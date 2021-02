Helse uten politisk styring

Det blåser friskt omkring helseforetaksmodellen. Debatten om organisering av Helse-Norge vil prege den politiske valgkampen utover året.

For det stilner ikke av seg selv når Helse Møre og Romsdal - mot Stortingets vilje - avvikler fødetilbudet i Kristansund. Eller når Helse Sør-Øst vil legge ned Ullevål sykehus i Oslo på tvers av fagforeningenes mening.

Debatten i Innlandet sprer seg nasjonalt når helseforetaket vil legge ned tre sykehus og plasseringa av nytt hovedsykehus dras mellom Moelv og Brumunddal. Eller Hamar. Seks av ti innbyggere i regionen - i tillegg til byplanleggere, leger og andre helseansatte - kritiserer både planer og framgangsmåte.

Men hva skal politikerne gjøre? De har ikke noe de skal ha sagt om sykehusene. Politikerne abdiserte frivillig i 2001, da helseforetaksmodellen ble innført. Dermed drives sykehusene i dag på en armlengdes avstand fra de demokratisk folkevalgte, etter en bedriftsøkonomisk modell der lønnsomhet er rettesnor for all aktivitet.

Helsepolitikk, helsefag og pasientenes behov takseres og markedstilpasses. Men så lenge pengene de driver for kommer fra folks skatteseddel, dukker diskusjonen om helseforetakene med rette opp igjen på agendaen.

Man kan mene at det var riktig å omorganisere sykehusdriften for tjue år siden. Man kan mene at det er gunstig å se pasientene som kunder og at diagnoser og behandling prioriteres etter økonomisk kostnad. Og at små sykehus, fødestuer og klinikker bør bli til større enheter i effektivitetens navn.

Men det er vanskelig å argumentere for at alt dette skal skje uten politiske vedtak eller styring. Når helseministeren toer sine hender, når Stortinget i praksis ikke har noen innflytelse - da er det ingen demokratisk valgt hånd på rattet i helsevesenet.

Det er 3500 færre senger i norske sykehus i dag enn i 2012. Det kalles effektivisering og møtes med argumentet om at "folk får nødvendig pleie på sjukehjemmene i kommunene i stedet, man trenger ikke ligge i dagesvis på sjukehus som i gamle dager". Men får de dekket omsorgsbehovet? Hva gjør det med tryggheten?

Når små sjukehus legges ned mister mange sitt nærmeste tilbud, enten det er fødestue eller poliklinikk. Motargumentet er gjerne robuste fagmiljøer, for "ingen vil vel føde hos en uerfaren lege som tar imot unger bare hvert jubelår?". Likevel mobiliserer Bundadsgeriljaen stadig flere i sine aksjoner. Fordi helsevesenet og sykehustilgangen berører de mest sårbare delene av livet vårt.

Sv og Sp var kritiske til helseforetaksmodellen i 2001 og stemte imot i Stortinget, sammen med KrF og Venstre. Sps Kjersti Toppe har sagt de vil ikke sitte i en regjering som viderefører dagens sykehuspolitikk. SVs Nicholas Wilkinson sier de jobber med konkrete alternativer, blant annet med ideer fra Skottland. Også Rødt ønsker omkamp og viet nylig et lengre seminar til saken.

Det politiske styrkeforholdet - og en voksende misnøye også innad i Arbeiderpartiet - tilsier at det er duket for rødgrønne forhandlinger. Aps helsepolitiske talsperson, Ingvild Kjerkol og partileder Jonas Gahr Støre har sagt de vil "riste i helseforetaksmodellen". Tore Hagebakken i helse- og omsorgskomiteen for Ap ønsker økt politisk styring av sykehusene og bedre samhandling med kommunene.

For stadig flere pasienter får behandling og oppfølging i kommunen sin. Da må også kommunene få bedre økonomi og mer innflytelse på helseforetakenes prioritering. De kan ikke bare være "dumpingplass" i Samhandlingsreformens navn for pasienter som sykehusene vi skrive ut raskest mulig for opprettholde egne krav om "turnover" og frigjøring av senger.

Vi skal neppe tilbake til hundre prosent rammefinansiering og offentlig forvaltning av sykehusene. Det er heller ikke slik at bare man går bort fra helseforetaksmodellen, vil automatisk alle dagens små eller mellomstore sykehus bestå.

Men man må innrømme at det demokratiske underskuddet i helseforetakene er problematisk. Helseforetaksmodellen har ført til en sentralisering av helsetjenestene. Lokalsykehus er borte. Det er færre fødestuer, lengre reiseveger. Mange kvinnearbeidsplasser er forsvunnet fra distriktene. Dermed flytter familiene bort - sammen med fagmiljøene - og samles i byene.

Politikere med ei styrende hand på rattet vil se at den overordnede helsepolitikken også handler om helhetlige, langsiktige prioriteringer i et større samfunnspolitisk bilde - langt ut over den økonomiske bunnlinja. Det involverer distrikter og bosetting, utdanning og fagmiljøer. Og nordmenns skattepenger.

Og viktigst av alt: Hvis politikerne ikke utøver helsepolitikken og tar ansvar slik fellesskapet mener er best, kan vi bytte dem ut ved valg.