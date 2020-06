Myr lagrer karbon, drenert myr slipper ut karbon som varmer klimaet. Etter å ha vært varslet i over ett år kom det i dag, regjeringens forbud mot å ødelegge myr.

Neida. Det skal fortsatt være lov å ødelegge myr for ting som regjeringen mener er viktigere enn myr og klima. Som motorveier, kjøpesentre og importterminaler.

Det siste er spesielt viktig, for importterminaler for mat kan vi vente oss mer (myr)nybygging av. Det er nemlig bøndene, og bare dem, som regjeringen har bannlyst fra å bruke norsk myr til matproduksjon (tømmer, en annen bagatell i norsk næringsliv, har vært forbudt på myr lenge.)

Om vi ikke øker matproduksjonen med en årlig prosent (slik vi må) gjennom å dyrke opp egen myr (slik vi har gjort), må vi importere mer mat. Fra land som Indonesia eller Brasil. Der dyrker de som kjent ikke opp verken myr eller sårbar natur.

Hvorfor kom landbruks- og matminister Olaug Bollestad med forbudet mot mat på myra akkurat i dag? For Bollestads skyld får vi håpe at det ikke har å gjøre med NRKs heftige dekning av myrdyrking. Ellers går noen rundt i departementet og føler seg veldig, veldig dum akkurat nå.

NRK meldte i dag om en "klimabombe" - at bøndene dyrker opp myr som aldri før etter at forbudet ble varslet i fjor.

Annonse

Men NRKs egne tall viser ikke hvor mye dyrking som faktisk skjer, men hvor mye bøndene søker om å bygge ned. Og avslagsprosenten har økt de siste årene.

Dessuten viser NRKs tall at søknadsveksten går ned. Fra 2015 til 2018 vokste omsøkt nydyrking med 14 prosent årlig. I 2019, året da regjeringen varslet et kommende forbud, gikk veksten ned til 9 prosent.

Senere på dagen viste det seg at NRKs tall ikke gjelder myrdyrking, men nydyrking totalt. Og det meste av nydyrkingen skjer andre steder enn i myra. Det er altså ikke sikkert at myrdyrkingen har økt i det hele tatt.

Et annet faktum som mangler i NRKs dekning er at myr i Norge ikke slipper ut karbon. Den binder karbon.

Norske myrer krymper på kartet, men vokser i vertikalen: Myr legger på seg en millimeter i året. Går du på dissende dyp myr, ligger Kristi fødsel to meter under beina dine. Øksa den første bonden mistet, ligger enda noen meter under der igjen.

Ifølge en rapport innhentet av WWF tar intakt myr opp 700.000 tonn CO2-ekvivalenter årlig. Nedbygd myr (til vei, bygg og mat) slipper ut 200.000 tonn. Økt dyrking betyr altså at karbonlageret i myra kan ha vokst litt mindre enn ellers. Å kalle dette en klimabombe er som å kalle et hull i brannslangen for en brannbombe.

Unntakene i regjeringens forbud gjør at ganske mange bønder fortsatt vil få dyrke opp myr. Hvor mange og hvor mye gjenstår å se, men bønder som mister jord til vei eller sentrumsareal, eller som ikke har annet å dyrke enn myr, vil fortsatt kunne legge myr under plogen.

Nettobindingen i myr er ikke noe argument for å bygge ned myr. Men det kan ikke være uinteressant kunnskap at det ikke er nydyrkingsbonden i Solør som koker klimaet. Det er det norsk sokkel som gjør.