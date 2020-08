Fra byråkrati til maskineri

Vi har alle fått eposter fra offentlige tjenester, for eksempel skatteetaten, med "noreply"-avsender. Ofte med beskjeder som "ny melding tilgjengelig i Alltinn". Meldingen i Alltinn har også noreply-avsender. Det betyr "ingen svar" og innebærer at det ikke er noen i andre enden, ingen å svare, ingen å spørre, ingen å forklare til.

Hans Magnus Ystgaard har skrevet en liten, men stor bok om hvor maktesløse skjemabundne eposter fra det offentlige kan gjøre myndige mennesker, hvor mye frustrasjon mottakeren unødig utsettes for, og ikke minst hvor mye tid og krefter som kan gå med til å korrigere skjematiske og banale noreply-poster.

Livet er tid. Det er viktig hva vi bruker vår tilmålte tid til. Noreply-tjenestene ødsler for ofte med folks tid, med folks liv.

I Hans-Magnus Ystgaards tilfelle, startet denne ødslingen med en flyttemelding han sendte på vegne av sin sønn Gaute.

Gaute er fysisk og psykisk hjelpeløs, og har vært sterkt beinskjør i mange år, skriver far, og fortsetter: I 2018 skjedde det en brå og uventa forverring i Gaute sin helsetilstand. Balanse og førlighet vart dårligere (...) Han måtte flytte(...) Som vanlig vart vi foreldrene gående og grue oss slik vi gjør framfor nesten all forandring for sønnen vår. Han grudde seg ikke, for han forsto ikke.

I særdeles nøkterne ordelag gir Ystgaard oss innsikt i hvordan det er å være foreldre til en sønn med et stort og ekstraordinært omsorgsbehov. Gaute er godt over 50 år, og da flyttingen skal skje, har han bodd hjemmefra i 26 år. Gautes foreldre er særdeles godt vant med lokalt byråkrati. I forbindelse med flyttingen i 2018 får de den smertefulle erfaringen at byråkratiet er erstattet av et maskineri, generert av noreply-poster.

Ystgaard skriver: Flytting måtte meldes til www.skatteetaten.no ved å fylle ut et elektronisk skjema(...) Ti dager seinere (...) fikk vi ei melding fra noreply@skatteetaten.no om at et brev fra Folkeregisteret ventet på Altinn.

Mor og far fant brevet, som var adressert til Gaute (med hans nye adresse). Folkeregisteret krevde husbokstav og bruksenhetsnummer. Gaute fikk dessuten klar beskjed om at han hadde 14 dager på seg til å svare, at han etter folkeregisterloven pliktet å svare og at det ville utløse overtredelsesgebyrer dersom han ikke svarte – og at "flyttemelding kan bli avslått". (Kan fyttemelding bli avslått?!)

Utdrag fra brevet fra noreply@skatteetaten.no: Bruksenhetsnummeret består uten unntak av en bokstav og fire siffer. H0201 betyr eksempelvis at boligen ligger i hovedetasjen (H), andre etasje (02), og første dør fra venstre (01). De to siste tallene er leilighetens nummer i etasjen, regnet fra venstre når man kommer opp trappen (i Oslo og Bærum regner man fra venstre utenfor inngangsdøren til huset). Bruksenhetsnummeret kan også bestå av L for loftsetasje, U for underetasje eller K for kjelleretasje(...) Hvis du ikke kjenner bruksenhetsnummeret ditt, finner du mer informasjon og informasjon på Kartverkets nettsider. Du kan også ta kontakt med kommunen du bor i.

Men Gaute bodde i Kvamskroken 1, 7715 Steinkjer. Det var hans fullstendige adresse, og den hadde folkeregister og skatteetat fått. Hans-Magnus Ystgaard kunne ikke svare på brevet. Det var noreply.

Noreply-posten var skivebom. På bygdene, også i bygdesentrum, bor folk som kjent godt uten både husbokstav og "H0201".

I forsøkene på å korrigere maskineriet, kastet Ystgaard bort tid av livet på å ringe 8080000, der han aldri kom igjennom, deretter forsøkte han å ringe saksbehandleren – for aldri å komme fram. Til slutt fant han postadressen til skatteetaten i noreply-posten, og skrev et brev. I brevet forklarer Hans-Magnus Ystgaard at han er faren til Gaute, som er sterkt utviklingshemmet, og derfor ikke kan korrigere noreply-poster selv, og han informerer igjen om Gautes fullstendige adresse og hvorfor den er fullstendig.

Etter to uker kommer noreply-svaret, som er "godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevet signatur". Ingen mennesker involvert. Overskriften lyder "Ugyldig flyttemelding", og brevet innledes slik: For at vi skal behandle flyttemeldingen, må du rette opp i forholdene som er beskrevet nedenfor, og sende oss ny og fullstendig flyttemelding. (...) Vi kan ikke behandle flyttemeldingen vi har mottatt fordi: Du har meldt/signert flytting for for en person over 18 år.

Hans-Magnus Ystgaard måtte fortsette å bruke tid av livet på meningsløst maskineri. Det utartet. Det ble hjerteskjærende, og det tok tid å lese siste del av boka, tårene kom i veien. Maskineriet stjal mye av Ystgaards tid. Tid en godt voksen far hadde fortjent å bruke sammen med sin sønn.

Det bør mobiliseres mot offentlig maskineri som reduserer mennesker og stjeler av folks dyrebare tid, av folks liv. Ystgaards bok er en nødvendig og viktig korrigering til "moderniserings"- eller digitaliseringsstatsråder som gir inntrykk av at digitalisering, som de gjerne kaller modernisering, automatisk gir raskere og bedre tjenester enn de som utføres av mennesker du kan snakke med.