistnevnte klager over "ulemper" som uunngåelig følger med landbruk. Brobygging mot forståelse, innsikt og respekt er aldri feil.

Før byene ble modernisert, gentrifisert og fortettet i stor stil, var det ikke uvanlig å ha både bakgårdsgriser, høne og balkongpoteter for å forsørge sin egen familie. Kolonihager har vært tilsvarende ettertraktet og populære. Bollestad viser til at ventelistene for å få en parsellhage ble firedoblet i løpet av årene fra 2010 til 2017.

Nå er målet at enda flere oppdager gleden ved å dyrke jorda til eget forbruk og høste egen mat. Med på laget da regjeringens planer ble lansert denne uka var både bybønder og gründere, andelslagsentusiaster og statsforvalteren i Oslo og Viken.

Foruten Bollestads eget departement, er både kommunal­ og modernisering, klima­ og miljø, arbeids- og sosial, helse­ og omsorg og kunnskapsdepartementet involvert. Det er tross alt snakk om at urbant landbruk kan være et verktøy for å nå hele 12 av FNs 17 bærekraftsmål.

Innspill er derfor hentet også fra Forskningsrådet, Innovasjon Norge, næringsliv, kommuner og organisasjoner. Det skal lages en veileder for urbant landbruk. Satsingen er full av lovord som å “vurdere behov”, “invitere til samarbeid”, “bidra til kunnskap” og “stimulere”.

Strengt tatt: “Vi skal snakke mer om det”. For penger har de ikke satt av.

Vi må forvente at regjeringas prosjekt følges av et budsjett. Særlig for unger og ungdom er det viktig at avstanden til jorda ikke blir uoverkommelig stor. De fortjener tett kontakt med levende liv og kunnskap om dyrehold, matproduksjon og sammenhengen mellom oss selv, det vi dyrker og det vi spiser.

I Finland har forskere studert hva som skjer med ungenes immunforsvar når de får mer kontakt med naturen. De satte inn skogbunn, plantebokser og gressmatter i bybarnehager og oppdaget at det endret sammensetningen av mikrober på huden og i magen på ungene.

Kontakt med naturen, med dyr og det som spirer og gror, kan altså forhindre forstyrrelser i immunforsvaret, som autoimmune sjukdommer og allergier.

Grønne lunger skaper dessuten for sosiale møteplasser for mennesker, der vi kan drive arbeidstrening, undervisning og integrering i praksis. Levende vekster sørger også for CO2-opptak og renser lufta, samtidig som det rent visuelt skaper trivsel.

Når betong og asfalt brytes opp av parker og trær gjør det altså noe med både vår og klodens helse. Hvis det å bruke merkelappen "bærekraftig" gjør at pengene sitter løsere - kjør på!