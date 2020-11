Det er bønder over hele verden - matprodusentene - som utgjør klodens grunnleggende beredskap, for mennesker og dyr. Har vi tilgang på mat, har vi det mest nødvendige i livet. Det er ingrediensen på det nederste nivået i Maslows behovspyramide.

Det er tema i den nye rapporten fra Tankesmien Agenda “Matens rolle i totalberedskapen”, om matsikkerhet og matproduksjon.

Koronapandemien har gjort det svært tydelig for oss: Internasjonale kriser kan begrense omsetningen, flyten og tilgangen på varer vi normalt er vant til å importere fra andre land. En ustabil global situasjon påvirker vår egen matforsyning,

Kanskje får vi heller ikke tak i den arbeidskrafta vi er avhengig av for å høste egne råvarer. Produksjon, leveranse og transport mellom landene setter beredskapen i fare, både for dyrefôr og mat.

Kriser kan også skje innenfor landets egne grenser, særlig knytta til det som i gamle dager rett og slett ble kalt for uår: Avlingene ødelegges av tørke, flom eller annet ekstremvær.

Sjølforsyning er altså tett knytta opp mot befolkningens sikkerhet. Samtidig som vi må tenke på global solidaritet, må Norge gjøre seg mindre avhengig av andre - som en forsikring for uforutsette hendelser.

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) har vært tydelig på at hun vil at norsk jordbruk skal produsere så mye som mulig av den maten norske forbrukere vil spise. Men da koronapandemien slo til i vår, mente statsråden det var krisemaksimering å påpeke vår lave sjølforsyningsgrad. Hun beregner sjølforsyningsgraden i Norge til rundt 50 prosent når vi måler i kalorier, og at den har vært stabil i flere tiår.

Tallet forutsetter imidlertid én million tonn impor­tert kraftfôr som brukes i husdyr­­produksjonen. Tar vi det ut av regnestykket, er sjøl­forsyningen i norsk jordbruk på 35–40 prosent. Agenda mener det må opp på 50 prosent. Da trengs politisk vilje og virkemidler.

For nye kriser vil komme. Både klimaendringer og befolkningsvekst vil med stor sannsynlighet legge større press på etterspørsel og tilbud av mat- og råvarer som vi ellers er vant til at "bare er der”.

Den sårbarheten må det tas høyde for. Forberedelse handler om å forsikre seg mot det verste. Det gjør bøndene til en grunnleggende leverandør av trygghet - en samfunnskritisk funksjon.

Ifølge analysene som Tankesmien Agenda har gjort, bidrar sentralisering, en stadig mer oppsplittet offentlig forvaltning og målstyring til at norsk beredskap blir svekket. Det må tas på alvor - men det kan også gjøres noe med.

Beredskapslager av korn er ett tiltak. Et desentralisert lager kan romme korn tilsvarende et halvt års forbruk. Selv om regjeringen seinest i fjor høst gikk mot et slikt matkorn-lager da de vedtok statsbudsjettet for 2020, vil det være en billig forsikring. Og det kan være dyrt å la være. Senterpartiet har kornalger i sitt partiprogram for neste stortingsperiode.

Et annet grep, foreslått av Agenda, er å erstatte lite bærekraftig, importert soya dyrket på bekostning av avskoging, med dyrefôr som er produsert innenlands. Gjerne med råstoff fra hav-, jord- eller skogbruk i Norge.

Å styrke flere deler av matproduksjonskjeden innad i Norge vil gi oss bedre kontroll. Mer av fisken må foredles innenfor landets grenser, i stedet for å bli eksportert og sendt halve jorda rundt - før den kommer tilbake i norske frysedisker. Agenda foreslår å etablere et innovasjonsprogram for dette. Det er fornuftig ikke bare for å begrense transport og klimagassutslipp, men for å gi arbeidsplasser og aktivitet i kystbygder preget av fraflytting.

Og ikke minst - skal vi øke matberedskapen må vi sikre selve matjorda. To grep er mulig: et sterkere juridisk vern og å skjerpe måltallet for å begrense nedbygging. I dag er taket på 4000 mål, men ingen håndhever eller kontrollerer hvor mye matjord som egentlig forsvinner til fordel for veger, kjøpesentre og boligbygging rundt om i kommunene.

Trinn nummer to i Maslows behovspyramide handler om sikkerhet, opplevelsen av å være trygge, beskyttet for fare, ha stabilitet og orden. Det henger tett sammen med det første trinnet - mat. Og nettopp denne sammenhengen var et viktig argument da Den norske nobelkomiteen i år besluttet å gi Fredsprisen til FNs matvareprogram.

Hver kveld går 690 millioner mennesker sultne til sengs. I tillegg til de menneskelige sidene ved underernæring, vet vi at matmangel skaper konflikter mellom folkegrupper. Tilsvarende fungerer tilgang på mat som en demper på uro og politisk ustabilitet. Alle bønder har altså en liten andel av årets fredspris.