Gi ungdom "rural eksponering"

Hvis vi skal hindre kveldssola i å gå ned over distriktene i Norge, må unge mennesker flytte på bygda, mener Victor Norman. Også de som er født og oppvokst i by. Men da må de få vite hva de går til, og at det finnes arbeid, sosialt liv og valgmuligheter.

Norman har ledet Demografiutvalget som fredag la fram en regjeringsbestilt rapport med den talende tittelen "Det handler om Norge".

For politikernes syn på bygdene, og politikken de setter ut i livet, former hele landet. Det er en viktig del av norsk egenart og identitet at vi som folk er spredd over hele kartet - i småbyer og kystkommuner, i dalstrøk og fjellbygder. Mange steder der ingen skulle tru at nokon kunne bu.

Sånn har vi det her. Det er det Norge vi kjenner; mangfoldet har en verdi. Derfor handler distriktspolitikk om Norge som helhet. Og hvis Oslo skal ha noen å være hovedstad for, må spredt bosetting med bærekraftige småsamfunn opprettholdes.

Befolkninga i distriktene blir stadig eldre. På den ene sida er det bra, for eldre mennesker flytter mindre. Strømmen mot byene vil altså stilne. På den andre sida må staten sørge for at kvaliteten på tjenestene for dem som bor igjen i distriktet er god. Like god som i byene.

Da trenger bygda påfyll av yngre mennesker i arbeidsfør alder. De må velge mellom en bredde av høykompetansearbeidsplasser innafor næringsliv og industri, kunst, kultur og serviceyrker, barnehager, skoler, pleie og omsorg.

Flyttinga må gå fra by til bygd. Unge folk, født og oppvokst i sentrumsnære strøk, må se muligheten for å bosette seg i distrikts-Norge. De må oppdage at det er et godt alternativ. Eller som det heter i rapportspråk: Flere må få "rural eksponering".

De må oppleve hva landet - i begge betydninger av ordet - har å by på. En av de aller beste måtene er gjennom utdanning. Da får mange øynene opp for jobb- og karrieremulighetene og for livet utafor byen.

I Sogndal og Alta går utviklinga mot strømmen. Som godt etablerte studiesteder har de befolkningsvekst - blant annet fordi 70-80 prosent av studenter bosetter seg i studieområdet for godt. Høyere utdanning må altså desentraliseres. Fysisk og digitalt.

Distriktskommunene må sjøl sørge for å skape og vise fram sitt særpreg. Ingen bør forsøke å være "Oslo light". Men sjølskryt om flott natur og "armslag" hjelper ikke uten at staten tar ansvar på vegne av hele Norge, gjennom nye distriktspolitiske grep.

Norman-utvalgets forslag om gratis SFO og barnehage vil kunne lokke barnefamilier. Fullt utbygd digital infrastruktur er en selvfølge som politikerne ikke lenger kan drøye ut i tid. Bredbånd må alle ha tilgang på.

Mye bedre veger er helt nødvendig, i tillegg til opprusting av kollektivtrafikk og en tilpasset boligpolitikk der unge familier slipper å drive økonomisk risikosport ved å kjøpe eller bygge hus utafor byen.

"Det er veldig fint om vi kan få en valgkamp som handler om en ny distriktspolitikk", sier Norman til Nationen.

Akkurat nå tyder det politiske landskapet på at han får det ønsket oppfylt.