Hva med nyetableringer? Hva med engangspurkene?

Spørsmålene dukket raskt opp i sosiale medier, etter at Omsetningsrådet omsider slapp nyheten de hadde flikket på en stund: Svinebønder flest skal betale svinebønder som vil forplikte seg til å kutte purketallet. 16.000 per purke er fristelsen.

Statens aksept for utkjøp av mordyr er ny på Frps vakt. I 2013 fikk markedsgrepet rødt kort fra stalinistdødaren Sylvi Listhaug. Prisen skal regulere produksjonen, var Frp-statsrådens mantra.

Så sent som i mai i år, under etterfølger Jon Georg Dale, mente landbruks- og matdepartementet at pris skal være viktigste virkemiddel for å balansere markedet. Bønder med markedserfaring vet hva det betyr: Alle vil slite, noen vil måtte gi seg i kampen mot prisbunnen, før produksjonen blir så lav at forbrukerne igjen må punge ut med mer for svina fra de produsentene som er igjen.

Annonse

Nå har Frp-staten gitt seg. De mange svinebøndene skal solidarisk betale de få som vil skyte purka og få erstatning igjen. For produsenter som slutter med svin, kan purkefallskjermen bli 750.000 kroner.

Problemet med slike markedsgrep er at de ikke varer. Purker ble kjøpt ut av norsk produksjon også for 19 år siden. Den gang var prisen 6000 kroner per mordyr. 597 produsenter slaktet 7100 purker med støtte, med en bindingstid på fem år. Det hjalp jo i sånn cirka fem år.

Og på fem år kan mye skje. Vegantrenden kan, slik trender gjør, stoppe opp. Vi kan få mer oppmerksomhet på økt halebiting hos purker med gener som får stadig større kull, men også blir stadig sintere. Vi kan få klimaendringsdrevet grillfest hver sommer. Skal ny etterspørselsvekst møtes med flere fjøs, eller med flere purker i de gamle?

Dersom hvert mispass mellom forbruk og etterspørsel skal bli løst med henholdsvis fri etablering (når markedet er i underdekning) og kostbare utkjøp (når det er overdekning), vil det bety at næringen tappes igjen og igjen. For svinebøndene kan et annet grep være mer bedriftsøkonomisk riktig: Å dekke forbrukstoppene med import, fremfor å betale for å fôre opp ekstra purker man senere er nødt til å betale for å bli kvitt igjen.

Enn så lenge vil næringens og statens omforente løsning sørge for færre purker og dyrere svinekjøtt, ikke færre svinebønder. Det er da noe.