30. november 1874 ble en liten gutt født på herresetet Blenheim Palace. Mer enn hundre år senere, den 26. juli 1975, ble en liten jente født på et offentlig sykehus i Oxford.

Gutten vokste opp som Winston Churchill, jenta som Liz Truss. De fikk begge motta vervet som statsminister i Storbritannia av den samme hånden. Det samme fikk de 13 andre statsministrene som kom mellom dem.

Slik er den ufattelige spennvidden over livet og virket til den lengst regjerende monarken i britisk historie. Slik må Elizabeth II minnes på sitt dødsleie: Ikke som en tilbakesunket anakronisme, men som en praktiserende monark for alle sine tider. Ikke som episk figur i historien, men som en historisk epoke i seg selv.

Den norske kongens tremenning var på tre statsbesøk i Norge, både under Haakon VII, Olav V og under Harald V. I tillegg besøkte hun Vestlandet og Trøndelag privat i 1969, for å se traktene hvor hennes forfar Ragnvald jarl regjerte på 800-tallet, og hvor Håkon den Gode, fostersønnen til den engelske kong Athelstan, ble kuet av bøndene til å spise sodd.

Så lange og mange var de historiske båndene mellom Elizabeth og Norge at en moteriktig dronning i 60-talls solbriller kunne spille boccia i stueveggen hjemme hos statsminister Per Borten, med kong Olav ringside. Det var som et slektsstevne på høyeste nivå, med bondehøvding og monarker.

Britiske monarker har ikke sjelden falt for britiske hender, både på slagmarken og på skafottet. Heller ikke dagens monarker er automatisk fredet av undersåttene. Også Elizabeth II fikk føle folkets vrede da hun tviholdt på etiketten og holdt seg unna den offentlige sorgen da hennes eks-svigerdatter, prinsesse Diana, døde 36 år gammel i 1997. Etterhvert måtte etiketten vike til fordel for tidsånden. Som den gjør hos gode monarker.

Britenes monark ga aldri intervjuer, og diskuterte aldri med miljødemonstranter slik vårt eget kongepar har gjort. Hun holdt strengt på mange av de tradisjonene som i mange tilfeller strekker seg tilbake til middelalder og vikingtid - og som i moderne øyne kan virke utdatert.

Men Elizabeth II var aldri utdatert. Hun måtte gjennom hele sitt liv håndtere - og tilpasse seg - store endringer, både politisk og personlig. "Lillibet" ble født langt ute i arvefølgen. Som 10-åring ble hun plutselig kronprinsesse, gjennom Edward VIIIs abdikasjon fra tronen. Onkelen satte forholdet til en fraskilt kvinne høyere enn kronen. De to lot seg ikke kombinere på 30-tallet.

På 50-tallet måtte dronning Elizabeth sabotere sin søsters forhold til en fraskilt mann, av hensyn til Church of England, som hun var overhode for. På 90-tallet måtte hun akseptere skilsmissen til sin egen sønn, som i dag er kong Charles III, gift med en fraskilt kvinne som dronninggemal.

Gjennom private og konstitusjonelle stormer var det aldri tvil om at kronen, "The Crown", kom først. "Dronning Elizabeth var klippen som det moderne Storbritannia ble bygd på", sa statsminister Liz Truss fra Downing Street 10 torsdag kveld.

Dronningens liv speilet også verdensutviklingen. Da hun var kronprinsesse var onkelen, lord Mountbatten, visekonge i India. Seks dager før hun døde, passerte India sin gamle koloniherre Storbritannia, og ble verdens 5. største økonomi.

Storparten av britene husker ingen annen monark. Den unge Elizabeth mekket militære kjøretøy under 2. verdenskrig. Hun går ut av tiden fra et Europa som igjen er herjet av despotisk krigføring med geopolitiske konsekvenser - også for et Storbritannia i energikrise og kontinental usikkerhet.

Nå er hun borte, den lille damen med det utrolige livet. Kongeriket på de grønne øyene i vest går videre, i veldig store sko.