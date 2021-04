Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Se det for deg: Mellom forrevne fjell ligger en motorindustriell fabrikk med snille, NATO-vennlige vestlige ansatte som lager militær hi-tech. Plutselig dukker et firma med styrtrike russiske eiere opp og vil kjøpe hele fabrikken. Firmaet har bånd til Russlands president.

Har du sett en actionfilm fra 90-tallet, forstår du at her ligger det et plott. Uheldigvis for Norge utvikler plottet seg til "Hjelp, vi er på beredskapsferie", ikke "Die Hard 7".

Mandagens stortingshøring om regjeringens håndtering av Bergen Engines-salget gjorde et forsøk på å anmelde forestillingen.

Den regjeringsorienterte anmelder Hårek Elvenes (H) påpeker at historien fikk en happy ending: Salget av Bergen Engines til det russiske selskapet TMH International ble jo til slutt stoppet.

– Verken teknologi eller forsvarshemmeligheter kom på avveie, jubler Elvenes. Det er riktig. Men det er ikke nødvendigvis regjeringens fortjeneste.

"Verken teknologi eller forsvarshemmeligheter kom på avveie. Men det er ikke nødvendigvis regjeringens fortjeneste."

Elvenes pekte på den nye sikkerhetsloven fra 2019, og mente "det er Solberg-regjeringens fortjeneste at man i det hele tatt har muligheten til å stanse denne type oppkjøp." Her skal vi merke oss ordet "muligheten".

To måneder etter at regjeringen ble gjort oppmerksom på at det sto noen russere og siklet i havgapet ved Bergen, sa forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) til Stortinget at sikkerhetsloven "kommer ikke til anvendelse". Kort tid senere stanset regjeringen salget ved hjelp av - sikkerhetsloven.

Det skjedde etter at forsvarssjef Eirik Kristoffersen satte ned støvelen. Den karen ikke bare ser ut som han kunne spilt i kaldkrigsfilmer som "Rambo 3", han har tjenestegjort der filmen ble tatt opp - i det tidligere russisk-invaderte Afghanistan.

Annonse

Som en variant av Oscarsborg-kommandant Birger Eriksen i 1940 så Kristoffersen gjennom regjeringståka i skjærgården, og varslet at Forsvaret ville skyte ned samarbeidet med Bergen Engines dersom regjeringen tillot russiske eiere å overta.

For å si det i dagligdagse beredskapstermer: Regjeringen var klar over at det ulmet i Bergen i månedsvis. Først da ropene om røyk ble for høylytte, grep den inn og slukket. I etterkant er regjeringen mest opptatt av at det ikke ble noen storbrann denne gangen. Og den sikkerhetsloven vår er en skikkelig fin brannslukker!

I mandagens stortingshøring var Hårek Elvenes på sporet igjen, for å få fram at jammen har vi fått en ny og fin sikkerhetslov, dere! I tillegg ga han justisminister Monica Mæland anledning til å si at Bergens Tidendes avsløringer rundt Bergen Engines ikke hadde noe å si for at regjeringen etterhvert snudde og brukte sikkerhetsloven likevel.

Den øvrige gjennomgangen av "Bergen Engines: The Movie" avdekket flere spennende plot twists: Russernes oppkjøpsønske ble meldt regjeringen via UD 15. desember. UD sendte saken videre i regjeringsapparatet som "informasjon".

Som justisminister fikk Monica Mæland etterhvert ansvar for å koordinere arbeidet med saken. Det skjedde 13. januar - på initiativ fra Næringsdepartementet.

Det visste ikke statssekretær Lars Andreas Lunde (H), da han i februar sa til Bergens Tidende at salget var noe Næringsdepartementet "ikke skal eller bør blande seg inn i".

– Tydeligvis var det ingen som skulle gjøre noenting. Så da ble ingenting gjort, bemerket Christian Tybring-Gjedde (Frp) i høringen.

29. januar fortalte UD til Bergen Engines-eier Rolls Royce at avgjørelsen om salget lå til Forsvarsdepartementet. Det var feil.

– Koordineringen av arbeidet internt har vært veldig bra, er justisminister Mælands egenvurdering av historien. Hun medgir at det finnes "læringspunkter" i saken, men står fast på at regjeringen ikke brukte for lang tid på å avklare at plottet i skjærgården utenfor Bergen måtte grunnstøte.

Såvel spionthrillere som lettbente klumse-komedier bruker å få tallrike oppfølgere. For vår nasjonale sikkerhets skyld er det å håpe at den neste sikkerhetsproduksjonen fra regjeringen blir en kortfilm.