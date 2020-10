Fra opposisjonspolitiker til statsminister

Ja, ikke bare se for seg, folk ønsker Vedum som leder av en eventuell ny, rødgrønn regjering. I Dagbladets måling torsdag, sier 47 prosent av befolkningen som helhet at de mener Vedum er best egnet. 43 prosent mener Støre.

Allerede tidlig i september lanserte vi i Nationen Vedum som “Statsministerjokeren”. Siden har måling etter måling vist at Senterpartiet har tatt innpå Arbeiderpartiet.

Det må svi for Ap at Jonas Gahr Støre ikke er den mest populære gutten i klassen, selv ikke innad blant de rødgrønne. Av velgerne som vil stemme SV, Ap eller Sp, sier 49 prosent at de foretrekker Vedum, et lite prosentpoeng foran Støres oppslutning på 48 prosent.

Vedum mener velgerne bør konsentrere seg om sakene de synes er viktigst - ikke hvem som skal lede landet. Det kan han gjenta så mye han vil, og han har teoretisk rett.

Men i praksis diskuterer folk statsministerstillingen fordi de vil at den skal besettes av en man har tillit til at kan bygge et lag - som igjen kan bygge landet. De ønsker en person som utstråler troverdighet i rollen, som har en viss statsmanns eller -kvinnes aura.

Akkurat nå mener de Vedum har dette. Mye av nøkkelen ligger i ordet troverdighet.

For man kan si mye om Senterpartiets “motstandspolitikk”. De er imot sentralisering, imot reformer, imot sammenslåing. Det har vært deres refreng de snart åtte årene Høyres Erna Solberg har stått ved roret.

Men Sp er i alle fall konsistente over tid. De har ikke veket fra budskapet. Og nettopp det å være imot er selve oppdraget og oppgaven til et parti som vil endre regjering og ta over styringa. Sp har rett og slett evnet bedre enn Ap å være imot - å være i opposisjon og dermed vise velgerne at de er et klart alternativ.

Det er liten grunn til å tvile på Støres eventuelle evne til å lede landet. Problemet er at han underveis ikke har vært tydelig som opposisjonspolitiker - hva vil han som er annerledes enn Solberg? Folk har ikke oppfattet at “styringspartiet” Ap har den politikken som svarer på deres utfordringer. Parti, program og person er uløselig knyttet sammen.

Det er elleve måneder igjen til valget. Den tida bør Vedum bruke til å fortelle hva han og Sp er for. Hva Støre og Ap bør gjøre, virker det som også de selv er veldig usikre på.