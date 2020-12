Han Kjell har lagt i ommen til jul

Om en er litt skral, kjenner bringetyngsle (som'n Hallstein Bronskimlet sier) eller om nervene skriker som togbremsene på Rørosbanen, så kan det hjelpe å åpne døra inn til rommet hass Kjell, den store historiefortelleren, humoristen og tegneren fra Alvdal, Oslo og Verden.

Kjell Aukrust ble født en vinterdag for 100 år siden på Storsteigen landbruksskole i Alvdal. Faren, Lars O. Aukrust, var bestyrer der. Han var streng. Nåde den ungen som tråkket på den knasende singelgangen under den hellige middagshvilen. Vesle Kjell var sjanseløs. Han klarte ikke å sitte stille.

«Derfor ble han like godt tatt med på kvila. Med Nationen over huet som skydd mot lys og fluer, ligger far og sønn Aukrust på kontorets sesselong. Den eldste sovner raskt, den yngste konsentrerer seg om å ligge så urørlig som mulig, med ideer og bilder som raser igjennom en lyslugget skolt (...) Da Nationen vart bretta til side etter kvila, lå ei tømmervase av ideer klar i elveleia, og damslusene i huet på Kjell vart satt på vid gap», skriver Sigmund Løvåsen i sin utmerkede biografi over Kjell Aukrust (2020).

«Da Nationen vart tii'n vekk att, var je som et villsvin som slapp laus», sa Kjell i et tv-intervju.

Farens strenghet la seg tungt over Aukrust-ungenes barneår. Derfor studerte Kjell og Bror min (Odd) farens post nøye. Dersom en konvolutt «var påstemplet Det kongelige selskap for Norges Vel, Norges Bondelag, Felleskjøpet eller Bondepartiet, ga det håp. Da dro far min sydover med Rørosbanen og ble borte i flere dager. Det var dager vi så fram til med glede», skrev Kjell i boka Slipp ham inn! (2006). Da kunne de hoppe så mye de ville i Sandeggbakken, med Nationen foran og Østlendingen bak. Avisene var isolasjon mot fimbulvinteren i luftige svev.

Men én gang da Bondepartiet kalte faren til Oslo, gikk det gæærnt. Kjell og Odd så faren vel ombord på Rørosbanen. Mor Louise var også bortreist. Moroa starta: Unger fra grenda strømmet inn i den romslige bestyrerboligen på Storsteigen og lekte politi og røvere i tre etasjer. Da levenet var i full gang, og flere unger satt som «sikringsfanger» i kleskott og bøtteskap, kom Bonden til å se ut av et sydvendt loftsvindu. Han skreik høyt og hjerteskjærende: «Men der kjæm da'n Aukrust att!»

Panikken grep om seg. Angstropene lød. Fra kott og skap, loft og kjeller ramlet pol'ti og røvere vettskremt ut gjennom dører og vinduer. Aukrust'n ville ingen treffe!

Årsaken til farens overraskende hjemkomst, var en lederartikkel i Nationen, skrevet av daværende redaktør Thorvald Aadahl (1882-1962). Lars O. Aukrust hadde gått av toget på Koppang, der sør- og nordgående tog krysset, for å kjøpe avisa. Han ble så oppslukt av Nationen-lederen at han satte seg på feil tog, og dro nordover igjen.

Det var synd at Nationen satte stopp for ungas lek, men rett etter debuterte Kjell Aukrust med en tegning på trykk i Nationen. Like oppunder jul i 1931. Han tegnet faren som engasjert lyttet til Bondepartiets statsminister Peder Kolstad på radioen, mens Kjell og Bror min hadde brytekamp på gulvet. Det første honoraret Kjell fikk utbetalt, kom fra Norske Melkeprodusenters Landsforbund. Han fikk 35 kroner for en reklametegning. Kjell og Bror min feiret med å gå på fest i Østerdalslaget i Oslo.

Da faren ble stortingsrepresentant for Bondepartiet, sendte han Kjell på snekkerskole i Oslo. Kjell var 16 år. De andre gutta var 18 år. De sprøytet Kjell full av trelim og rullet ham i sagflis. De mobbet ham fordi han hadde dialekt fra Nord-Østerdalen, slik Gurin ble mobbet fordi han hadde revehale. Kjell orket ikke mer, og grep til et stemjern. Han kylte det inn i armen så blodet sprutet. Han fikk arr for livet.

