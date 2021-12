Godt nytt år?

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Norge er tuftet på tilgangen på forutsigbar og rimelig kraft. Når strømprisen tar treganger'n, folk fryser i stuene sine, næringsdrivende tar opp lån for å betale strømregninga, når både LO og NHO innstendig ber regjeringa om å ta tak, da er det en slags unntakstilstand i landet.

"Vi er ikke pålagt å tømme vannmagasinene. Europa kan ikke skyte oss for å sikre strøm til industrien", utbrøt Frode Alfheim, leder i LO-forbundet Industri Energi i Klassekampen rett før jul. Alfheim vil dempe eksporten straks, uten å vente på noen reforhandlinger av avtaler.

"Energi er ikke en vare som øl, poteter eller bananer. Det er en strategisk ressurs som ikke kan overlates til å styres av reine markedsmekanismer", slo leder Stein Lier-Hansen i Industri Energi fast. Og krevde at avtaler som hindrer Norge i å redusere krafteksporten, må reforhandles for å få ned prisene.

Fellesforbundets leder, Jørn Eggum, sluttet seg til: Regjeringa må vise mot og sikre at Norge kan holde tilbake kraft for å sikre norsk industris konkurranseevne, sa Eggum.

Tredje juledag gikk Senterpartiets parlamentariske leder, Marit Arnstad, ut i Dagens Næringsliv: Avtaler om kraftutveksling må reforhandles. Acer må diskuteres.

Mens bulderet øker i styrke på grasrota, i juleselskaper og i sosiale medier: "Hva somler regjeringa med? Det holder ikke med medisin mot de skyhøye prisene - vi må bli kvitt sykdommen. Hva er det med disse utvekslingsavtalene?"

Medisinen Støre-regjeringa har dempet smerten av de høye prisene med, er økt bostøtte, avgiftskutt og sikringstiltak - "fem milliarder kroner som går direkte til å betale toppen av regningen til folk", som finansminister Trygve Slagsvold Vedum sa det. Så var romjula spekket med nyheter om at nordmenn likevel må slite med skyhøye strømregninger framover.

Regjeringas medisin fjerner ikke sykdommen, "det strukturelle problemet". Som Stein Lier-Hansen sa det, "strømprisen i Norge kan ikke styres av reine markedsmekanismer" - slik som nå.

Marit Arnstad viste i romjulan til viktige konkrete markedsforhold: Storbritannia har avviklet gasslagre, Tyskland skal fjerne 17 kjernekraftverk og Belgia skal fjerne ett fra 2025. North Stream-ledningen kommer ikke på plass mellom Russland og Tyskland. Veldig mye regulerbar kraft forsvinner fra det europeiske markedet. Og det lenge før den er erstattet med fornybar kraft. Prisene går til værs. Og: "Alt dette fører til at kraftutveksling ikke lenger blir utveksling for Norge, men ren eksport", slo Arnstad fast.

Da Norge begynte å bygge utenlandskabler, var målet å sikre landet dersom vi skulle komme i beit, dersom det ble faretruende lite vann i magasinene. Ren eksport er noe ganske annet. Premissene er dramatisk endret. Konsekvensene merker vi på kroppen.

Den rødgrønne regjeringa har rimelige strømpriser som mål, slik finansminister Vedum også understreket på nationen.no onsdag. I Hurdalsplattformen finner vi også formuleringer som: Tilgang på rikelig med ren og rimelig kraft har i årtier vært den norske industriens fremste konkurransefortrinn. Regjeringen vil at dette også i fremtiden skal være fortrinnet for norsk industri og bidra til verdiskaping og sysselsetting i hele landet.

Så hvorfor er ikke Ap/Sp-regjeringa, regjeringa for fellesskap og vanlige folk i hele landet, forlengst i gang med å reforhandle de etter hvert så berømte utvekslingsavtalene for strøm? Hva handler dette om?

Det handler om "feila fra i går", forpliktelser Solberg-regjeringa har pålagt kongeriket og vedtak stortingsflertallet (Ap inkludert) har fattet: Det handler om avtalen om kraftutveksling som Solberg-regjeringa underskrev i 2015. Og det handler om EUs tredje energipakke og avgivelsen av myndighet til Acer (EUs kontrollorgan for fri flyt av energi).

For å ta Solberg-regjeringas kraftavtale først: Sommeren 2015 skrev daværende statssekretær i Olje- og energidepartementet, Kåre Fostervold fra Frp, under en avtale med Tyskland, Frankrike, Nederland, Danmark, Sverige, Luxembourg, Tsjekkia og Polen om friest mulig flyt av elektrisitet mellom landene.

