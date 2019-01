Forhandlingenes år

Året vi har lagt bak oss ble sterkt preget av den ødeleggende tørken i Sør-Norge. Selv om ingen foreløpig vet hva været bringer oss i år, vil klimaet uansett sette preg på landbruksåret 2019. Innen 1. april skal landbruket og staten forhandle fram en frivillig klimaavtale for jordbruket.

Rett før jul kom rapporten fra Teknisk arbeidsgruppe som identifiserte mulige tiltak for å oppfylle regjeringens måltall for utslippsreduksjoner i jordbruket på 5 millioner tonn CO2-ekvialenter. Mulighetene arbeidsgruppa skisserer, medfører blant annet redusert kjøttkonsum og forbud mot nydyrking av myr, begge tiltak med vidtrekkende konsekvenser for jordbruket.

Dette er ikke de eneste forhandlingene med stor betydning for norske bønder dette året. De forestående regjeringsforhandlingene vil bli helt avgjørende for landbrukspolitikken som skal føres de kommende årene.

Borgerlig flertallsregjering bestående av Høyre, Frp, Venstre og KrF utgjør en risikofaktor for landbruket. Så lenge Erna Solberg har vært statsminister, har hun vært avhengig av støtte i Stortinget for regjeringens landbrukspolitikk. Det har hun gjort med vekslende hell. I Solbergs første periode fungerte Venstre og KrF som bremseklosser, etter forrige stortingsvalg kom KrF på vippen alene, og inngikk etter hvert i det såkalte landbruksflertallet: Altså i en landbrukspolitisk allianse med opposisjonspartiene.

Hvis vi forutsetter at KrF går inn i Solbergs regjering, oppløses landbruksflertallet. Hva det innebærer for landbruket vet vi ikke før en ny regjeringsplattform er vedtatt. Likevel, der landbruket kunne være trygg på at landbruksflertallet i Stortinget ville hegne om den norske landbruksmodellen og markedsordningene, er landbruket nå avhengig av at KrF får på plass en garanti for disse landbrukspolitiske bærebjelkene i regjeringsplattformen.

Den jobben KrF gjorde i Stortinget i fjor vil partiet måtte gjøre innenfra i regjering i år.

KrFs sjefsforhandler Kjell Ingolf Ropstad har definitivt store ambisjoner foran regjeringsforhandlingene, men vi har ikke hørt han snakke mye om landbruk og distrikt. KrF må sette et stempel på regjeringens politikk, men det spørs om ikke barnefattigdom, bistand og familiepolitikk står i høysetet. Dessuten har Ropstad skapt forventninger i eget parti om endringer i abortloven. Det er et krevende utgangspunkt for forhandlingene. Det kan være en fare for at landbrukspolitikken kommer i bakleksa når alt dette andre skal prioriteres.

2019 står på mange måter i forhandlingens tegn. I tillegg til klimaforhandlinger og regjeringsforhandlinger er selvsagt jordbruksforhandlingene et spenningsmoment.

Jordbruksforhandlingene i 2018 overrasket alle. Regjeringen skrev under på en avtale med både Norges Bondelag og Norsk Bonde- og Småbrukarlag, med nærmere 800 millioner friske budsjettkroner i potten.

Det var de færreste som forutså et slikt resultat. Tvert om, forutsetningene for oppgjøret var krevende. Landbruket opplevde kraftig kostnadsvekst, samtidig var markedet preget av overproduksjon. Dermed var det små utsikter for å få kompensert kostnadsøkningene gjennom prisøkninger. Nøkkelen til et omforent jordbruksoppgjør var dermed å øke overføringene over statsbudsjettet, noe som i utgangspunktet sitter svært langt inne for en Frp-statsråd i en Høyre-dominert regjering.

Daværende landbruksminister Jon Georg Dale valgte likevel å dra fram sjekkheftet. Det var nok en strategisk vurdering. Så lenge KrF kontrollerte flertallet i Stortinget ville et brudd i forhandlingene med stor sannsynlighet bli overprøvd av opposisjonen. Ved å inngå en avtale med bøndene selv, kjøpte Dale seg goodwill – ikke bare i landbruket – men også hos KrF. Det sistnevnte er ikke uviktig, i dag står vi faktisk ved terskelen til borgerlig samling.

De ytre rammene for jordbruksforhandlingene er ikke så ulike som fjorårets. Landbrukets kostnadsvekst fortsetter, markedene er fortsatt i ubalanse. De politiske rammene er imidlertid kraftig endret. Med KrF i regjering, vil ikke lenger regjeringen møte hindringer i Stortinget for sitt opplegg.

Det eneste som vil forplikte regjeringen til et oppgjør som er spiselig for bøndene, er de eventuelle forpliktelsene KrF vil forhandle seg fram til i regjeringsforhandlingene.

Sagt med andre ord, den jobben KrF gjorde i Stortinget i fjor vil partiet måtte gjøre innenfra i regjering i år. KrFs landbrukspolitiske styrke står og faller med forhandlingsresultatet i regjeringsforhandlingene.