Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Som andre grupper i samfunnet må også matprodusentene se hen til realinntektsvekst. Det er greit med flere kroner inn, men når prisstigningen spiser opp lønnsøkningen, blir det ikke mer til overs, det blir mindre.

Bøndene opplever nå kraftig prisøkning på mange av innsatsfaktorene i driften. For det enkelte bruk er merkostnaden mellom 15.000 og 60.000 kroner, i forhold til den prisstigningen som ble forutsatt i vår.

For mange blir "inntektsveksten" de ble stilt i utsikt i vår, halvert. For noen blir den nullet. Derfor er staten og bøndene enig om å kompensere for økte kostnader til gjødsel og byggematerialer.

Les også: Slik kan bønder få dekt inn eksplosiv kostnadsvekst

Som vanlig er det diskusjon internt i næringen om fordelingen: Bondelagets krav legger opp til at for eksempel melkebøndene skal få underkompensert kostnadene, mens produsenter av sau, korn og svin får overkompensasjon.

Det som ikke diskuteres, er at ALLE bønder vil bli grovt underkompensert.

Det er nemlig ikke bare gjødsel og byggevarer som blir dyrere. Strømprisene er økt kraftig, det samme er de internasjonale råvareprisene for kraftfôr. Det anslås at prisøkningen her er minst like stor – altså om lag 750 millioner i ekstrakostnader.

Strømpris-kompensasjon skal kanskje forhandles om senere. Dyrere kraftfor skal ikke forhandles om.

Bøndene får dermed ikke dekket all kostnadsveksten. Ikke bare holdes enkelte faktorer utenfor: Bøndene må forhandle for å få kompensert for de faktorene staten har gått med på å justere.

Hvorfor ble det slik? 12. august sa staten ja til å forhandle om "kompensasjon for ekstraordinær kostnadsvekst. Staten og jordbruket vil ha dialog om videre prosess».

21. august meldte Nationen at bøndene ikke hadde fått med staten på å forhandle om annet enn gjødsel- og byggevarepriser.

Årsaken skal være at 1) kraftfôrprisen ikke hadde steget så mye midt i august, og at 2) strømprisøkningen skal vurderes kompensert etter hvert.

Annonse

Så til det som partene er enig om å kompensere: Når budsjettnemnda, som beregner tall som staten og bøndene per definisjon er enig om, beregner at kostnadsøkningen på byggevarer og gjødsel blir 754 millioner, hvorfor skal denne forhandles om?

Og når det først skal forhandles: Hvorfor oppfører ikke faglagene seg som om det er forhandlinger? Hvorfor legger ikke Bondelaget og Småbrukarlaget inn et forhandlingsmonn i sitt krav, som i andre jordbruksoppgjør?

"Hvorfor oppfører ikke faglagene seg som om det er forhandlinger?"

– Vi er ikke i omkamp om inntektsutviklingen, sier bondelagsleder Bjørn Gimming. Men så lenge faglagene forhandler om å få kompensert bare noen kostnadsøkninger, og i tillegg åpner for å forhandle den nedover, er det nettopp det det er: Omkamp. Spørsmålet er ikke OM inntekten skal ned, men hvor mye.

Det er liten grunn til å frykte at bøndene skal bli overkompensert. Om kraftfôrprisøkningen viser seg å bli lavere enn hva Budsjettnemnda skulle beregne i dag, vil overkompensasjonen dukke opp som inntektsvekst i forhandlingene til våren.

Dagens forhandlingsopplegg er rigget slik at staten kan få redusert prislappen for norsk landbruk ytterligere. Bøndene har utsikt til lavere disponibel inntekt når siste regning er betalt.

I Bondeopprøret er forhandlingsklimaet elendig. Ola Lie Berthling-Huseby kaller landbruks- og matminister Olaug Bollestads (KrF) forhandlingsopplegg et «narrespill».

– Staten sier at de ikke kan prognosere strømkostnadene. Det er bare tull, for dette er noe man gjør hvert år, sier Berthling-Huseby til Bondebladet. Han kaller forhandlingene "en gisselsituasjon".

Internt i Bondelaget er det en forventning om at staten vil opptre fair, og tilby bøndene de 754 millionene i kostnadsdekning som Budsjettnemnda for jordbruket har beregnet. Det er mulig at denne forventningen er mer realistisk nå som Olaug Bollestad har skjøvet forhandlingene videre til en Ap/Sp-basert regjering (med eller uten islett av SV).

Det er ryddigst at forhandlingene utsettes "i et så viktig spørsmål som bondens inntektsmuligheter", sier Bollestad. (Hvorfor hun ikke vil kompensere bondens viktige inntektsmuligheter for kraftfôr- og strømprisøkning sier hun ingenting om.)

De stadig færre bøndene her i landet snakker gjerne om at det ikke blir færre folk i landbruksbyråkratiet. En avbyråkratiseringsreform er åpenbar: Staten og faglagene trenger ikke å bruke tid på "justeringsforhandlinger".

Det holder å bli enig om hvilke ekstraordinære kostnader som skal kompenseres av staten. Så kan partene dra hver til sitt, hvorpå budsjettnemnda beregner summen og staten utbetaler.

Så kan staten og bøndene konsentrere seg om hovedoppgaven: Å tette inntektsgapet.