Frykt og avsky i Trøndelag

For å forstå den tragedie som det største fylkeslaget til Arbeiderpartiet nå står til livet i, kan det være nyttig å ta et dypdykk i sosiale medier. For eksempel i kommentarfeltene hos trønderske medier.

Der har Trond Giske solid flertall, og flertallet er ikke tungeskåret. Nå skal du høre:

Kvinnene i Ap bør la være å drikke alkohol, og holde seg unna festlige sammenkomster.

De burde uansett klart å komme seg bort fra en innpåsliten kar. Og hvis ikke, burde de sagt fra med en gang etterpå. Når de ikke gjorde det da, burde de alle sammen ha sagt fra i 2018, da noen sa fra. Isteden har de holdt igjen noen av varslene, for å kunne rive mannen ned to ganger.

Varslerne er ikke egentlig Ap-folk, men Erna-sympatisører, og bør komme seg ut av partiet. De driver kvinnekamp, ikke politikk. De som varsler mot Giske, har et ønske om å få bildet sitt i avisen. De er ondskapsfulle kjerringer, og ikke helt gode.

Vi stopper der. Det blir fort nok av inntrykk på denne språkteigen. Hvordan er det mulig for voksne mennesker å insistere på at noen som avviser partivedtaket om brudd på retningslinjer mot seksuell trakassering, har "gjort opp for seg"? At noen har "bedt om unnskyldning" for noe de nekter for å ha gjort?

Jeg tror ikke denne pakka er representativ for Ap-velgere. Derimot må jeg innrømme at jeg tror den viser en side, en egenskap hos sinte trøndere.

Av alle de norske landskap kristkongene klarte å nasjonalisere måtte de blote lengst, intrigere lengst, drepe lengst i Trøndelag. Bøndene samlet seg igjen og igjen mot makta sørfra, den som forbød hestekjøtt i trøndersoddet og krevde tiende til kirken, både i Oslo og Roma.

Metodene var både håndfast ufine og bedragersk ulne. Mens fire fylkeshøvdinger oppholdt kongen med prat og sodd, dro de fire andre rundt og brente kirker og drepte prester. Ladejarlene var deres menn, og klarte de ikke stundom å kontrollere landet, og svi både danske bygder og danekongens skjegg?

Også i dag er det trøndersamling som kreves, mot Hadia Tajik og Oslo-makta. Ifølge SoMe er det hun som fjernstyrer både Trøndelag AUF og de varslende kvinnene i Ap-systemet. Oslo-mafiaen mer opptatt av Brussel enn av Bjugn, mer opptatt av kraftsalg enn kraftsosialisme.

Få forstår mekanismene i trønderens sjel bedre enn Trond Giske. Han har, siden han ble henvist til vanlig stortingsplass med 987.997 kroner i årslønn (en tilværelse SoMe kaller "straff" og "ute i kulda"), vært på tilforlatelig trønderturné.

Med campingvogn og kaffespandering har han lånt et våkent og medfølende øre til ordføreres klager eller pressgruppers krav. Selvsagt skal dere få blote som før! Trøndere kan stemme rødt, men de forblir konservative.

Giske er tøff når det trengs. Som da han kom seg inn i telefonmøtet til Trondheim Ap da partiet skulle diskutere fylkesleder-nominasjonen hans. Han tok ikke ordet, han bare var der, forteller Nationens kilder.

I James Bond-universet er det flust med toppledere som sitter i mørket ved enden av møtebordet og utøver makt via stille nærvær. I høyden hvisker han til sin høyre hånd.

Slik styremedlemmer forteller Nationen, var det ikke særlig fristende å komme med motforestillinger mot Giske som lederkandidat, vel vitende om at mannen satt der ute et sted og lyttet på linja. Dette er maktutøvelse på det frykteligst effektive.

Til deg som vurderer å hente datteren som nettopp har flyttet til Trondheim for å studere, vil jeg si: Trøndere flest tafser ikke, de fikser kvinnelige ledere og de synes ikke at jenter som oppsøker fester og alkohol kan skylde seg sjøl.

Kjønnsgrumset som nå hvirvles opp rundt Giske-saken, kommer fra vanlige folk som stamper rundt i en følelse av politisk og regional avmektighet.

En følelse som bunner i en kime av realitet, men som er forstørret mange ganger av en politiker av det ekstraordinære slaget. Det slaget som klarer å knytte en stor fremtid til sin egen person.

Da blir alle angrep på personlige handlinger til et angrep på oss alle: Alt er blitt til ved Ham, som det heter i Johannesevangeliet.

Nå må myten om uunnværlige Giske knuses, og kjønnsgrumset må fjernes fra partirekker og debattfelt.

Det blir trolig Ingvild Kjerkols jobb. Stortingsrepresentanten er det heteste lederemnet foran lørdagens fylkesårsmøte. Hun har vært ukontroversiell i Trøndelag, og må så være: Bare at navnet hennes nevnes, gjør henne til "en del av drittpakka mot Giske" i SoMe.

"Vinn vi slaget, er det greit å ha feite gardar", sier kongen (fritt etter hukommelsen) i Spelet om Heilag Olav. Han nekter kongshæren å herje og brenne trøndernes gårder før slaget på Stiklestad.

Mange trøndere opplever nå at det ryker i ruinene av herjet og brent trøndersk Ap-makt, og at makta i sør vant slaget. Ingvild Kjerkol, men framfor alt Jonas Gahr Støre, må se trønderne i øya og selge dem budskapet om at byggverket kan gjenreises, ikke på skuldrene til én politisk ener, men på et helt fylkesparti.

Samtidig må de bli trodd på at AUF-erne virkelig er trygge på partimøtene, når klubba legges ned og dressjakka kastes. Den siste svinske mann har ikke forlatt Ap (eller noe parti).

Hvis trøndere fortsatt er trøndere, og Ap fortsatt et likestillingsparti, bør dette kunne gå greit.