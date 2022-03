Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Det har rullet og rullet på med stadig nye detaljer om statsråden med ansvar for NAV. Om opplysninger som viste seg å være omtrentlige og endog feil.

Om husleiekontrakter som ble fremlagt som dokumentasjon på boutgifter, men som aldri ble brukt. Som endog var misligholdt allerede på det tidspunkt den ble sendt til arbeidsgiver.

Samme dag som arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik trakk seg, meldte TV2 at Tajik hadde bare sju dokumenterte reiser hjem til Stavanger det første året hun disponerte skattefri pendlerleilighet i Oslo.

For å kunne bli regnet som pendler må du ifølge Skatteetaten som hovedregel reise hjem i snitt minst hver tredje uke, eller minst 17 ganger i året.

En vanlig skattebetaler har ingen sjanse overfor ligningsmyndighetene eller Nav med en slik saus putrende i gryta. Som statsråden med ansvar for Nav kunne ikke Tajik godt fortsette i jobben. Selv om særlover og foreldelse nok betyr at saken ikke handler om juss, er moralen minst like viktig - i Arbeiderpartiet.

Skatt og skattemoral er ikke småplaneter i Aps politiske univers. Hva gjør Tajik skikket til å være nestleder i Arbeiderpartiet?

Aps parlamentariske leder, Rigmor Aasrud, kunne, etter å ha hørt på pressekonferansen, ikke svare ja på spørsmålet om Tajik bør fortsette som nestleder.

Tajik har hatt gode kort på hånden siden hennes hovedmotstander i kampen om arvefølgen i Ap, Trond Giske, måtte trekke seg som nestleder i partiet. Hun har levert godt som statsråd. Hennes med-nestleder, Bjørnar Skjæran, er en overgangsfigur i partiet.

I deler av partiet har Tajik likevel vært oppfattet som "for pen i tøyet" (slik DNs Eva Grinde formulerer det) til å lede Arbeiderpartiet. Etter sin boligmisere er hun ytterligere svekket.

Mange av Trond Giskes støttespillere, særlig i fagbevegelsen, mente Tajiks venner i media hadde en finger med i spillet rundt Giskes avgang. Den første stortingsrepresentanten fra Ap som onsdag gikk ut og krevde Tajiks avgang som partileder, var May Britt Lagesen, innvalgt fra Giskes Trøndelag.

Utenriksminister Anniken Huitfeldt og Utøya-generasjonens kunnskapsminister Tonje Brenna har allerede vist vilje til å markere seg med skarpe verktøy helt på toppen av Aps politiske verksted - gjennom forsøket på å torpedere delingen av Viken. Særlig Brenna vil kunne se muligheter i Tajiks svekkelse..

Statsminister Jonas Gahr Støre har, med Tajiks avgang fra regjeringen, kvittert ut saken i Stortinget. På Youngstorget har han nok stadig en runde eller sju å gå om sin nestleder fra Bjørheimsbygd.