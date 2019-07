Flysprit, båtfyll og fattigskatt

Den kaldeste julimåneden på over 100 år går mot sin miserable slutt her i Trøndelag. Noe må vi ha å trøste oss med. I sin visdom sørger myndighetene for at både fattig og rik kan nyte sin rus til trøst i kampen mot elementene og den tilstundende vinterdepresjon.

I studiedagene var det flotters å sette seg til i 30.000 fot og drikke alkohol av glassflaske. På flybåren dannelsesreise til India på 90-tallet gled en silkedrapert apparisjon fra British Airways innpå meg bakfra, sånn cirka over Istanbul, og hvisket i øret mitt "Would You like another brandy, Sir?" Fortsatt noe av det fineste en kvinne har sagt til meg.

Påfyll av brandy forsvant i takt med at billettprisene sank. Flyselskapene begynner å fase ut flaskesalg på flyet. Det meste av taxfree-handelen er satt på bakken, uten at det gjør fenomenet smartere. For det stimulerer jo fortsatt til flytrafikk. Og hvem er det egentlig som burde ha tilgang til billig sprit her i landet?

Når vi som samfunn har bestemt oss for at det er en offentlig oppgave å sørge for å få omsatt alkohol avgiftsfritt, kunne man for skams skyld sette ned et utvalg til å finne verdige grupper av mottakere. For de finnes.

Den enslige fiskerbonde på det ytterste skjær eller den innerste fjord kunne vel behøve en avgiftsfri flaske til trøst mot været, søringan og Fiskeridepartementet. Småbarnsforeldre som skifter bleie der de før skiftet sexpartner eller storbyferie, hadde hatt godt av en stivert før leggetid.

Men neida. Det er flyreisende som skal få kjøpe billig sprit. Og det kunne i utgangspunktet vært en god idé. De kortbaneflyvende stakkarene som skjener inn mot Sandnessjøen i 45 graders vinkel mot en usynlig flystripe i sentrifugerende snøbyger hadde fortjent en taxfree-lerke. Under slike flyforhold er en knert å regne som forebyggende psykisk helsevern.

Isteden går den subsidierte spriten til Dreamliner-passasjerer som flyter friksjonsfritt herfra til Orlando.

Politikere i alle promillegrupper forsvarer taxfreeordningen med at Avinor tjener grovt via husleie for taxfreebutikkene, og slik finansierer kortbanenettet her i landet. Isåfall burde også kortbaneflyplassene få taxfreebutikk, slik at alle flyreisende får bidra til norsk infrastruktur med å kjøpe billig sprit. Ikke bare utenlandsflyverne som nettopp har VÆRT på steder med billig sprit.

Annonse

Et annen gruppe det er veldig dumt å stimulere til høyt alkoholkonsum, er båtfolket. Så da gjør vi selvsagt det

Et annen gruppe det er veldig dumt å stimulere til høyt alkoholkonsum, er båtfolket. Så da gjør vi selvsagt det: Promillegrensen til sjøs er 0,8 promille, fire ganger så høy som på land.

Om jeg tar ei lita flaske øl før jeg setter meg på plenklipperen, kan jeg ryke på titusener i bot dersom en politipatrulje langs fylkesvei 705 ser den skjeve klippingen min. Ola båtfører kan bøtte innpå en øl, et vinglass og en snaps, blåse en lang marsj i politiets alkometer, og fortsette å skamkjøre en daycruiser med 300 hestekrefter mellom andunger og badere til styrbord. Eller var det babord? I morotrafikken til sjøs er det ankerpilsen som er obligatorisk. Båtførerprøven er frivillig.

Det dør 9 nordmenn av båtfyll hvert år. Nå har regjeringen laget en handlingsplan. Interessant nok inneholder den alle andre tiltak enn lavere promillegrense. For det vil ikke ha noen sterk effekt, mener båtminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Kanskje bare en småbarnsfar eller noen småsøsken. Næringsministeren synes andre tiltak er mye viktigere, som for eksempel at Sjøfartsdirektoratet skal bidra internasjonalt med arbeidet knyttet til ISO-standarder. Det vil nok redde riktig mange.

Oppsummert Uverdig trengende 1 Mange i Norge kunne behøve en billig flaske sprit. Utenlands flyreisende er ikke blant dem. Tiltak som ikke virker 2 Kombinasjonen båt og alkohol dreper. Uten at regjeringen vil dempe båtfylla for det. Utjevning 3 Oslo vest får subsidiert sprit og båtfyll fra staten. Oslo øst får spille bort pengene sine til samme stat.

Den eneste logikken i å gi flyturister og båtfolk romslige alkoholrammer, er at begge er utslippsverstinger. Båtferie langs kysten er nesten like klimaskadelig som en storbyferie i London. Den klimavennligste ferien du kan ta, er campingferie med bil. Men da får du ingen taxfree.

Lavinnntektsgruppene på campingplassen får kose seg med annen avhengighetsskapende moro: Pengespill. Eller skatt på drømmer, som psykiater Hans Olav Fekjær sier det.

"Det er en usosial form for skatt som øker de sosiale forskjellene. De som har minst, drømmer mest og spiller mest", advarte spillavhengighetseksperten allerede i 2006. Men via NRK gir staten fortsatt gratisreklame for milliarder til Norsk Tipping i beste sendetid, slik at spillergruppen blir enda fattigere. Men det er greit, for pengene går til idretten.

Mens vi subsidierer rusen til flyfolket og legaliserer den for båtfolket, får vi fattigfolk til å betale både sin egen rus og våre idrettshaller og fotballbaner. Sannelig vet vi hvorfor Jeppe både drikker, drukner og spiller.