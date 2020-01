Han beskrev det så vakkert, kongen, i sin nyttårstale til det norske folk:

“Av og til er ikke livet til å holde ut. For enkelte blir det så mørkt at ingenting hjelper. Ikke engang kjærligheten til sine aller nærmeste. Noen ser ingen annen utvei enn å forlate livet. De som står igjen må leve videre. Fattigere – uten den de var glad i.”

Kongen snakket dypt personlig om sin egen tidligere svigersønn og far til tre barnebarn. Og det er disse tre som går inn i et nytt tiår med et hull i hjertet som aldri vil la seg hele. “For barna er du uerstattelig”, som det jo også sto i dødsannonsen.

Det er skrevet mye klokt og vakkert om Ari Behn etter at han tok sitt eget liv 1. juledag. Jeg hadde selv gleden av å møte ham ved et par anledninger og opplevde en intenst interessert og menneskevennlig mann. Han hadde sine mørke sider og var åpen om det. I intervjuer og i tekster som han selv skrev. Som baksideteksten på hans siste bok “Inferno”: “Jeg har alltid vært for intens. Full av ord og altfor mye kraft. Uten balanse. Enten-eller. Taus og pågående. Blyg og skamløs. Jeg klarte ikke å holde igjen. Jeg lot det brenne.” Vi vet hvordan det endte.

Selvmord er en tragedie. For den som tar sitt eget liv. For de etterlatte. Men det er også et stort samfunnsproblem. 674 personer tok sitt eget liv i 2018. Mange, mange flere prøvde. Ifølge Rådet for psykisk helse er det cirka 6000 selvmordsforsøk årlig her i landet.

Da Norge fikk et nasjonalt program for å forebygge selvmord i 1993, var vi det andre landet i verden etter Finland. Selvmordsraten har ikke gått ned i Norge på 20 år, tross handlingsplaner, økt kompetanse og bedre behandling. I 1995 kom den første handlingsplanen. I 2008 kom retningslinjer for å forebygge selvmord i psykisk helsevern og i 2014 en ny handlingsplan mot selvmord og selvskading. Men, som Øivind Ekeberg og Erlend Hem skriver i Tidsskrift for Den norske legeforening, må tiltak følges opp og evalueres om handlingsplaner skal ha noen verdi.

Vi vet litt om selvmord i Norge. To av tre som tar sitt eget liv er menn, i alderen 20–49 år. Blant kvinner er selvmordsraten høyest i aldersgruppen 40–49 år. De siste årene er det også registrert et stigende antall unge mennesker som begår selvmord.

Veterinærer er blant yrkesgruppene som ligger høyest på selvmordsstatistikken. Veterinærer ligger nesten dobbelt så høyt på statistikken som den øvrige befolkningen. Ensomhet, arbeidspress, lav lønn og å måtte avlive dyr er en del av hverdagen. Disse kjennetegnene er ikke ukjente i arbeidshverdagen til bønder, heller.

Livet er ingen rett linje. Ekspertene mener at om lag halvparten av oss til støte på psykiske utfordringer én eller flere ganger i livet. En trøst kan det kanskje være å vite at det faktisk kan gå over. En studie av 500.000 europeere og amerikanere konkluderte i 2008 at forekomsten av depresjoner var høyest blant personer mellom 35 og 50 år, deretter falt antallet bratt og entydig. Andre studier antyder at personer i 20- og 30-årene plages mest. Uansett viser forskningen at den mentale helsen bedres med alderen. Forskerne holder muligheten åpen for at symptomene “brenner ut” over tid, skriver Nils Chr. Geelmuyden i boka “50 fordeler med å passere 50”.

Da jeg passerte lyshavet på Slottsplassen på vei til jobb i morges, var det mange som brukte litt tid på å vise sin medfølelse. Det var vakkert å se, og jeg håper de mange lysene og hilsenene i kondolanseprotokollen er godt å ta med seg for Behn-familien og Kongefamilien.

I mediene har selvmord vært krevende å håndtere. Omtale av selvmord og selvmordsforsøk utløser mange presseetiske dilemmaer. En ny veileder om selvmord åpner for noe større omtale enn tidligere.

Det er nok riktig, som mange har uttrykt, at vi må bli bedre til å ta vare på hverandre. Når man som familiemedlem, venn eller bekjent ser at noen sliter, kan man være med på å gjøre en forskjell. Vi må nok også bli bedre til å ta vare på oss selv. Fem råd for bedre bondehelse kan være nyttige for flere enn bønder, tenker jeg. Det handler om å strukturere hverdagen. Om å pleie det sosiale nettverket, også når du ikke “trenger” det. Søvn og sunn mat er viktig, det samme er det å ta pauser. Det er lov – og lurt – å holde hviledagen hellig.

Likevel: Depresjon og suicidalitet er sykdom. Det må profesjonell hjelp til når sykdom tar tak. Sannsynligvis må denne delen av helsevesenet bygges ut. Noen tar til orde for en nullvisjon, slik vi fikk for dødsfall i trafikken.

Mitt håp for det nye året er at alle de som føler at livet er for tungt å bære skal få hjelp til å løsne den knugende kloa rundt hjertet og gjenfinne gleden i hverdagen. Livet består jo som kjent av flest hverdager. Og håpet tilhører alle.