Kjell og Solan har aldri fortalt'n Ludvig om stemjernet og alt blodet, men Ludvik kjenner til at Kjell brakk fingeren etter å ha dratt krok med statsminister Per Borten. Det var fa'li, det.

Ludvig, som bare er «to knyttnever og en tomme» stor, er grådig snill - men som kjent engstelig. Når Ludvig hører om «et mer aggressivt koronavirus i Storbritannia», så er det ikke tilstrekkelig at Solan lar ham ligge innerst. Ludvig og Solan må dele en globoid for å sovne trygt.

Kjell Aukrust sa at de to «gutta» pleide å dele en globoid når nyhetene rett før sengetid ble for skremmende. Han visste jo alt om det, for de to flytta inn hos Kjell og kona Kari. Kjell sa også at Solan med sine viftende halefjør lignet ham selv før han fylte 50 år, og Ludvig lignet ham etter fylte 50. Det var et syltynt slør mellom fantasi og virkelighet i Kjells liv.

Etter stemjernet og blodbadet, fikk Kjell slippe snekkerskolen.

Stortingsmannen Lars O. Aukrust øvet innflytelse over kulturbudsjettet. Derfor kom maleren og aktivisten Henrik Sørensen på besøk til stortingsleiligheten i Oslo. Han så Kjells tegninger og signerte på en lapp der han skrev at Kjell måtte komme inn på Kunst- og håndverksskolen. Slipp ham inn! Attesten fungerte. Kjell fikk plass. Etterpå utnyttet han evnene og kunnskapen sin til fulle.

Kjell Aukrust ga oss historiene om Bonden, Simen og Bror min. Han ga oss Gurin med reverumpa, Ludvig, Solan, Reodor Felgen og resten av Flåklypa, og mye mer. Gode historier akkompagnert av stor tegnekunst. Alf Prøysen skrev etter å ha lest Bror min i 1960: «Han har ganske enkelt tatt seg bedre tid til å pusse setningene blanke som kobbernagler, og disse naglene driver han med presise spikerslag inn i litteraturens skosåle» (Løvåsen 2020). «Bror min leste bøker frivillig», skrev'n Kjell. Bedre blir det ikke.

En gang skrev Kjell Aukrust en befriende rå og frodig artikkel som han kalte «Dans på lokalet» (Dagbladet 1950). Han skrev for eksempel: «Du (...) griper din nyinnkjøpte barbersåpe og gnir deg inn til du skummer som en kåt hingst på fjellbeite i Sikkilsdalen.» Videre flørtes, røykes, drikkes, pisses og slåss det. Teksten har brodd mot moralisten «Nufstad» som før dansen holder foredrag om seterliv og moral.

Tre stortingsrepresentanter og en landbruksskolebestyrer fra Gudbrandsdalen startet stormen. Teksten var blasfemisk og hånet bygda, mente de. Bondebladet får klager over at Kjell har tegnet såmann-emblemet som pryder bladet. Deretter for at Bondebladet slapp Aukrust til i spaltene med et svar til kritikerne.

De opphausede kritikerne fra bygda var enda mer humørløse enn disponent og overrettssakfører Otto Sverdrup Engelshiøn i hovedstaden. Han klaget i 1962 på vegne av seg selv og enkefru Engelschiøn, Blommenholm, samt enkefru Glad i Bygdøy Alle 123. De var alle kraftig sjenerte av en viss enkefrue Engelschiøn-Glad i Flåklypa (Løvåsen 2020).

Faren var altså streng, men Kjells mor Louise var mild og god. «Aldri var je nok så glad i deg som når du kom opp trappa om kvelden for å si god natt (...), så gikk du bort til bjørneommen og la innpå en stor nattkubbe. Så lå jeg og lyet til det tok til å knitre og dure. Da var det vidunderlig trygt for en liten gutt å vera til», sa Kjell en gang til moren Louise.

Når vi åpner døra hass Kjell nå, så knitrer og durer det ennå i den gamle bjørneovnen fra Storsteigen. Før Kjell Aukrust døde, julaften for 18 år siden, la han innpå en alvorlig stor nattkubbe av et forfatterskap og fantastiske tegninger.

«Historiene måste komma herifrån», sa Kjell Aukrust ofte, og slo seg på hjertet. Han siterte Pär Lagerkvist, som han satte stor pris på.