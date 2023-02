18-åringen min er innkalt på sesjon. I Ukraina sendes gutter på hans alder rett i krigen.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

I ett år har Vladimir Putin drevet aktiv angrepskrig i Ukraina. Ett år med blodige kamper, ødeleggende bombing, drap, overgrep og lidelser. På begge sider, vel å merke. Men det er altså ingen likeverdighet her: Russland er aggressor, ukrainerne forsvarer landet sitt.

Det er fakta. Med mindre man forholder seg til russiske medier og lytter til president Putin. Hans tale om rikets tilstand tirsdag ga innblikk i et annet verdensbilde. Der utspilles propaganda, konspirasjonsteorier og en virkelighetsbeskrivelse egnet til å gi både gåsehud og ubehag.

Putin legger skylda for krigen – eller «den militære spesialoperasjonen» som han kaller det – på vesten. Han mener Nato og USA jobber for å undergrave Russland, som bare ønsker å nedkjempe nazister og forsvare sitt lands eksistens mot vestens umoral.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg er ikke til å misforstå: «For ett år siden startet Putin en krig mot en fredelig nabo. Fakta er tydelige for alle. Det er ingen som angriper Russland», sa han etter Putins to timer lange tale. FN-sambandet er like tydelige på at invasjonen er ulovlig. I tillegg er den full av russiske krigsforbrytelser.

Over 30.000 ukrainere har kommet til Norge som flyktninger så langt. Til familie som var her fra før – eller helt uten kontakter i det norske samfunnet. De blir en del av skolehverdagen, arbeidslivet, kulturen og frivilligheten vår.

De vil sette preg på norske lokalsamfunn, med sine erfaringer og sine historier. De forandrer norske bygder og byer. Slik krigen i Europa forandrer verden. Igjen.

Hjemme har jeg to tenåringsgutter, en som kanskje går i førstegangstjeneste i løpet av året. Min egen oppvekst og ungdomstid var preget av den kalde krigen. Etterdønningene etter atombombene over Hiroshima og Nagasaki, samt verdenssamfunnets balansering på en knivsegg under Cuba-krisa i 1962, gikk over i nedrustingsavtaler, lavere beredskap og en ny vår da Berlinmuren falt i 1989.

Med Russlands uakseptable krigføring deles verden nok en gang i to, slik Ole Jacob Sending, forskningsdirektør ved Nupi, sier til Aftenposten. USA, EU, Japan og Sør-Korea på den ene sida, med autoritære regimer som Kina, Russland, Iran og Nord-Korea på den andre.

Skillelinjene understrekes av Joe Bidens overraskende, og svært symboltunge besøk hos Volodymyr Zelenskyj i Kyiv tidligere i uka. Der lovte den amerikanske presidenten at USA vil støtte Ukraina solidarisk i kampen mot Russland «for as long as it takes». Så lenge det trengs.

Det gir en slags opplevelse av å stå midt i verdenshistorien mens den skapes. Fordi det kan vare lenge.

Putin sitter med nøkkelen til å avslutte krigen – når han vil. Men Palle Ydstebø, hovedlærer ved Krigsskolen, beskriver i VG Putins tale som en forberedelse for hans egen befolkning på at krigen vil vare og vil koste. Ingenting tyder på at Russland vil gi seg.

Målet om å så splid mellom vestlige land, har Putin likevel ikke oppnådd. Tvert imot. Nato styrker seg med nye land – både Finland og Sverige blir medlemmer. Enigheten om våpen, støtte og bistand til Ukraina er bred.

En slags trygghet i det, på sitt vis – men også urovekkende i sin sannhet: Verdenssamfunnet er forberedt på å leve en stund med krig i Europa. Ukrainerne må leve med krig i sine hjem, holde ut.

Norge må leve med en nabo i øst som er uberegnelig, uforutsigbar, ubehagelig i sin retorikk, en autoritær leder som bruker «avskyelig råskap», som Biden sa. Forholdet mellom Norge og Russland blir aldri det samme igjen.

Etter tiår med nedrustning, er våpen, militær styrke, beredskap og forsvar på nytt blitt en voksende post på statsbudsjettet, med den største selvfølge og bred politisk støtte. Krigen minner oss om hvorfor vi har et forsvar. «For alt vi har og alt vi er». For å forsvare demokratiet og staters udiskutable rett til egne grenser.

De menneskelige kostnadene ved krig er uutholdelige, og nærere oss nå enn på mange tiår. Nesten åtte millioner ukrainere har flyktet ut av landet, mer enn fem millioner er internt fordrevne, ifølge FNs nødhjelpskontor OCHA. Nesten 40 prosent av Ukrainas befolkning trenger humanitær hjelp.

Vi kan bare forestille oss hvordan det vil prege ukrainerne for resten av livet – og russerne, også de lider store, menneskelige tap. Verden blir endret for all overskuelig tid framover.

Hvordan leve med den bunnløse frykten når 18-åringen sendes ut i en hensynsløs krig på slagmarka i Ukraina? Hvordan komme over sorgen over liv som går tapt? Hvordan leve videre med håp og planer som er knust og forsvunnet?

Tanken på at min egen sønn skal kle seg i militæruniform og kanskje gå i førstegangstjeneste i løpet av året gjør det skremmende lett å leve seg inn i ukrainske mødres, koners og søstres situasjon.

De er bare 18 år gamle gutter.