Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens egne meninger.

Jeg liker tall, data, forskning og empiri. Ting som ikke kan avvises, som står. Eller mer presist, som ikke kan avvises av annet enn BEDRE tall, data, forskning og empiri.

Og jeg avskyr tidens tendens til å relativisere og emosjonalisere: Det som JEG FØLER er sant, er sant – og det bør påvirke samfunnsutviklingen.

Naturbruk og energipolitikk er to samfunnspolitiske slagmarker hvor de personlige overbevisningene synes spesielt sterke. Akkurat nå raser krigen 4800 meter fra meg.

Første vindturbin i Stokkfjellet vindkraftverk sto ferdig sist lørdag. Denne uka har jeg forsøkt å glemme GWh, vinddata og arealeffekt, og heller forsøkt å kjenne etter: Hva FØLER jeg når jeg står på verandaen min og ser vindturbinene reise seg? Here goes:

Jeg føler jeg bor i en rar bygd. Ingen har forsøkt å demonstrere eller sabotere anleggsarbeidet. Nabokommunen Stjørdal har bare planer om kraftverk, men en diger anti-vindkraftgruppe er allerede oppe på Facebook. Her går praten varm om oss "neandertalere" i Selbu.

En skriver at han vil stemme på partiet som er mest imot vindkraft: "Alt annet kommer i andre rekke".

Eldreomsorg, oppvekstpolitikk, klima, samferdsel, forsvar, næringspolitikk, skattenivå, rettferdig fordeling. Alt dette er underordnet. Det aller viktigste i Norge i 2021 er å bekjempe ny kraftproduksjon. Jeg kjenner på en undring: Hvilke følelser kan utløse en slik prioritering?

"Ren voldtekt av vår vakre natur", skriver en kvinne. Jeg blir sjokkert, men så glad på hennes vegne, fordi jeg tenker at hun nok aldri kan ha vært på et voldtektsmottak på en lørdagskveld.

Det er rart så svære de turbinene er, sier folk jeg møter på fotballkamp. Ja, jeg kjenner på det, jeg også. Følelsen når du ser det første tårnet erigert er "oi, så svært!" Det blir jo det, når du ser inngående på noe nytt du aldri har sett i utsikten.

"Det er rart så svære de turbinene er, sier folk jeg møter på fotballkamp. Ja, jeg kjenner på det, jeg også."

Slik gubbene gjorde, da de tok seterveien en gang på 50-tallet, og passerte under en nybygd, 35 meter høy stålkonstruksjon. Den nye høyspentlinja fra Tydal skar rett over kjølen ved Hersjøen. Flere steder i bygda var den grelt synlig fra folks hus.

Annonse

Jeg vet ikke hva mine forfedre og deres samtidige følte da de passerte under den enorme, summende og susende konstruksjonen, tre ganger så høy som fjøsgavlen hjemme. Noen tenkte kanskje "hva skal vi med dette? Vi har da nok kraft fra Selbu E-verk?".

Einar Gerhardsen følte noe, der han gikk på tur ved hytta på Gålå med barnebarnet Martes hånd i sin, og så en høyspentlinje:

"Han pekte på kraftlinjen som skar gjennom naturen, og sa: Det der er fremskrittet". Det var Einar Gerhardsen som åpnet den aller første utenlandskabelen i 1960, den gikk fra dalføret mitt over til Sverige.

Faren til en svoger av meg følte en irritasjon, da han i livets høst fikk høre høyspentmaster omtalt som "monstermaster". Han hadde vært med å bygge mastene over Hersjøkjølen. Nå fikk han en emosjonell beskyldning fra ettertiden rettet mot seg, i selveste Dagsrevyen.

Og hva med meg? Jeg sitter ute og skriver en sommermorgen, uten andre vindkraftinntekter enn 1750 kroner i året. Det er min andel av eiendomsskatten fra vingebladene som nå skjærer gjennom utsikten i sør.

Jeg føler stolthet og glede. Jeg kjenner at vi som bor på en liten stripe av asfalt, jorder og plen i et trøndersk dalføre, og jobber med en pc, et ratt, i et klasserom eller et sykehjem, vi blir påmint om hvem vi er og hvor vi kommer fra.

Vi kommer fra de nedsunkne flekkene i granskogen på Roltdalen. De som brant varme av nedhogd skog og oppgravd myrmalm rett etter Kristi fødsel. Vi smeltet jern vi eksporterte til Romerriket og fikk romersk haute couture tilbake (en av Nordens eldste bevarte tøybiter ble gravd frem 300 meter fra her jeg sitter. Den er vevd med romersk teknikk).

Vi kommer fra de enorme industriområdene i Høgfjellet og på Flormarka, de som skapte sår i landskapet så svære at vi fortsatt kan se dem fra fly. Der brøt vi kvernstein å selge til Røros, Arkhangelsk og Iowa.

Vi kommer fra gruvestollene i Gruvfjellet, hvor vi brøt kobbermalm til danskekongens kanoner. Fra granskogen i Sjøbygda og Aurdalen, hvor vi hogg tømmer til gjenoppbyggingen av London etter brannen i 1666.

Alt dette føler jeg, her jeg sitter på verandaen og ser tårnene reise seg: DER kommer vi fra, fra arbeid for næring i fjell og skog. Vindturbinene ødelegger den næringsfattige hildringen om den uberørte natur i horisonten, den gjengrodde kulissen for våre fossilfyrte liv.

Sånn er altså mine følelser om kraftverk i naturen. De er nok ikke mer verd enn følelsene til stjørdalingen som roper på Facebook at Selbu er "ødelagt" (kraftverket dekker 0,46 prosent av kommunens areal).

Men de er ikke mindre verd heller.