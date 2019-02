Gutta på utur

Da jeg rappet til en jente i klassen med innebandykølla fordi jeg mente hun spilte for dårlig, var kjønnsdimensjonen fraværende. Det handlet om prestasjon og fokus. Kastet på gangen ble jeg uansett, som rimelig var.

Mens vi som var barn under Kevin Keegan likestilte oss på rekke og rad i cordfløyelsbuksene våre, skjedde det noe med det husmorsamfunnet vi kom fra: Det forsvant i barnehage og velstand. Så lenge vi var fornøyd med å leke med med en potet som lignet på Rolf Juster, eller med et selvlaget tregevær fra sløyden, kunne mor vaske huset i ubetalt fred. Da tidens krav ble Commodore 64-maskin og Sony Walkman, måtte mor ut i jobb for å finansiere moroa.

I 2000 var det for første gang flere kvinner enn menn med høyere utdanning her i landet. I 2015 var det for første gang flere kvinner enn menn som fullførte doktorgrad.

Det har tippet over. For hvilke land er minst likestilt i skolen, ifølge OECD? Jo, det er et knippe gamle østblokkland - og Norge og Sverige. Søta hen, som holder seg med partiet Feministisk Initiativ og en kirke som misliker at Gud er mann, står sammen med oss på listen over OECD-landene med størst kjønnsforskjeller i skolen.

Et statlig utvalg ledet av Camilla Stoltenberg har samlet kunnskap om hvorfor forskjellene oppstår. Denne måneden kom utvalget med forslag for å motvirke dem. Det kan behøves.

Etter ungdomsskolen har en gjennomsnitts norsk gutt sju til ni karakterer på vitnemålet sitt som er dårligere enn en vanlig jente sine. Gutter forlater grunnskolen med 39,1 grunnskolepoeng, jenter 43,5. Og det er disse poengene som teller i opptak til videregående utdanning.

Stoltenberg-utvalget peker på at karakterene kan vektes. I dagens grunnskolepoengsum vekter alle karakterer likt. Fag med få timer, som mat og helse, musikk og valgfag, teller like mye som fag med mange timer, som kroppsøving, matematikk og naturfag.

Slik jeg lærte å avstå fra vold i gymmen, gjør guttene gjør det best i fag med mange timer. Om fagene vektes etter timetall, blir forskjellene mellom gutter og jenter litt mindre. Eller, de blir litt mindre i konkurransen om videregående skoleplasser.

Det betyr også at betydningen av kunst og håndverksfaget vil minke. Og skulle ikke praktiske yrkesfag nettopp fremelskes i skolen, spør de som liker praktiske yrkesfag. Som Mona Fagerås (SV) i utdanningskomiteen på Stortinget.

"Satsingen på yrkesfag må bli sterkere. Da blir det en merkelig prioritering å la fag som matematikk få større betydning enn sløyd", sier hun i VG.

Matkulturspreder Andreas Viestad er sinna fordi utvalget vil erstatte mat- og helsefag med koding og programmering. Resultatet er mindre kunnskap om sunn mat og matlaging, og dårlig likestillingspolitikk, sier Viestad. Det første er jo riktig. Den andre påstanden er kastet ut for å gi visuell kjøttvekt til den første.

Og det visuelle er viktig for Viestad, som for gutter flest. Mens jenter engasjerer seg mer i å snakke om klasserommet, blir gutter mer engasjert i å regne ut kubikkinnholdet i rommet. Ulikheten er hva Stoltenberg-utvalget kaller "konsistente kjønnsforskjeller i kognitiv profil".

Det er forskjell på gutter og jenters utvikling. Selv om guttefagene vektes opp vil jentene score bedre etter avsluttet tiende klasse. Det er lett å tenke at det skyldes ulik modning hos 15-årige gutter og jenter. Men norske gutter er neppe relativt mer umodne enn i andre land i verden, uansett om jentene i min klasse påsto at det var slik.

Det skjeve tidsbildet som karakterboka fra tiende klasse gir, får betydning videre i livet. Gutter med færre poeng får i mindre grad sine hovedønsker for VGS-plass oppfylt enn jenter med flere poeng. 7 av 10 som ikke får læreplass er gutter, og det er flest gutter som faller fra i videregående.

"Før kunne man se en annen retning og si «guttene klarer seg uansett». Det fantes relativt gode jobber også for dem som kom rett ut av ungdomsskolen. Men i dag stemmer det ikke", påpeker Trygve Svensson, leder i den sosialdemokratiske tankesmien Agenda.

Alle gamle elever opplever seg å være ekspert på skolen. Det er få av tiltakene fra Stoltenberg-utvalget som ikke får kritikk, enten det er tidlig skolestart, ekstra skoleår eller mer guttevennlig undervisning. Men noe må gjøres.

Når skolekompetansen blir viktigere for å lykkes i samfunnet, betyr det også at kjønnsforskjellene i skolen blir mer skadelige. Noe kan vi regne oss vekk fra. Det som blir igjen, vil forbli et problem.