Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Vi som fikk vårt samfunnssyn formet på 80-tallet, var aldri i tvil om hvem som var gode (USA), hvem som var onde (Sovjetunionen), og hvem som var sjefen. I dag er USA falmet, Sovjet raknet og Kåre Willoch har gått ut av tiden.

På den ene TV-kanalen som fantes, så politikere gjerne ut som de kom rett fra stubbebryting i myrjorda på et småbruk. De snakket slik også: Sakte, i prosentpoeng og gjerne med en tung dialekt eller sosiolekt som de forsøkte å forkle i et slags Gerhardsensk oslomål.

Kåre Willoch var ikke slik. Den lille mannen med det sobre riksmålet og det milde smilet vant stortingsvalget i 1981 med eventyrlige 31,7 prosents oppslutning for Høyre.

Mange, også blant oss som var for unge til å stemme, likte Willochs konservatisme på norsk, om ikke annet så for hans debattform: Han raljerte Gro Harlem Brundtland og Arbeiderpartiet i senk, med stram slipsknute og utstudert høflig sarkasme.

"Faabelaktig", sa Willoch, og fikk det til å høres badass ut. Vi fikk en følelse av at han representerte noe nytt, selv om han så ut som den førkrigsmodellen han var.

Kåre Willoch lærte tidlig å ikke tie i forsamlinger. Som sønn av en motstandsmann entret han Tysklandsbrigaden etter krigen, og Oslo bystyre som 24-åring.

Med Willoch som statsministerkandidat i 1981 fikk Høyre flertall, sammen med Kristelig Folkeparti og Senterpartiet. Men det ble ingen flertallsregjering med en gang.

Willoch avviste KrFs krav om at en ny regjering måtte reversere den da ferske abortloven. Dermed måtte KrF modne i to år før partiet var klar for en moderne, borgerlig samlingsregjering under Willoch. Ikke alle Høyre-ledere har håndtert abort så prinsippfast i møte med Kristelig Folkeparti.

"KrF måtte modne i to år før partiet var klar for en moderne, borgerlig samlingsregjering under Willoch."

Willoch var født konservativ, men var aldri politisk gammeldags. Han kalte nordmenns behandling av de såkalte tyskerjentene et skammens kapittel, og et brudd på internasjonal lov. Han tok til orde for økte overføringer til småbarnsforeldre. Den mørkeblå, norske Israel-lobbyen har aldri tilgitt Willoch for å ha talt palestinernes sak.

Annonse

Kåre Willoch fikk administrere en gullalder i jordbruket: Aldri i nyere tid har inntektsgapet mellom bønder og andre grupper vært mindre enn under hans landbruksminister Johan C. Løken.

Jordvern og matproduksjon sto Willoch nær. Han mente det var moralsk betenkelig å redusere norsk sjølforsyning, og heller bruke vår rikdom til å fortrenge fattigere kjøpere på verdensmarkedet. Slik var han også småbrukernes statsmann.

Når Willoch snakket om den fornuftige markedsøkonomi, gikk det verk i Arbeiderpartiets planmessige etterkrigsstat. Anders Langes parti kunne snakke om sterk nedsettelse av statlige inngrep, men det var Kåre Willoch som fikk løsnet statens grep om folk og hverdag - om kulturuttrykk og medier, om åpningstider, om folks liv.

Willochs transformasjon av Norge skjedde samtidig som Thatchers i Storbritannia og Reagans i USA. Thatcher knuste fagforeninger og Reagan presset middelklassen.

I ettertid vil nok også Willochs politiske motstandere foretrekke den norske måten: Friere bankvesen, markedspris på boliger, og muligheten til å kjøpe melk og brød etter klokken fem og se Monty Pythons "Life of Brian" etterpå.

Før Kåre Willoch het norske Grand Prix-melodier gjerne "Mil etter mil" og "Aldri i livet", og handlet om å nå siste bussen hjem. Før Kåre Willoch gikk av, hadde vi fått nattbuss - og Bobbysocks hadde vunnet hele sulamitten. "La det swinge" er også en sang om Kåre Willochs Norge: "Er det bare drøm og fantasier/når jeg føler at det swinger mer og mer?"

Det var nok Tage Erlander som formulerte tanken om det sosialdemokratiske dansegolvet der folk kunne danse sine liv. Men ingen danset så vilt og uhemmet som Bettan og Hanne Krogh på scenen i Scandinavium i Gøteborg, den 4. mai 1985. De var Kåres crew, slik alle nytinte nordmenn var på kveldstid på 80-tallet.

Kåre Willoch selv var aldri vill eller uhemmet. "Alt med måte", elsket han å si, om livsførsel såvel som i statsfinansene. Sistnevnte er stadig tjent med den willochske arbeidsmoral. Som fylkesmann og aktiv pensjonist var han en aktiv bidragsyter til samfunnet også i eldre år.

Norge fikk puste meget bedre under Kåre Willoch, og har gjort det siden. Det åpne flerkanalssamfunnet og den individuelle valgfriheten vi i dag tar for gitt, ble utformet og administrert under Willochs fem år som statsminister.

Den viktigste borgerlige politikeren etter 2. verdenskrig var en språklig ekvilibrist som kunne være infam med finesse, provoserende uten å være ufin. Han endret mening uten å være værhane, i situasjoner der han fant det fornuftig, ikke av opportunisme. Han var en konservativ nytenker og en folkelig spissborger.

Hvil i fred, Kåre Willoch. Vi lar musikken gå, lar rytmen aldri stanse.