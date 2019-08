Hjemmesitterens forsvar

Vi som jakter elg i lag, får tildelt en kvote, et antall dyr vi kan skyte. Eller skal skyte, som jeg bruker å si: Kvoten er en plikt, ikke en rett. Den er satt for å balansere stammen, og kan ikke overprøves av jegerne. Mener jeg.

Vi som lever i samfunn i lag, har tildelt rett til å stemme, til å velge hvilke partier og lister vi vil ha til å styre (personkabalen på de enkelte listene har vi svært liten innflytelse på, men det er en annen historie). Er det lov å la være å stemme? Eller er stemmeretten også en plikt?

Det er iallfall lett å tolke tonen før et valg i den retning. Stem hva du vil, men stem, heter det. Borgerplikt, heter det. Har du stemt ennå? Hva stemte du?

Men noen lar være. Ved kommunevalget i 2015 satt fire av ti stemmeberettigede nordmenn hjemme. Det er nær bunnrekord: I 2003 var valgdeltakelsen 59 prosent.

Det er ikke bra at folk sitter hjemme. Det er likevel mulig å forstå dem. I forrige uke snakket NRK med to velgere i Drammen som slett ikke var bekvem med å stemme.

– Vi har plikt til å delta i demokratiet, men å stemme i blinde er også feil, sa den ene.

Å ikke stemme er en halv stemme til de du liker minst, heter det. Å stemme i blinde kan fort være en hel stemme til de du er minst tjent med.

Informasjonstilgang betyr ikke at velgerne opplever informasjonen som relevant for seg.

Så kan det innvendes at det har aldri har vært lettere å være informert velger. Sakspapirer kan klikkes opp hjemme i stua. Kommunestyremøter streames av lokalaviser og IT-entusiaster. Det hjelper altså ikke på velgernes engasjement. Informasjonstilgang betyr ikke at velgerne opplever informasjonen som relevant for seg.

I småkommuner som Tydal har velgerne bare to lister å velge i, Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Er småkommunedemokratiet for smått?

Annonse

Ikke i Tydal: For fire år siden stemte 79 prosent av tydalingene på de to listene sine. En gjennomgang i Adresseavisen viser at valgdeltakelsen er høyest i trønderske utkantkommuner. Det er i bykommunene ved Trondheimsfjorden at folk sitter hjemme.

Noen steder kan det være meningsmangfoldet det skorter på. Sett at den gamle ungdomsskolen der dine barn skal gå, er nedslitt inn til asbesten. Alle partier lover i sine valgprogrammer å bygge ny skole.

Men etter valget kommer ingen av dem med noe byggeforslag. Den samsnakkede stillhet ligger klam over kommunestyresalen når mikrofonen slås på. Ved neste valg om 4 år står løftet om ny skole igjen i alle programmer.

I noen kommuner reagerer velgerne med by- eller bygdelister når de etablerte partiene stivner på siden av de reelle konfliktlinjene. Men du skal ha ork til å skaffe de nødvendige ti- eller hundretall underskrifter for å få registrere en liste. Og folk til å stå på lista.

Og: Gjør det noen forskjell? Når vindkraftverket avgjøres av regjeringen, den nye europaveitraseen i et departement og arbeidsgiveravgiften i Stortinget, kan det oppleves mindre relevant hvem som sitter i kommunestyret. En sentraliserende politikk der øremerkede midler og statlige standarder reduserer handlingsrommet i kommunene, bygger også ned den teigen det der lokalpolitisk engasjement gror.

Oppsummert Ulikt innhold 1 Skal vi bruke stemmeretten 9. september? Eller utøve borgerplikten? Irrelevant info 2 Velgerne har aldri vært så opplyst. Valgdeltakelsen går ned. Årsak og virkning 3 Fallende valgdeltakelse er et symptom, ikke en sykdom.

Fallende valgdeltakelse kan ses som gift for demokratiet slik bly i bensin var det for miljøet. Løsningen for bly var som kjent å forby bly. Australia, Belgia, Hellas og store deler av Latin-Amerika har ulike grader av lovregulert stemmeplikt.

Jeg tror det kan være omvendt: Fallende valgdeltakelse betyr at det allerede er gått gift i demokratiet. Da hjelper ikke stemmeplikt.

Lokaldemokratikommisjonen drøftet - og avviste - stemmeplikt i 2006. "Lokaldemokratiet blir ikkje meir vitalt og levande gjennom påbod og lokkemidlar", var konklusjonen. Stemmeplikt setter en viktig indikator på demokratiets legitimitet ut av spill, heter det i NOU-en fra kommisjonen. For: "Endringar i deltakinga gjer at det vert ført ein kontinuerleg debatt om situasjonen for lokaldemokratiet".

Kommisjonen påpekte imidlertid at kommunene har - og fortsatt bør ha - muligheten til å belønne folk som stemmer. Med de panegyrier om lokaldemokratiets verdi som nå vederfares velgerne, bør en tusenlapp i kommunalt skattefradrag for å legge en lapp i stemmeurnen være småpenger for den demokratiske kommune.

Ikke mobb hjemmesitteren. Jeg liker tanken på et folkestyre der valgdeltagelsen er høy. Men folkestyret er til for folk, ikke omvendt. Frihet til å velge er også frihet til å la være.