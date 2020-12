Frustrert Høyre gjør Sp til hovedmotstander

Så lenge Senterpartiet har vært landets fjerde eller femte største, har ikke Høyre viet dem unødvendig oppmerksomhet.

Statsministerens parti har ikke behøvd å gi legitimitet til et opposisjonsparti som har protestert mot regjeringas politikk. Heller forsøkt å overse dem.

Men Trygve Slagsvold Vedum har gjort opposisjon til levebrød og valgflesk. Og Senterpartiet på 20 prosent er en annen kraft og faktor. Det åpner et nytt politisk landskap.

Man kan ikke lukke øynene for et parti som har tatt plass blant de tre store. Og som stadig går til nye angrep. Høyres frustrasjon er derfor økende og tvinger dem til å legge om strategien. Partiets spinndoktorer må bruke mer energi på å kontre utspill fra Vedum og slå ned den oppmerksomheten Sp skaffer seg i mediene.

I duell med Vedum på NRKs Politisk kvarter framstår riktignok Erna Solberg statsministeraktig overbærende. Men distriktsminister Linda Hofstad Helleland har åpenbart mandat til å være vesentlig skarpere i kantene og retorikken.

Vedum "skaper frykt og utrygghet", sier Helleland til Nationen. I stortingsdebatten om distriktsmeldinga, mente flere politikere fra posisjonen at Senterpartiet "svartmaler distriktene".

Det høres ut som tiltakende ergrelse over at et saksfelt de ikke mente å bruke så mye energi på er blitt satt ettertrykkelig på kartet. Attpå til av et parti som har vokst nærmest mot naturlovene, samtidig som grunnfjellet deres, bøndene, er blitt stadig færre.

Mens enkelte høyrefolk sikkert bare er irritert på Sp, anerkjenner nok flere at de også har en jobb å gjøre for å bli like effektive i kommunikasjonen og i frieriet til velgerne. Det har vært enklere for Høyre å forholde seg til sin tradisjonelle, politiske motpart, Arbeiderpartiet. De vet godt hvor de har hverandre.

Når Høyre mer enn tidligere omfavner rollen som Senterpartiets erkerival påvirker det også media - som igjen fører til mer fokus på det voksende rivaleriet mellom de to partiene.

Samtidig skaper det problemer for Ap. Jonas Gahr Støre får atskillig mindre rom til å nå ut med sine budskap. Det hjelper heller ikke at hjertesakene helse og eldre det siste året helt har blitt slukt av koronaen.

Da Norwegian-ansatte demonstrerte for mer krisehjelp utenfor Stortinget i november, var det samtidig spørretime inne i salen. Der ble Solberg og Vedum midtpunktet i debatten om korona og arbeidsplasser, mens Arbeiderpartiet ble satt på sidelinja - på et saksfelt Støre med stor troverdighet kunne ha eid.

Da Senterpartiet la fram sitt alternative statsbudsjett, sto Høyre klar med skyts. Det gir en interessant pekepinn på hvor partiene setter inn kreftene. Høyre brydde seg lite om det alternative statsbudsjettet til SV, men ga Sp like mye kritikk og oppmerksomhet som de viet Ap.

Frontene er tydelige på flere arenaer. På Trønderdebatt fører lokale høyrepolitikere leserbrevdisputt med Sps parlamentariske leder, Marit Arnstad, om Sps økonomiske prioriteringer for kommuner og helseinstitusjoner.

For slaget står ikke bare om distriktspolitikk. Etter som stortingsvalget nærmer seg, krever velgerne å vite mer om hva Sp vil i kulturpolitikken, med skoler og utdanning, med helsepolitikk og med klima.

Også Høyres folk påpeker at hvis Vedum skal overbevise som noe annet enn leder av en motstandsbevegelse må han komme opp med bedre løsninger på flere samfunnsområder.

For Høyre fungerer duellen med Sp som en splitt og hersk-strategi der de bygger seg selv opp, samtidig som de peker på ulikhetene og uenighetene på venstresida. De vil stagge Sp og parkere Ap.

Men enn så lenge får Sps partileder synlighet, sendetid og spalteplass omtrent som han vil. Angrep fra Høyre gir ham og partiet rik anledning til å forsvare seg.

Svarer han godt, kan det styrke Sp i mulige regjeringsforhandlinger med Arbeiderpartiet. Svarer han dårlig ... vel, at Senterpartiet blir ansvarliggjort er også en fordel for Ap.

For Arbeiderpartiet er det urovekkende både å bli forbigått av Sp på meningsmålingene og å miste posisjonen som hovedduellant med Høyre. Ap er tross alt venstresidas tyngdepunkt. Formodentlig jobber Støre og rådgiverappratet på bakrommet med en strategi for å bli mer synlige. En plan som bør stemples “haster!”.

Samtidig er det også en fordel for Ap at Senterpartiet fortsetter å flytte velgere over streken til rød-grønn side. Det kan bidra til et kommende regjeringsskifte.

Det er altså slett ikke gitt hvem som tjener mest på Høyres stormløp mot Vedum.