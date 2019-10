Fortsetter demonteringen av Distrikts-Norge

Regjeringa fratar kommunale skatteinnkrevingskontorer oppgaver. Oppgavene overføres til statlige kontorer, av hensyn til et "seriøst arbeidsliv", sier finansminister Siv Jensen (Frp). "Et seriøst arbeidsliv skal ikke være avhengig av lokale prioriteringer", sa Siv Jensen i finanstalen mandag.

I dag er det 237 slike kontorer spredt over hele landet. Nå skal oppgavene legges inn under de 56 regionale statlige kontorer - som allerede finnes i dag. Kommunale stillinger går tapt. Oppgavene sentraliseres - og til staten. 237 kommunale kontorer forsvinner, og Siv Jensen kaller det "det er det motsatte av sentralisering", i replikkveksling med Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum.

For å nevne noe: NAV er sentralisert. Politiet er sentralisert. "Nærpolitireformen" er en fjernpolitireform, som svekker folks trygghet og sikkerhet i så å si hele landet. Omlegging av kraftskattesystemet skal måke penger fra kommunene til staten. To tredeler av landets tingretter er i spill. All rett skal til byene, mener den regjeringsoppnevnte kommisjonen. For å nevne noe.

Vi har altså lært denne leksa alt for godt nå: Framfor å styrke kommunale tjenester, skal de legges ned - og opgavene sentraliseres. Sentralisering er svaret uansett hva spørsmålet er, og demonteringen av Distrikts-Norge fortsetter. Og fortsetter.

Men sjelden har vi hørt mistilliten til lokale tjenestekontorer så tydelig som da finansminister Siv Jensen la fram Solberg-regjeringas budsjett i Stortinget mandag. Slik begrunnet hun sentraliseringen av skatteinnkrevingskontorene: "Seriøst arbeidsliv skal ikke være avhengig av lokale prioriteringer", sa Jensen. Som om "lokale prioriteringer" er et slags skjellsord.

Mens Venstre og FrP går sine høylytte Tuppen og Lillemor-runder for åpen scene, fortsetter Solberg-regjeringa sitt effektive og utrettelige arbeid med å demontere Distrikts-Norge. Er KrF-leder Kjell Ingolf Ropstad tilfreds med å være garantist for denne tappingen av Distrikts-Norge?