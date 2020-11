Frp håper velgerne har dårlig hukommelse

Mandag ettermiddag gikk opposisjonspartiet Frp inn i budsjettforhandlinger med Høyre, Venstre og KrF. For å være helt klare på hvor landet - eller pengene - ligger, brukte de først formiddagen på å presentere partiets alternative budsjett.

10 måneder før et stortingsvalg er alternative budsjetter å regne som valgløfter. Da er det nærmest beundringsverdig at partileder Siv Jensen, finanspolitisk talsperson Sylvi Listhaug og finanskomitémedlemmene Hans Andreas Limi og Sivert Bjørnstad framstår som om de aldri har sittet i regjering.

For det de legger fram, er langt på veg innrømmelser av punkter de ikke klarte å gjøre noe med da de satt som ansvarlige, med begge hender på rattet.

Frp styrte Finansdepartementet i seks år. Siv Jensen satt med ansvaret for nettopp avgiftsnivået. Hun var blant annet med på å innføre flyseteavgiften, øke sukkeravgiften og rørte ikke alkohol- eller tobakkavgiften som statsråd.

Utenfor regjering vil Jensen ha lavere avgifter på snus, sjokolade og sukkervarer, øl og vin, samt på biler og bompenger. 16,5 milliarder kroner vil Frp bruke på å redusere det avgiftsnivået de selv var med på å øke med 6,3 milliarder da de satt i regjering, ifølge TV2.

Riktignok er vi ved kjernen av Anders Langes parti til sterk nedsettelse av skatter, avgifter og offentlige inngrep. Men fanesakene fungerer kanskje bare i opposisjon?

Frp styrte også Justisdepartementet, med en rekke ulike ministre, og sto dermed i bresjen for å gjennomføre nærpolitireformen. Argumentasjonen var tydelig, om enn svært omstridt; det skulle bli flere og mer synlige politfolk i gatene.

Når Sylvi Listhaug mandag presenterer 400 millioner kroner ekstra "til å styrke politiet i distriktene" innrømmer de at politireformen ikke har oppnådd det den ble solgt inn som. Den har vært sentraliserende.

Nå vil justispolitisk talsmann Per-Willy Amundsen ha patruljer ut i distriktene for å gi trygghet til folk flest. "Vi må ha flere politibiler ute og flere politibetjenter nært folk enn i dag". Det er som å høre opposisjonen - da Frp satt med makt.

Det er ingen overraskelse at Frp vil kutte i formuesskatten. De mener det må til for å sikre norske arbeidsplasser og vil kutte to milliarder, sammenlignet med regjeringens forslag. De rikeste vil få mer å rutte med, hvis Frp vinner fram i budsjettforhandlingene.

Men når skatter og avgifter skal kuttes i stor stil, må pengene hentes fra et annet sted. I regjering fikk Frp kjenne hvor vanskelig det er. Utenfor kan de uten blygsel foreslå å ta 20 milliarder ekstra fra Oljefondet.

Samtidig sparer de jo noe på å kutte i bistand og i budsjettene for kultur, utdanning og arbeid og sosial. Det blir trangere kår for aleneforsørgere, folk med kort botid i Norge og de som trenger arbeidsavklaringspenger. Og ved å ta imot null kvoteflyktninger sparer AS Norge milliarder av kroner, ifølge Listhaug.

Men treffer de velgerne når de er så ivrige på å gjøre hverdagen vanskeligere for dem som har aller minst fra før? Igjen stoler nok Siv Jensen på at overskriftene blender folk flest: Frp vil bygge 1000 flere sykehjemsplasser, bruke 2,5 milliarder på å gi pensjonistene bedre kjøpekraftsutvikling og har satt av 1,5 milliarder til en sykehuspakke.

Selvfølgelig er det forskjell på å sitte i regjering og i forhandlingsposisjon. Men det er ikke lenge siden Frp gikk ut av Erna Solbergs regjeringssamarbeid. Det er svært tydelig at Siv Jensen krysser fingrene for at velgerne har kort hukommelse, og håper de ikke oppdager forsøket på å bøte på det Frp ikke innfridde da de satt med makt.

Det kunne fort gå ut over partiets troverdighet.