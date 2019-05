Første mann ut av Mattilsynet

Tre forvaltningsnivåer. Tre oppdragsdepartementer. Fem tidligere tilsyn inn i samme organ. Opprettelsen av Mattilsynet i 2004 har en rekke fellestrekk med Nav-reformen, som også samlet ulike funksjoner under en stor paraply der man antok at alle skulle klare å holde sitt på det tørre.

Det kan jo gå bra - i solskinn. Men verken Nav eller Mattilsynet er solskinnshistorier. Nå er det full storm i kastene for Mattilsynet. Det hagler av anklager om et tilsyn som er ute etter å ta bønder, som ikke har peiling.

Rogalandsbonden som filmet Mattilsynets besøk og senere tok opp telefonsamtaler med tilsynet, avdekket blant mye annet at Mattilsynet sendte en ufaglært, tidligere politikvinne ut på et tilsyn som kom i stand etter en bekymringsmelding mot bonden.

Annonse

Lekmannsskjønnet kan fortsatt ha verdi i norsk dyrehelsetilsyn, selv om verdien faller i takt med at befolkningen fjerner seg stadig mer fra førstehånds erfaring med dyrehold. I 2019 er slett ikke alle vokst opp på gård, eller har besøkt bestemor og bestefar i fjøset.

Men det å skrive et varsel om å stenge et pelsdyrhold på grunn av andrehånds synsing mottatt via mobiltelefon, er et så grovt og respektløst overtramp mot bonden at det er vanskelig å forstå.

Nå har direktøren i Mattilsynet, Harald Gjein, trukket seg fra stillingen sin med umiddelbar virkning. I tillegg har regionsjef Ole Fjetland i region sør, samt to ledere ved avdeling Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord fratrådt midlertidig fra sine lederroller. Det kan tyde på at overtrampet i Sandnes ikke er et enkeltstående tilfelle.

Mattilsynet var ute på 66.949 tilsyn i fjor, forteller Fjetland. Hvor mange av disse ble gjennomført av folk som er ufaglært i det dyreholdet de skal vurdere, og i det regelverket de er sendt ut for å håndheve?

Dersom Petroleumstilsynet hadde stengt en oljeplattform etter sikkerhetstilsyn fra en landkrabbe og eks-polititjenestemann, ville plattformsjefen ha ledd. Det er ingen grunn til å le av Mattilsynet. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad kan ikke la en slik organisasjon granske seg selv.