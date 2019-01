Gi flaskene til Frp

Det ble furore mellom KrF og Frp, da førstnevnte sørget for å fjerne de to ekstra vinflaskene i taxfree-kvoten, samtidig som de to partiene satt i budsjettforhandlinger.

Frp var stolt over å ha innført en ordning der kundene kunne ta med to flasker ekstra med vin på taxfreekvota i stedet for tobakk. Men ordningen ble kortvarig. Stortinget fjernet muligheten til to ekstra flasker før jul - med KrF på vippen.

Frp oppfattet voteringen i Stortinget som et dolkestøt fra KrF, og var svært nær ved å i gjengjeld velte hele budsjettavtalen.

Nå har de to partiene – sammen med Høyre og Venstre – satt seg ned for å forhandle om en felles ny regjeringsplattform. Der bør KrF være beredt på å gi tilbake de to vinflaskene. Ikke først og fremst for å blidgjøre Frp, men for å oppnå en større alkoholpolitisk seier: Å sikre Vinmonopolets videre eksistens ved å overlate taxfreesalget til statsmonopolet.

Det norske Vinmonopolet er et av de viktigste instrumentene for å nå de alkoholpolitiske målene om redusert forbruk av alkohol med høy alkoholprosent. Men det er ikke et instrument vi kan ta for gitt. Polordningen er et unntak fra EUs regelverk for fri konkurranse, gitt under visse vilkår.

Taxfreesalget på norske flyplasser i regi av det private selskapet Travel Retail Norway utgjør nå et problem for polordningen. Desto mer av alkoholen som omsettes utenfor monopolet, desto mindre legitimitet vil argumentet om en særnorsk alkoholomsetning ha.

Det bør være et opplagt mål for KrF å jobbe for at Vinmonopolet overtar alkoholomsetningen på taxfree når avtalen mellom Avinor og Travel Retail går ut i 2022. Det vil øke Vinmonopolets markedsandel, sikre en ansvarlig alkoholomsetning på flyplassene og sørge for at overskuddet pløyes tilbake statskassa i stedet for til private tyske eiere.

Det ligger allerede inne et forslag i Stortinget om å be regjeringen sørge for at Vinmonopolet overtar taxfreesalget. KrF kunne sørget for flertall for dette forslaget. Den muligheten opphører dersom KrF går i regjering. Partiet kan i stedet sørge for å få dette inn i den nye regjeringsplattformen.

Taxfree-ordningen er av besynderlige årsaker også av distriktspolitisk interesse. Avinors inntekter fra taxfree finansierer flyplasser som ikke går med overskudd. Det norske kortbanenettverket er med andre ord avhengig av godt salg av alkohol, tobakk og godteri.

Men heller ikke dette er til hinder for at Vinmonpolet kan ta over alkoholomsetningen på flyplassene. Selskapet mener det skal klare å generere minst samme overskudd som dagens drivere.

Avinor har vært lunken til å overføre taxfreesalget, og er bekymret for at et «tydelig skille mellom alkoholprodukter og andre produkter vil resultere i redusert kryss-salg». Avinor mener altså at dersom Vinmonopolet overtar alkoholen, vil det føre til redusert salg av andre taxfree-produkter.

Det virker som en ubegrunnet frykt. Konseptet «Taxfree by Vinmonopolet» legger opp til en sømløs handleopplevelse der andre taxfreeprodukter skal selges gjennom samme kasse som alkohol, akkurat som i dag.

Det er ingen grunn til å tro at en overføring av alkoholsalget på taxfree til Vinmonopolet vil gå ut over verken kunder eller flyplasseier. Da er det heller ingen grunn til ikke å gjøre det – all den tid en slik overføring vil bidra til å trygge den norske polordningen.

Det hører med til historien at taxfreeordningen er under økende press. Stadig flere tar til orde for å fjerne hele ordningen. Det er ikke først og fremst alkoholpolitiske årsaker, men av miljøhensyn. Fly slipper ut klimagasser, og det er de lange utenlandsreisene som påvirker klimaet mest. Spørsmålet er hvorfor vi skal belønne klimauvennlig adferd med å gi rabatt på produkter som svekker folkehelsa – og som i tillegg betyr reduserte avgiftsinntekter til staten.

I fall det skulle bli politisk flertall for å skrote hele taxfreeordningen vil det være en ubetinget fordel om det er Vinmonopolet som må stenge ned, og ikke et kommersielt selskap som kan være kapabel til å saksøke staten herfra og til et fjerntliggende bestemmelsessted.

Det bør være mulig å finansiere norske distriktsflyplasser på andre måter enn å pushe sprit og røyk på de reisende. Inntil det skjer, bør Vinmonopolet være akkurat det som ligger i ordet – en monopolist på omsetning av sterke dråper på norsk jord.

Gjerne også med en utvidet vinkvote.