I Nationen følger vi den spennende og ofte nyttige teknologiutviklingen i landbruket. Så vi vet at det finnes digitale sauegjerder. Grådig kjekke greier, for gjerding tar jo tid og koster mye penger.

"Du lager beitet i appen og overfører det trådløst til klavene som dyra bærer. Etter en kort innlæringsperiode øves dyra opp til å snu når de hører lydvarselet, og de er dermed trygt inngjerdet. Du kan følge med på flokken i sanntid, og du får varsel med én gang det oppstår noe uventet", reklamerer produsenten.

Når sauebukken kan stoppes med klaver og en app, kan det vel settes klaver på folk óg? Alt som kan brukes, kan misbrukes. Som ei øks. Øksa kan brukes til å hogge ved til et bål som gir varme – og til å kløyve skallen på en mann.

Vi har stort sett mulighet for å holde oss unna aggressive folk med øks i neven.

Den digitale teknologien kommer vi oss ikke unna. Og den er kommet for å bli.

Nå har vi digitale plikter. Sjekk skattemeldinga på skatt.no! Se offentlige brev i Alltinn! Vi må ha datamaskiner og smarttelefoner og nettbrett både på jobb og privat. Både myndigheter og kjentfolk kommuniserer med oss på sosiale medier som Facebook.

Denne infrastrukturen er ikke demokratisk voktet, men styres av svære internasjonale teknologiselskaper. Mens andre selskaper selger spionvare som kan installeres i pc'er, telefoner og nettbrett. Digitale spioner kan ganske enkelt snikes inn på våre "private" domener.

Til tider blir noe av spionasjen avslørt. Slik som forrige uke. Da kom det fram at spionprogrammet Pegasus, som eies av det israelske selskapet NSO Group, er brukt mot mobiltelefonene til statsledere, journalister og aktivister. Blant de sentralt ansatte i NSO har flere bakgrunn som karriereoffiserer fra det israelske militæret, skriver digi.no.

Tidligere måtte vi svare på en melding eller klikke på en link for å slippe til dette israelske overvåkingsverktøyet. Nå finner spionprogrammet fram helt på egen hånd, ifølge digi.no.

Når programvaren først er plassert i telefonen din, så kan den hente ut data, samtaler, kontakter og telefonlogger. Spionen kan til og med slå på kameraet og mikrofonen og sette på direkte opptak uten at du merker noe. Grådig kjekke greier. I hvert fall for overvåkerne. Litt som sauegjerdet.

"Pegasus er kanskje ett av verdens beste fjernstyringsverktøy. Du kan sammenligne det med å legge telefonen i noen andres hender", sier professor i cybersikkerhet, Alan Woodward ved University of Surrey til AFP.

I 2019 saksøkte WhatsApp NSO Group for å ha installert Pegasus på 1400 telefoner. Nå dukker telefonnumrene fra WhatsApp opp på ei liste som er lekket til Amnesty International – med over 50.000 numre.

"Noen" kunne altså via Pegasus fjernstyre telefonene til sentrale WhatsApp-ansatte samtidig som WhatsApp saksøkte NSO for å ha installert Pegasus. NSO bedyrer at Pegasus kun brukes til å overvåke terrorister og kriminelle.

Numrene på den lekkede lista antas å være mål for overvåking, utpekt av statlige kunder av NSO Group. Mer enn 80 journalister har i flere måneder jobbet med å undersøke lista, i samarbeidsgruppa The Pegasus Project.

Journalistene i Pegasus-prosjektet har funnet bevis som identifiserer 10 land som står bak utpeking av numre til overvåking: Aserbajdsjan, Bahrain, Kasakhstan, Mexico, Marokko, Rwanda, Saudi-Arabia, Ungarn, India og De forente arabiske emirater.

Også telefonnummeret til Frankrikes president, Emmanuel Macron, står på lista over de som skulle "gjetes" med Pegasus. Påtalemyndigheten i Frankrike er allerede i gang med etterforskning av marokkansk etterretning – ut fra mistanke om bruk av Pegasus mot franske journalister.

Bruken av Pegasus utgjør en trussel mot pressefrihet, ytringsfrihet og demokratisk opposisjon, sier The Pegasus Project i sin rapport.

Men en trenger selvsagt ikke å være president, journalist eller aktivist for å havne "bak det digitale gjerdet" som en sau.

Også privatpersoner eller grupper kan relativt enkelt installere programvare som spionerer. Du kan jo kjøpe en spionapp og overvåke kjærestens telefon. Grådig kjekke greier. Kanskje ikke.

Og de store teknologigigantene overvåker hver og en av oss som bruker sosiale medier. Vi er varen. Eller sauen. Selskapene selger informasjon om oss – til dem som bruker oss som blink for reklamen sin, når vi beiter rundt der på nettet.

Jeg for min del tar en tur til skogs og kløyver ved til peisen. Med øks. Uten klave. Dekningen er for dårlig.