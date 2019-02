Fregattkjøp med sparekonto

Et nytt regjeringskvartal koster. Det samme gjør det som trolig blir en gjenanskaffelse av den sunkne fregatten "Helge Ingstad".

I Granavolden-erklæringen lanserer den nye firepartiregjeringen en fiffig måte å dekke inn slikt på. Regjeringen vil vurdere å ta milliarder fra oljefondet utenom statsbudsjettets ramme for oljepengebruk, den såkalte handlingsregelen.

Tidligere sentralbanksjef Svein Gjedrem rykker ut mot forslaget. Klart i strid med budsjettreglementet, sier han til VG.

Forslaget skyldes en ekstraordinær og unik situasjon Norge aldri tidligere har opplevd, ifølge statsministeren. Dette er feil. Regjeringskvartalet og fregatten utgjør kanskje 20 milliarder kroner, under 1,5 prosent av Statsbudsjettets utgiftsside. Kostnadene skal ovenikjøpet tas over flere år.

Enhver husholdning her i landet må ta høyde for uforutsette utgiftsposter på 1,5 prosent av disponibel årsinntekt, eller 10-20.000 kroner. Husholdningene vet også at uforutsette utgiftsposter er som andre utgifter: Pengene kommer ikke tilbake. Tar man av en buffer å betale ekstraordinære utgifter med, må denne bufferen gjenoppbygges.

Dette vil regjeringen utrede å droppe. Fregatt- og regjeringskvartalmilliardene skal ikke betales inn til oljefondet igjen. Fondet som er ment å sikre oljeformuen for fremtidige generasjoner, blir varig tappet.

Statsministeren forsøker å vinne debatten gjennom å snakke om at vi kan la være å bygge nytt regjeringskvartal, og slik la terroristen vinne. Dette er intet annet enn "å dra 22. juli-kortet", ubehagelig billig retorikk. Budsjettdisiplin har ingenting med 22. juli å gjøre.

Forslaget om å la fremtiden betale nåtidens regninger føyer seg inn i et mønster. Regjeringen Solbergs manglende evne til å prioritere er blitt et institusjonelt problem. Ikke så mye i regjeringens første år, da oljeprisnedgangen gjorde det nødvendig å føre en ekspansiv finanspolitikk. Nå, når rentenivået er på vei oppover og norsk økonomi går bedre, stiller saken seg annerledes.

Svenske kommentatorer peker på at statsministeren og sosialdemokraten Stefan Löfven får regjere videre gjennom å akseptere en svært blå økonomisk regjeringsplattform. Høyres Erna Solberg regjerer videre gjennom å føre en finanspolitikk så slepphendt at Jens Stoltenberg (Ap) og hans finansminister Kristin Halvorsen (SV) neppe ville akseptert den.

