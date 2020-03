Hele landet i krise

Tredje krisepakke fra Stortinget inneholdt forventede ekstramilliarder til kommuner og fylker, og kontantstøtte på 20 milliarder i måneden til bedriftene. Vi kan også forvente flere pakker.

Norge er ikke ferdig sprengt, planert og bygd. Framskyndingen av veiprosjekter og rassikring for en milliard er klassisk motkonjunkturpolitikk via økte investeringer i infrastruktur, som vi kjenner det fra de harde 30-åra.

Det er også 150 millioner til bredbånd, som kan skifte ut haltende bredbånd via kobberledninger lagt på 50-tallet. Det er også grunnleggende beredskapspolitikk.

Havvind-satsingen i pakken er et forsøk på å komme på fornybar-banen, et felt der Stortinget ikke har vært utpreget målorientert i de senere årene. Det har handlet mer om å stanse dårlige tiltak enn å fremelske gode.

Frp og fossilnæringen får også et slags løfte: Sylvi Listhaug vil "se på" petroleumsskatteregimet i neste pakkerunde.

Flere får tryggere inntekt: SV omtaler en studentmilliard for den eneste gruppen som ikke får dagpenger når deres daglige virke blir stengt ned.

Trygve Slagsvold Vedum kaster ikke blår i øynene på folk. Pakkene fra Stortinget "gjør det litt mindre ille for alle". Ikke en gang politisk oljesmurt konsensus klarer å glatte over skadevirkningene fra et land i unntakstilstand.

Det blir imidlertid stadig mer påfallende hvordan landbruket glimrer med sitt fravær på Stortingets milliardstøttelister. Det er knapt fordi krisen ikke rammer i primærnæringene - og foredlingsindustrien derfra.

På skogsiden har Norske Skog stengt kapasitet og permitterer ansatte ved Saugbrugs i Halden. Ute på åkeren varsler grønt- og bærprodusentene om titusenvis av manglende sesongansatte, i fjøset presses kraftfôrprisen oppover av en svak norsk krone og uro i markedene, mens import av meieriprodukter skviser norsk melk.

En vag formulering om at regjeringen skal "vurdere, i samråd med næringen, å gjennomføre tiltak som vil øke norsk plantebasert matproduksjon" følges ikke opp med ei krone. Det betyr at den langvarige nedgangen i korndyrking her i landet ikke vil snu i år heller.

Da må kornet bli kraftig bedre betalt, sier både fagfolk og logikk. Det vil samrådet mellom stat og bønder neppe munne ut i, fordi det vil presse økonomien hos kornbrukende produksjoner.

Så lenge det mangler såpass mange sesongarbeidere er det heller ikke realistisk å forvente økt frukt- og grøntproduksjon. Det kan bli mer poteter og kålrot, der produksjonen er relativt mekanisert, og mindre salat, bær og håndplukkede og -pakkede spesialiteter.

Det er Stortinget som vedtar jordbrukspolitikken her i landet. En tverrpolitisk prisøkningsfullmakt til jordbruket, eller en ditto milliardbevilgning til jordbruket, kunne økt produksjonen. Det har vi ikke fått.

Mens det øvrige kriserammede næringslivet får milliarder for å holde verdiskapingen oppe, forventes det at jordbruket skal øke verdiskapingen på fromme ønsker. Det er naivt.

Vi får avvente 4. krisepakke.