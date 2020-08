Politikk handler om å ta valg. Men også om å vinne valg. Det bør sige inn hos valgkomiteen som enstemmig har innstilt Trond Giske til ny leder av Trøndelag Arbeiderparti. Hvor mange trekk fram i spillet har de tenkt, de som hardnakket hevder han er den rette i dette framskutte tillitsvervet?

Det kan i alle fall virke som de har undervurdert den stormen som nå blåser for fullt gjennom partikorridorene, på Stortinget og i kronikkspaltene.

Har det gått lang nok tid siden partiledelsen slo fast at Giske hadde brutt partiets etiske retningslinjer mot seksuell trakassering? Er to og et halvt år lenge nok til å legge det bak seg?

Svaret er blitt meget tydelig de siste dagene: Nei.

92 Ap-politikere, deriblant flere stortingsrepresentanter, mener det ødelegger tilliten både til og innad i partiet. Anette Trettebergstuen, leder av Aps kvinnenettverk, mener det er for tidlig. Jon Reidar Øyan, leder av Aps homonettverk, mener det er for tidlig. Ja, han skriver i et innlegg på Facebook at han aldri kommer til å ha tillit til Giske igjen.

Særlig klarere kan det ikke sies.

Da hjelper det lite at valgkomitéleder Arild Grande viser til at et overveldende flertall lokalt ønsker Giske. De kan umulig se hvor alvorlig denne konflikten nå river partiet fra hverandre og hva det gjør med Arbeiderpartiets politiske kraft.

Etter åtte år med den blå Solberg-regjeringen burde Ap og venstresida stå foran ei gavepakke av et stortingsvalg. Mulighetene for et regjeringsskifte er godt innen rekkevidde. Hvis Trøndelag Ap løfter blikket. Og hvis Jonas Gahr Støre klarer å samle troppene.

Hans aversjon mot å uttale seg tydelig om Giske gjør at han virker som han ikke føler temperaturen i opprøret, alvoret i protestene. Eller ikke tør å sette ned foten. Å gjøre det med en George W. Bush-aktig uttalelse om at man enten er "med oss eller mot oss" framstår dessverre ganske feilslått.

Partilederen ønsker selvfølgelig å mane til ro og samling, å sette partiet framfor egen vinning. Men hans pålegg om å slutte rekkene oppfattes i verste fall som et signal om at nå er det slutt på å varsle i Trøndelag Ap. Det bygger ikke den gode kulturen Arbeiderpartiet så sårt trenger. Det kan muligens legge lokk på uenigheten - midlertidig.

Men hvor strategisk smart på lang sikt er den politiske tanken bak innstillingen av Giske? Så valgkomiteen for seg hva som ville bli neste trekk? Trodde de at ingen ville protestere?

I så fall undervurderer de partiets unge kvinner, alle de berørte av metoo-varslene, alle som ikke sa ifra den gangen, alle som er lei av og opprørt over alliansebyggingen i "gutteklubben innafor-utafor". Hva den siste ukas synlige motstand mot Giske betyr for et Arbeiderparti som ligger under 25 prosent på meningsmålingene burde vekke stor bekymring i hele Trøndelag Ap.

Skal dette være deres bidrag inn i starten på den lange valgkampen? Å velge en kandidat som skaper splittelse i partiet? Som unge kvinner vil grue seg for å møte? Som vil ta fokuset bort fra saker, over på person? Som allerede har rippet opp i en sak som Arbeiderpartiet har jobbet i to og et halvt år for å rydde opp i og riste av seg?

Trond Giske var i mange år den åpenbare kronprinsen i Arbeiderpartiet sentralt. En dyktig politiker, god i taler og debatter. Av mange velgere, også utenfor Trøndelag, sett på som en viktig målbærer av synet om at "oslomakta" er for stor.

Hvis sannheten bak innstillingen av Giske er at valgkomiteen ikke kan finne andre kandidater som kan fylle denne posisjonen, er det alarmerende for etterveksten. Det burde bekymre hele partiorganisasjonen. Og da er det heller ikke noe sjakktrekk å takke av dyktige kvinner som gir seg i politikken med et "de burde være takknemlige". Det bidrar neppe til rekrutteringen.

Ellen Reitan, tidligere leder for Trondheim AUF, skrev på trønderdebatt.no at hun er redd Giske og kulturen han har representert blir "legitimert ved akklamasjon på årsmøtet". Hvis man skal unngå det, må motstanderne av Giske komme opp med en god, alternativ kandidat. Det vil synliggjøre og protokollføre den faktiske splittelsen i partiet.

Distriktene og landbruket vil være tjent med en sterk rødgrønn motvekt til høyrekreftene. Det bidrar ikke valget av Giske til. Får han likevel ledervervet, er det potensielt en svært skadelig, tikkende bombe under et parti med ambisjon om å vinne stortingsvalget.