Avtalen skulle sikre at landene, Norge inkludert, ikke regulerte eksporten ved høye strømpriser i det europeiske markedet. Sikre at markedskreftene skulle rå fritt i et europeisk energimarked, slik liberalistiske partier som Frp og Høyre liker det.

I avtalen (Joint Declaration for Regional Cooperation on Security of Electricity Supply in the Framework of the Internal Energy Market) legges det sterk vekt på ("We stress") at landene "ikke vil begrense grenseoverskridende handel med elektrisitet, heller ikke i tider med høye priser som reflekterer markedsknapphet, og vi vil følge EU-forskrifter om grensehandel med respekt for å sikre systemet." (Egen oversettelse).

Slik forpliktet altså den blåblå Solberg-regjeringa Norge til ikke å redusere eksporten av norsk kraft uansett hvor tørre vannmagasinene her til lands blir og hvor høye strømpriser vi får.

Hensynet til om nordmenn fryser eller norsk industri mister sitt konkurransefortrinn, lot Solberg-regjeringa fare i Luxembourg 8. juni i 2015, da avtalen ble underskrevet.

Denne avtalen må enten sies opp, eller så må minst ett av hovedpunktene i avtalen endres eller slettes, før statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum kan tøyle krafteksporten og sikre industrien og alle oss andre her til lands tilgang på rimelig strøm. Slik Fellesforbundet, Industri Energi, Norsk Industri og Sps stortingsgruppe nå krever.

Så har vi den andre feilen fra i går: EUs tredje energipakke og avgivelse av myndighet fra Stortinget til Acer. Acer-saken var som mange vil huske særdeles kontroversiell her til lands. Naturlig nok. Det handlet om å avgi myndighet over vitale deler av norsk energipolitikk til EU/Acer. Acer-saken splittet blant andre LO og Ap-ledelsen.

Sentralstyret i Ap måtte endog ha en en garanti fra Ap-ledelsen i åtte punkter for å stemme for avgivelse av myndighet til EU/Acer. Ap stemte sammen med høyresida i Stortinget, og Acer/energipakke 3 ble vedtatt med simpelt flertall.

Derfor verserer det også en Acer-sak for domstolene. Spørsmålet er om Grunnloven åpner for å avgi suverenitet uten tre firedels flertall i Stortinget. Å avgi suverenitet er det mest dramatiske Stortinget kan gjøre. Suverenitet og folkestyre er to sider av samme sak.

Så hvordan hindrer Acer/EØS Støre-regjeringa i å få bukt med de skyhøye strømprisene? Ett eksempel fra i høst:

Både Elkem og Sp tar til orde for å begrense krafteksporten. "Vi går mot en varslet strømkrise, magasinene tømmes og prisene er ventet å øke. Da mener Sp at vi umiddelbart må se hvordan vi kan begrense eksporten av strøm innenfor dagens lovverk. Hvis vi går inn i regjering, vil vi sette i gang et lovarbeid for å styre strømeksporten", sa Sps mann i Stortingets energikomité, Ole André Myhrvold, til DN.

Acers forlengede arm i Norge kalles Reguleringsmyndigheten for energi, forkortet RME. Denne armen langet umiddelbart ut mot Elkem og Sp: Det var i strid med EØS å begrense eksport av elektrisitet fra Norge. Punktum.

"Det vil ikke være i tråd med dette regelverket at eksporten over kablene reduseres for å oppnå lavere kraftpriser i Norge. Systemoperatørene kan bare redusere overføringskapasitet dersom det er nødvendig av hensyn til driftssikkerheten og er mer effektivt enn å benytte andre mulige avbøtende tiltak i systemdriften», skrev fungerende direktør for RME, vaktbikkja for Acer i Norge, Tore Langset, i en epost til Energiteknikk.

RME-direktør Langset viste til forpliktelsene Norge har etter EUs tredje energipakke. Nærmere bestemt etter EU-forordning 714/2009. Dette regelverket skal sikre effektiv og sikker kraftutveksling mellom landene, understreket RME-direktøren.

Olje-og energiminister Marte Mjøs Persen (Ap) mumler lavt og utydelig om strømpris, mens finansminister Trygve Slagsvold Vedum er tydeligere på at regjeringa må sikre forutsigbare, rimelige strømpriser i Norge. Spørsmålet er om statsminister Jonas Gahr Støre har mot til å ta strategiske grep og utvide handlingsrommet i EØS for å sikre landet rimelig strøm. Eller om lojaliteten til EU vil trumfe. Så: Godt nytt år?