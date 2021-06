Handelsavtale – naturlig nok

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Storbritannia er det landet i verden Norge eksporterer aller mest til. "I 2020 eksporterte norske bedrifter varer for nærmere 135 milliarder kroner til Storbritannia, tilsvarende 22 prosent av all norsk eksport, mens importen var på nesten 42 milliarder kroner", slår regjeringa fast.

Solberg-regjeringa har altså forhandlet fram en handelsavtale med Storbritannia. Statsminister Erna Solberg (H) og flere statsråder sier seg godt fornøyd med avtalen. Avtalen hastebehandles i Stortinget, og avstemningen er 17. juni.

Det er interessant at det er tidenes mest liberalistiske norske regjering som viser at det går an å framforhandle handelsavtaler "på rekordtid", som gir like god tilgang for norsk eksport som EØS-avtalen. Og til dels bedre tilgang.

Det bør ikke overraske at når to parter har gjensidig nytte av å handle med hverandre, så blir det handelsavtale av det. Men denne enkle mekanismen har knapt fått ørens lyd i Norge de siste 30 årene, på grunn av den hjemlige EU/EØS-debatten.

Ja til EU-partier, som ser EØS som en enveisbillett til EU-medlemskap, og nei-partier som har sett EØS som et alternativ til EU-medlemskap, har hevdet at "det ikke finnes noe alternativ" til EØS. Det vil si – alternativet er at Norge ikke får eksportert til EU-landene i det hele tatt.

Det faktum at Jens Evensen og co sørget for at norsk eksport fikk tollfri adgang til EU-landene gjennom en handelsavtale allerede på begynnelsen av 1970-tallet, lenge før EØS, er i stor grad undergravet. Til tider latterliggjort.

Landsmøtet i Fellesforbundet 2019 krevde en offentlig utredning av alternativene til EØS. I forkant av møtet ville Ap-nestleder Bjørnar Skjæran påvirke: «EF eksisterer ikkje lenger. Det er blitt EU, det er blitt 29 land. Kva blir det neste, skal vi trekkje fram avtaler som vi hadde med det gamle Romerriket?» spurte «ein lattermild Skjæran» i Klassekampen 5. august.

Nå har Storbritannia forlatt EU, og som kjent forhandlet fram en handelsavtale med EU som knapt har noe med "det gamle Romerriket" å gjøre. Det var riktignok mange trusler og mye støy fra Brussel før britenes avtale kom i havn. Men når handelspartnere har gjensidig nytte av å handle med hverandre, så blir det altså gjerne en handelsavtale av det – til slutt.

Britenes handelsavtale med EU og Norges avtale med britene ("på rekordtid") viser at det finnes alternativ til EØS og EU-medlemskap, i strid med ideologiske fortellinger om at "Norge ikke har noe valg".

Samtidig bærer forhandlingsresultatet med britene tydelig preg av at det er forhandlet fram av ei blå regjering.

Avtalens såkalte "frys- og skrolleklausuler" som kort sagt innebærer privatiseringspress og "no return" for tjenester som allerede er privatisert, er et tydelig tegn på det. Bestemmelsene gjør handlingsrommet mindre for de rødgrønne partiene og folkestyret.

"Det som skjer, er veldig udemokratisk. Høgreregjeringa legg inn ei ideologisk tvangstrøye i denne avtalen berre nokre månadar før dei taper valet", kommenterte nestleder i SV, Torgeir Knag Fylkesnes, i Klassekampen mandag.

Regjeringa har også åpnet opp for økt import av landbruksvarer fra Storbritannia. På bakgrunn av Solberg-regjeringas unødvendig rause ettergivenhet i de såkalte artikkel 19-forhandlingene med EU om landbruksvarer, er ikke det så overraskende. Som Nationen har vist i flere artikler, er handelsunderskuddet med EU rekordhøyt.

Den stadig økte importen av landbruksvarer er ikke bærekraftig, og undergraver norsk matproduksjon og norsk foredlingsindustri.

Regjeringa har nå innrømmet Storbritannia eksportkvoter på svin, kylling, egg og frukt og grønt, blant annet jordbær, salat og poteter. Kvotene utgjør 15–20 prosent av totalvolumet for EU-kvotene og kommer i tillegg til disse. Bondelaget advarer om at kvotene er ødeleggende for den hjemlige markedsbalansen.

Nå blir det avgjørende viktig at den norske regjeringa krever 20 prosent reduksjoner i EUs eksportkvoter for landbruksvarer til Norge. Storbritannia er ute. EU er blitt mindre. EUs eksportkvoter av landbruksvarer må kuttes tilsvarende.

I forhold til EØS gir den nye avtalen forbedret markedsadgang for hvitfisk, reker og flere andre sjømatprodukter. Det viktigste rekeproduktet til Storbritannia, fryste pillede reker, kan selges tollfritt fra første januar 2023. Allerede i år er det tollfri kvote, og tollen over kvote trappes altså gradvis ned.

Britene kjøper mye fersk og fryst hel hvitfisk, og avtalen viderefører tollfriheten. «Dette er en betydelig styrking av rammebetingelsene for sjømatindustrien», bedyrer Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen (H).

Det er vanskelig å se gode grunner for en hastebehandling av avtalen. De handelsvilkårene Norge og Storbritannia har vært enige om å legge til grunn i forhandlingstida, kunne vært videreført til etter valget. Mye tyder på at det er privatiseringspresset, "den ideologiske tvangstrøya", som gjør at regjeringa tvinger avtalen igjennom i Stortinget før sommerferien.