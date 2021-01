En flokk med liggende kyr er en invitasjon til å legge seg nedpå: Bare magene og kjevene jobber inni de digre kroppene, ellers det døsing og full harmoni. Alle stoler på alle. Det gir mye og god melk.

Bland flokken med en ANNEN flokk kyr, og kaos bryter ut. Rauting, stanging og generell aggresjon griper om seg.

Men det er orden i kaoset, prosess. Det handler om å avklare maktforhold, like fra matriarken med big bazongas på toppen og ned til den minste fjorårskviga. Derfor må alle kyr slåss litt med alle. Å finne ut om man er nummer to eller tre i hierarkiet er like viktig som å finne ut om man er nummer 14 eller 15.

Etter en dag eller så er makthierarkiet avklart, og det kan bli fred (og melk) igjen.

Til høsten skal to flokker forenes på Stortinget. Ap- og Sp-gruppene ligger an til å få nestenflertall - tilsammen. De to bølingene vil måtte blande seg for å få gjort det de begge lover velgerne: Å sammen fjerne statsminister Erna Solberg.

Før valget i 2005 var det rødgrønne alternativet samlet og samsnakket. Alle visste hvem som var bjellekua. Jens Stoltenberg og Ap var dobbelt så store som SV og Sp tilsammen.

I dag leder Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum om lag like store partier. De er om lag like populære statsminister-emner. En av dem må aksle statsminister-bjella.

Noen har begynt å tøffe seg på forskudd. Når Ap får meningsmålinger som viser at Sp overtar LO-medlemmene, svarer sentralstyremedlem Jørn Eggum med å fornærme Sp.

– Bondepartiet er ikke dem som setter arbeidsfolk først, fnyser Eggum til TV2. Også LO-toppen Trine Lise Sundnes truer nå med "bøndene". Hvilket år er det på Youngstorget? 1959? Bondefrykten lyser like sterkt som da rovdyrstatsråden Vidar Helgesen (H) holdt seg innendørs i departementet mens tusener av ulvedemonstranter toget forbi.

Etter siste meningsmåling har Senterpartiet rundt 950.000 av landets 4,2 millioner stemmeberettigede. Det er 40.000 bønder i Norge. Om alle stemte Senterpartiet (noe de langt fra gjør), vil 24 av 25 Sp-velgere fortsatt være ikke-bønder. Om vi trekker fra kontorister og hvitsnipp-akademikere fra Aps velgere, kan Sp meget vel ha flere arbeidere på laget.

Hvilket vil forklare at Trygve Slagsvold Vedum og Ap-nestleder Hadia Tajik i sommer kranglet om det var Ap eller Sp som gjorde mest for industriarbeiderne. Det mest interessante er ikke svaret, men at spørsmålet i det hele tatt blir stilt.

Partier som står og rauter til hverandre over skigarden, får aldri avklart makta. Det forlyder at Trygve Slagsvold Vedum og Jonas Gahr Støre snakker fortrolig sammen. Men vi får ikke vite om de har avklart hvem som blir sjefen, eller hvilke partier som skal med i regjering. Og før vi får vite det, blir det ikke ro. Ikke i partiene, ikke blant velgerne og iallfall ikke i media.

Det er mulig å avlede oppmerksomheten. "Det er politikken som er det viktigste", svarer Trygve Slagsvold Vedum på spørsmål om posisjoner. Det ville vært lettere å tro ham om det fantes en liste over viktig, felles Sp/Ap-politikk.

Det gjør det knapt. Halvannet år har gått siden Ap, Sp, SV og MDG presenterte en næringspolitisk strategi - om havvind, elektriske fly og mer stat. Få har hørt om denne strategien siden. Det er det mulig å forstå.

Hva vil Ap/Sp-regjeringen gjøre med oljeaktiviteten i nord? Er det ladestasjoner eller lensmannskontorer som skal bygges i distriktene? Skal drivstoffavgiftene ned eller opp? Skal vi kjøpe mat, mineraler og kraft i utlandet, eller skal vi ha kyr, gruver og kraftverk sjøl?

I dag går Ap og Sp til Frp og henter flertall for å stramme inn asylpolitikk eller utvide ulvejakt. Hva skal de gjøre etter valget? Vil de ta med SV og danne en flertallsregjering, noe Sp ikke en gang vil snakke om i dag? Eller vil de danne en topartiregjering som søker støtte til høyre i tilfelle venstresiden sier nei? Som Vedum sier, det er politikken som betyr noe. Velgerne blir ikke mye klokere av at Ap og Sp er enig om å sitte sammen i en eller annen regjering.

Åtte måneder før stortingsvalget har Ap og Sp noen felles saker de har skrevet seg sammen om (domstolene, lærerrekruttering og -krav), men ingen felles politisk plattform, ingen felles statsministerkandidat og intet felles regjeringsprosjekt. Dersom partiene ikke klarer å avklare noen av delene, vil det være en gavepakke til Erna Solberg.

Mens de rødgrønne stanges fra hvert sitt beite, har hyrden fra Bergen ganske god kontroll på sine får.