Det er snautt 39.000 bønder i Norge i dag. Bare 11.048 fiskere, ifølge SSB. Stadig færre. Likevel er primærnæringene selve grunnlaget for matindustrien her i landet - en av våre viktigste fastlandsøkonomier.

Matindustrien har rundt 2000 bedrifter. Den skogbaserte industrien har omkring 16.000 årsverk. Sammen skaper de store ringvirkninger for resten av samfunnet og utgjør betydelige bidrag til sysselsetting og bosetting i distriktene.

Den nyeste distriktsutredningen, “Det handler om Norge”, ble lagt fram av demografiutvalget før helga.

Ledet av samfunnsøkonom og tidligere Høyre-statsråd Victor Norman har utvalget sett på konsekvensene av befolkningsendringene i distriktet, blant annet at "bygdene eldes". Men distriktets grunnleggende næringer har de ikke vurdert.

Ordet landbruk er nevnt usle fem ganger, samt fem ganger i fotnoter og referanser.

Det er ingen refleksjoner i utvalgets rapport rundt hvordan jordbruk, skogdrift, dyrehold og matproduksjon er sentrale elementer for innbyggernes identitet og tilknytning til bygda.

Landbruket nevnes som noe historisk under avsnittene om 1950- og 60-tallet og under overskrifta “1970- og 80-tallet”.

De siterer stortingsmeldinga fra 1955, som var tydelig på at motorsaga og traktoren var rasjonaliserende verktøy som drastisk ville redusere sysselsettinga i skogen og landbruket. Den spådommen har gått i oppfyllelse.

Norman-utvalget viser likevel ikke til noen egenskaper ved primærnæringene - langt mindre tiltak innenfor dem - som kan ha betydning for å opprettholde eller styrke spredt bosetting og levende bygder over hele landet.

De nevner ikke at forvaltninga av naturressursene og matproduksjonen er essensiell for landets sjølforsyning - ikke minst når man inkluderer næringsmiddelindustri, foredling og transport - og slik burde kunne legge til rette for mer sysselsetting og flere attraktive arbeidsplasser i distriktene.

Demografiutvalget nøyer seg med å slå fast at Innenfor kategorien næringspolitikk er landbruksstøtte det klart største støtteområdet.

Det er mulig de fant at landbruk lå utenfor deres mandat? Har de snakket med noen som er knyttet til næringa for å høre hva deres livsgrunnlag og leveveg har å si for stedet de bor - og motsatt?

Det er vanskelig å forstå det annerledes enn at utvalget - hvis medlemmer heller ikke representerer disse yrkene - ikke finner landbruket i Norge å være av særlig interesse eller relevans for distriktene nu til dags. Ikke nok til å bruke tid på når man utvikler “den nye distriktspolitikken”, som utvalget ellers ser behov for.

Det etterlatte inntrykket er at landbruksnæringa ikke har nevneverdig betydning for distriktene generelt og folk som lever der - eller for bosettinga spesielt.

Den oppfatningen forsterkes av at ordet skog er nevnt to ganger, jordbruk tre ganger, ordet fiskeri fem og begrepet primærnæring sju ganger. Alle kun i historisk perspektiv.

Da er det annerledes med distriktsnæringsutvalgets utredning som kom i oktober, ledet av tidligere konsernsjef i Norsk Hydro, Svein Richard Brandtzæg.

Heller ikke han hadde med seg folk med møkk under negla, for å si det enkelt. Likevel er det egne avsnitt for landbruk og fiskeri i rapporten “Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn”.

Brandtzæg-utvalget påpeker at lokalsamfunn, tettsteder og byer i distriktene ikke bare påvirkes av næringsvirksomheten på stedet, men i stor grad er skapt med utgangspunkt i nærheten til naturressursene.

Dermed får redusert matproduksjon konsekvenser for sysselsettinga i distriktene, både i jordbrukssektoren og tilknyttet industri.

Desto mer underlig at denne sektoren er fraværende hos demografiutvalget. Bygdene er nærmest grunnlagt på og av primærnæringene. Da er det helt naturlig også å se på tiltak innenfor disse klassiske distriktsnæringene hvis sentraliseringsutviklinga og fraflyttinga skal snus.

Les også: Regjeringen satt opp utvalg som konkluderte mot regjeringens distriktspolitikk

Sjøl om land- og jordbruk utgjør en relativt liten del av nasjonaløkonomien, har næringene fortsatt stor betydning i distriktene. Det er verdikjeder med tilstedeværelse over hele landet, som bidrar til bosetting i hele landet. Sånn vi sier at vi vil ha det.

Alle som bor på bygda veit hva det betyr når naboen gir seg med beitedyr, når et nytt bruk legges ned. Når mjølkebilen kommer for siste gang eller fiskemottaket stenger.

Mange lokalsamfunn og distriktskommuner er avhengige av utviklinga nettopp i enkeltbedrifter og -bransjer. Det er ikke vanskelig å se for seg hva det har å si for sårbarheten, for risikoen for fraflytting - eller motsatt og like viktig: Muligheten for vekst.