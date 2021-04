Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Under debatten på Venstres landsmøte i helga minnet grand old man, Odd Einar Dørum, om at "liberal politikk er å desentralisere". Han var som et pust fra tidligere tider i et parti der modernisering og ungdom er gjennomgangsord, sammen med frihet og muligheter.

Riktignok forsvarer Venstres program fortsatt kommunalt selvstyre og desentralisering av makt. Partiets distriktspolitiske utvalg, ledet av Stad-ordfører Alfred Bjørlo, fikk også medhold i at nye, statlige arbeidsplasser som hovedregel bør legges utenfor Oslo-området og i forslaget om flere ladestasjoner i Distrikts-Norge.

Om enn vagt formulert, fikk de også flertall for ønsket om flere desentraliserte utdanningstilbud, betydelig økt statlig finansiering av fiberutbygging i distriktene og at avstand og reisetid må vektlegges sterkere når fødetilbudet organiseres.

På direkte spørsmål om hvorfor velgerne i Distrikts-Norge bør stemme Venstre, er imidlertid nestleder Abid Raja mest opptatt av hvor avhengig næringslivet er av EØS-avtalen, som forutsetning for arbeidsplasser over hele Norge. Refrenget er at "Venstre er et internasjonalt orientert parti".

De tradisjonelle Venstre-verdiene, plantet og forankret i distriktenes motkulturer, er det vanskelig å få øye på når Venstre har definert “urbanisten” og “den etablerte idealisten” som målgruppe. De harselerer med Arbeiderpartiets "vanlige folk" og anser Senterpartiet som sin hovedmotstander i valgkampen.

Venstretoppene argumenterer for at “det finnes urbanister over hele landet”, men vier svært lite tid og oppmerksomhet til de ulike distriktsopprørene som Sp har bygd sin framgang på og som mange anser for et hett tema i den kommende valgkampen. Har Venstre pulsmåleren på rett sted?

“Vi tar imot de fleste”, forsikrer Guri Melby med åpne armer, når spørsmålet er hvor hun skal ta velgerne fra. Noe annet ville vært rart for et parti som i snitt har ligget under sperregrensa i flere år.

Men partiet sliter med å finne sakseierskap og å koble sine ideologiske verdier om “frihet og muligheter” tydelig nok opp mot håndfast realpolitikk som faktisk endrer folks liv til det bedre. Gjennomsnittsnordmannen er mer pragmatisk enn ideologisk.

Ungdom skal ha gode utdanningsmuligheter, grønne arbeidsplasser og et klima de kan leve med. Knapt noen er uenig i de målene - det lokker også både SV, Ap, Høyre og MDG med. For tida det derfor få velgere som synes Venstre har de mest troverdige metodene og politikken for å oppnå dem.

Da jeg i en kommentar nylig beskrev Venstre som “lærerpartiet”, kom tilbakemeldingen raskt – fra en lærer: “Kan du være så snill å ikke kalle Venstre et lærerparti?! Jeg vet per i dag om én eneste lærer som liker Venstre. De har ingen ting i politikken å gjøre, i hvert fall ikke skolepolitikken”.

Akkurat nå er det omkring 72.000 Venstre-velgere rundt i landet, ifølge Poll of polls. Det er nesten så få at man kan ringe rundt og spørre hvem de er. Og svaret er tydeligvis ikke lærer. Neppe EU-motstander, heller. Så er hun bonde, kanskje?

Venstre-programmet har tross alt et eget landbrukskapittel, snakker om dyrevelferd, om bondens bidrag til grønn klimaomstilling – og vil vurdere ytterligere insentiver for økt brukt av fremtidsrettet teknologi i landbruket.

Unge Venstre, derimot, som øver stor, radikal innflytelse på moderpartiet, mener "norsk landbrukspolitikk er en siste rest av planøkonomi i en ellers liberal markedsøkonomi, og er gjennomregulert av kvoter og begrensninger". Frihet tolket som "å klare deg selv", der altså.

Blant vedtakene fra helgas møte er ønsket om moderat formuesskatt, men ikke å gjeninnføre arveavgift. Venstre går inn for å avvikle taxfreeordningen og vil utvide Vinmonopolets åpningstider til klokka 20, men vil ikke selge vin i dagligvarebutikker. Venstre vil gi rom for flere friskoler i Norge, mens det skal bli dyrere å forurense og billigere å velge grønt.

Åpenbar regjeringsslitasje til tross, går Venstre til valg på fornyet tillit sammen med Høyre og KrF. Og Guri Melby vil altså mye heller vil samarbeide med Frp enn med Senterpartiet.

Vil en sånn dreining fra sentrum mot høyre overbevise de urbane, liberale idealistene? Landsmøtedelegater meldte i alle fall om "fullt fokus" i helga og genuin tro på å bryte sperregrensa ved valget.