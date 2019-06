Grønn medvind, men ikke for Venstre

Norfaktas junimåling for Nationen og Klassekampen er spektakulær. Fem partier setter rekorder i dette barometeret. Sp, MDG og Rødt har aldri vært målt høyere siden Norfakta startet med månedlige målinger i 2008.

Hadde det vært stortingsvalg i dag, ville altså MDG og Rødt feid inn på Stortinget med 10 representanter hver. Det er intet annet enn et politisk jordskjelv.

I den andre enden av skalaen rystes Venstre helt ut av Stortinget, med en oppslutning på alarmerende 1,5 prosent. Regjeringskollega KrF er i en nesten like fortvilt situasjon, partiet ville stått tilbake med én eneste stortingsrepresentant.

Ikke nok med det, et tredje regjeringsparti, Frp, gjør den dårligste målingen noensinne på vårt barometer, med 10,2 prosents oppslutning.

Det er en sunn statistisk leveregel å ta enkeltmålinger som dette med en klype salt. Likevel, ser vi denne målingen i sammenheng med den ferske kommunevalgsmålingen til Aftenposten og NRK, finner vi et mønster. I den målingen var MDG oppe på smått eventyrlige 9,2 prosent, hele 2 prosentpoeng foran Frp.

Hvis MDG seiler opp som følge av grønn medvind, skulle en tro at også Venstre dro nytte av de samme kreftene?

Det er forskjell på en kommunevalgsmåling og en stortingsmåling som vår. Hovedtrekket er imidlertid det samme i begge målingene. MDG kommer som en kule, Frp sliter så det holder.

Det er nærliggende å tenke at de oppsiktsvekkende utslagene kan ha en sammenheng med den mest omtalte politiske saken de siste ukene, bompengeopprøret.

I Frp holdes det krisemøter, og stadig flere Frp-politikere snakker åpent om å gå ut av regjering dersom partiet ikke oppnår betydelige innrømmelser i bompengepolitikken i reforhandlinger med de øvrige regjeringspartiene. Som noen kommentatorer allerede har påpekt, Frp er i ferd med å manøvrere seg inn i «SV-fella» - altså en tilstand der partiet dveler ved nederlagene framfor å markedsføre gjennomslagene som partiet faktisk oppnår i regjering.

MDGs plutselige framgang kan skrives inn i den samme fortellingen. Den store støyen rundt bompengene, og ikke minst medias enorme oppmerksomhet om bomsaken, kan ha en mobiliserende effekt. Det er grunn til å tro at mange miljøbevisste velgere er oppgitt over at bomkrisen framstilles som større og viktigere enn klimakrisen, og dermed flokker til bompartiet framfor noen – MDG. Viraken rundt bomprotestene kan rett og slett ha utløst en grønn motreaksjon.

Det som skurrer litt i dette bildet er velgerflukten fra Venstre, som jo også er en stødig forsvarer av bompengeordningen. Hvis MDG seiler opp som følge av grønn medvind, skulle en tro at også Venstre dro nytte av de samme kreftene?

En skal alltid ta høyde for feilutslag i meningsmålinger som dette. Hvis vi likevel skal tro på tallene, kan en forklaring være at velgerne er skeptisk til lille Venstres muligheter til å reise den grønne fanen i det politiske selskapet partiet har valgt å slutte seg til.

Uansett er store bevegelser på meningsmålinger så kort tid før et valg av stor interesse. Hvis disse tendensene bekreftes i nye målinger vil ikke desperasjonen i Frp bli mindre. Det interne presset på partileder Siv Jensen om å få reforhandlet regjeringens bompolitikk vil garantert øke.

Det vil i neste omgang forsterke problemene på borgerlig side. Venstre har bokstavelig talt ikke en velger å miste, og kan vanskelig gi Frp de gjennomslagene partiet så sårt trenger uten selv å gå dukken.

Samtidig må vi ikke lukke øynene for etterskjelvene på den andre siden i det politiske landskapet. I denne målingen har Ap, SV og Sp et knapt flertall alene. Hvis MDG og Rødt fortsetter framgangen, må trolig en mulig rødgrønn regjering basere seg på støtte fra minst ett av disse partiene.

Det er ingen drømmesituasjon for norsk politikks for tiden mest framgangsrike parti, Senterpartiet. Partiet som i åtte rødgrønne år slet med å finne tonen med SV, vil neppe ha lett for å samarbeide tett med MDG. Partileder Trygve Slagsvold Vedum bekrefter i et intervju med Nationen at han ser det som uaktuelt med noe regjeringssamarbeid med MDG.

Er det lurt av Vedum å være så kategorisk? Nei, mener Aps byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen, som har styrt hovedstaden i et tett samarbeid med MDG i snart fire år.

Hvis MDG oppnår valgresultater på linje med denne målingen, må strategene i Sp antakelig gå noen runder med seg selv når det gjelder samarbeidsspørsmålet. Det er ikke sikkert det lønner seg å sage over den grønne greina en selv sitter på.