Frp sier et rungende hei til EU

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Ett av de mest oppsiktsvekkende funnene i Nei til EUs store valgundersøkelse er at det nye Stortinget ser ut til å være delt på midten når det gjelder å avgi suverenitet over deler av norsk energipolitikk til EUs overvåkingsorgan Acer.

Et annet oppsiktsvekkende – eller rettere pussig – funn, er at Frp-kandidatene ser ut til å være EU-motstandere.

Det er pussig fordi samtidig som 15 av Frps stortingskandidater svarte nei på spørsmålet "mener du at Norge skal bli medlem av EU?", meldte Frp og de andre høyrepartiene norsk jernbane inn i EU. Frps stemmer var avgjørende. Ap sa nei.

Høyrepartienes ja til EUs fjerde jernbanepakke innebærer at myndighet over norsk jernbane overføres direkte til EUs organer. Vedtaket følger oppskriften på å melde Norge inn i EU bit for bit.

Jernbanepakka er den siste i rekka av suverenitetsavståelser gjennom EØS som Frp har gått inn for. "Vi mener jo at det er bra med konkurranse på jernbanen", oppga Frps transportpolitiske talsperson Bård Hoksrud som grunn til å gi fra seg råderetten over jernbanetrafikken.

Siden fri flyt og fri konkurranse er grunnleggende for EUs regelverk, kan Frp fortsette å bruke argumentet "vi mener jo at det er bra med konkurranse" for å avgi suverenitet til EU. Dermed kan EU-tilhengere som ser EØS som den sikreste veien til norsk EU-medlemskap, ganske trygt stemme på Frp.

I praksis sier Frp "hei" til EU, og ikke "nei".

Nei til EUs store valgundersøkelse ble presentert forrige uke, og bygger på mandatfordelingen i Norstats "supermåling" for NRK – utført i perioden 26. mai til 11. juni. Organisasjonen har stilt samtlige aktuelle stortingskandidater spørsmål om EU og EØS. Av Frps 19 kandidater, svarte altså 15 "nei" til EU – mens fire kandidater ikke svarte.

Ellers ligger det an til et tydelig flertall mot norsk EU-medlemskap på Stortinget etter valget, ikke minst på grunn av framgangen til Sp, SV og Rødt. 92 kandidater sier nei til EU-medlemskap. 47 sier ja, 8 er usikre og 22 har ikke svart.

Ap er som kjent delt i spørsmålet om norsk EU-medlemskap. 17 kandidater sier nei, seks kandidater sier ja, seks vet ikke – og 16 kandidater har ikke svart. Et klart flertall av dem som har svart sier altså nei, men færre enn i 2017.

To av KrFs kandidater sier nei, mens den tredje ikke har svart. MDG er delt mellom "ja" og "vet ikke", ingen sier nei til EU. Høyre og Venstre står sammen på ja -sida. Kun tre av Høyres 42 kandidater sier nei.

Nei til EU har også stilt kandidatene spørsmålet "Foretrekker du EØS-avtalen dersom alternativet er en handelsavtale med EU?" 52 kandidater svarer nei. Dermed ligger det an til en styrking av EØS-motstanden i Stortinget grunnet framgangen til Sp, SV og Rødt. Siden 2013 er andelen EØS-motstandere mer enn fordoblet.

Det er likevel et klart flertall, 83 kandidater, for å beholde EØS-avtalen.

Samtidig viser Nei til EUs valgundersøkelse at skepsisen til EØS vokser blant EØS-tilhengerne også. Et flertall på 98 kandidater, nær 60 prosent, mener reservasjonsretten ("vetoretten") bør brukes mer aktivt.

"Jeg oppfatter at en økt tilslutning til bruk av vetoretten i EØS bekrefter en økende skepsis til at EUs makt er for stor og at Stortinget ikke skal fratas makt bit for bit", sier leder i Nei til EU, Roy Pedersen, til Nationen.

I spørsmålet om "vetoretten bør brukes mot myndighetsoverføringen i EUs Energipakke 4" (Acer), ser det nye Stortinget ut til å være delt på midten. 60 kandidater vil bruke vetoretten, 60 kandidater vil ikke bruke vetoretten. 26 kandidater vet ikke, og 23 har ikke svart.

Usikkerheten er stor i Ap, der over en tredjedel av kandidatene svarer "vet ikke" og nesten like mange ikke har svart.

Høyre, Venstre, KrF og MDG er entydige – og vil ikke bruke veto mot Acer.

Sp, SV og Rødt vil bruke veto mot Acer.

Spørsmålet om å overføre myndighet over deler av norsk energipolitikk til EUs overvåkingsorgan Acer, avdekket en kraftig splittelse i Ap. Store deler av grasrota, en rekke av partiets ordførere og AUF sa nei. LO sa nei, og krevde en grundig utredning av konsekvensene av EUs energipakke 4 – som det nye Stortinget altså skal behandle.

Dermed er spørsmålet om å avgi suverenitet til Acer fortsatt et brennhett tema, og bør bli en viktig sak i valgkampen.

Mens EU-motstandere som ikke vil melde Norge inn i EU "bit for bit" gjennom EØS, nok bør finne andre partier enn Frp å stemme på.