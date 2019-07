Her kommer den travle tida

Det er ferietid. Det er ulike måter å feriere på. Det er de som peiser på, som skal utnytte fridagene til siste trevl, som skal rekke alt de ikke har rukket før ferien. Beise hytta, besøke nær og fjern, klemme inn noen oppleveler, Hunderfossen og/eller Liseberg, dra på storbyferie, seile i Middelhavet, basehoppe, gå Besseggen, pusse opp badet, spille historiske spel, dra på poesifestival og så videre og så videre.

Jeg hører ofte folk si de er glad ferien snart er over, slik at de kan gå på jobb og komme til hektene igjen. De har det aldri så travelt som når de har fri. En skal være i aktivitet, en skal oppleve flust, en skal utnytte tiden.

Jeg har det litt sånn sjøl. I år er det fotballcup i Sverige en uke, så er det rett til Kroatia med hele storfamilien, planen er å stå opp tidlig om morgenen, jogge til stranda før det blir for varmt, ta en dukkert, spasere tilbake, det skal leses bøker det ikke har vært tid til å lese og vi skal underholde hverandre på kveldene, hele storfamilien.

Kjedsomhet kan utløse dagdrømmer og fantasier, og stimulere til kreativitet.

En skal utnytte tiden, før nesa rettes mot nord, mot en ny arbeidsdag.

Det finnes andre måter å ta ferie på. Jeg husker det vagt, fra en annen tid. Vi hadde fri fra skolen og intet å bestille. Når donaldbladene var lest for tredje gang, katalogiserte vi dem i mangel av noe mer fornuftig å gjøre.

Sommeren var så lang, det skjedde så lite, vi drev dank, vi kjedet oss.

Sånn er det ikke lenger, i alle fall ikke for meg, ikke for de fleste jeg kjenner heller. Vi skal bruke tiden på noe meningsfullt, eller i alle fall passe på å ha nok stimuli, vi skal oppleve ting, kanskje også lære noe. Få noe ut av fritiden vår.

Det er selvsagt bra. Det er fint å være aktiv, det er berikende å dele opplevelser, utvide horrisonten, kanskje også lære noe.

Likevel har jeg en følelse av at vi har mistet noe på veien i all vår travelhet. Vi har mistet muligheten til å kjenne på kjedsomheten.

Egentlig handler ikke dette bare om ferietid, det handler også om hverdagene. Vi har ikke lenger rom for å kjede oss, vi fyller det opp med aktiviter, med underholdning, med informasjon.

Hvis den ubehagelige følelsen av kjedsomhet først kommer snikende, trekker vi hånda automatisk ned i bukselomma og fisker fram mobiltelefonen. Så fordriver vi kjedsomheten med nyheter, med youtube, med face, snap eller insta.

Vi jager ubehaget bort, vi tilfredsstiller behovet for tilfredsstillelse. Dette kan du observere på bussen eller på toget. Vi har sluttet å se ut av vinduet. I stedet oppsøker vi adspredelse og underholdning, med øreklokker, mobiltelefoner eller nettbrett.

Gjør denne trangen til å unnvike våre egne tanker noe med oss?

Dette spørsmålet stilte jeg meg selv sist jeg reiste med tog, på den nokså lange reisen mellom Trondheim og Oslo. Hvorpå jeg straks hentet fram mobilen og begynte å google "kjedsomhet".

Det finnes faktisk en god del forskning på feltet, skal vi tro internettet. Jeg går ikke god for holdbarheten av den. Referanser til studier gjennomført ved universiteter i Limerick og East Anglia, uten ytterligere kildehenvisninger, kan en jo ellers ta med en klype salt.

Likevel, konklusjonen i disse studiene er at det er sunt å kjede seg litt. Kjedsomhet kan utløse dagdrømmer og fantasier, og stimulere til kreativitet. Å kjede seg kan fremme innovasjon, hevdes det blant annet på utforsksinnet.no.

Andre påståtte fordeler ved å kjede seg er: Det fremmer modningsprosesser i deler av hjernen for barn. Det gir hjernen en kjærkommen pause til å lagre og bearbeide alt det som er blitt puttet inn i den i løpet av dagen. Det er en vekker, som tvinger oss over mot andre oppgaver, og som vi i sin tur opplever som meningsfulle.

Som sagt, dette er hentet fra populærvitenskaplige nettsteder, og representerer nok neppe den skarpeste enden av hjerneforskningen. Likevel, skal jeg legge egen empiri til grunn, høres mye av dette logisk ut.

Jeg synes for eksempel det er ganske kjedelig å gå. Likevel, når samvittigheten først har plaget meg over dørstokken, ut på spasertur, opplever jeg ofte at det skjer noe interessant i hodet. Tankene flyter ut, danner andre mønstre, tar nye veier og skaper av og til interessante ideer.

Det er ikke bare jeg som er på vandring, men tankene også. Det virker nyttig.

Jeg vet ikke hvor mye nytte det var i denne teksten. Men jeg håper at jeg har kjedet dere en stakket stund, i det minste. Det skal jo være så sunt.

