Fra 2020 får fylkeskommunene overført ansvaret for de såkalte FOT-rutene i distriktene. Overføringen av ansvaret er et ledd i fylkesreformen, der fylkeskommunene skal få tilført nye oppgaver og ansvarsområder. Fylkene får dermed ansvar for framtidig anbudsutsetting av FOT-rutene.

Kortbanenettet er en svært viktig del av infrastrukturen i Distrikts-Norge, og de aller fleste flyrutene er ikke såkalt bedriftsøkonomisk lønnsomme. FOT – forpliktelse til offentlig tjenesteyting – er da flyruter som får støtte fra staten. Per i dag er det Widerøe som flyr alle strekninger, med unntak av én.

Særlig i Nord-Norge er kortbanenettet et viktig transportmiddel, ikke minst på grunn av de lange avstandene, men også for flyginger videre til større byer og utenlands.

I en sak i NRK advarer tidligere konsernsjef i Avinor Sverre Quale om at fylkene får ansvaret for FOT-rutene. Har er bekymret for at det vil gå ut over passasjerene i distriktene. Quale ledet Luftfartsutvalget, som i desember leverte rapporten sin til regjeringen. Utvalget var skeptiske til den delte modellen som regjeringen har lagt opp til, der fylkeskommunene har ansvaret for rutenettet, mens staten ved Avinor fremdeles er eier av lufthavnnettet, og også i praksis vil styre utviklingen ved de store flyplassene.

Utvalget pekte på det ikke lenger vil være én aktør som vurdere kostnadene for FOT-nettet samlet. Utvalgsleder Quale mener derfor at modellen burde vært konsekvensutredet før den ble gjennomført.

Samferdselsråd for Nordland, Bent-Joacim Bentzen (Sp) sier derimot at det er fornuftig at fylkene i større grad får handa på rattet for å kunne "se samferdselen i et bredere perspektiv. "Jeg tror nordlendingen vet best hvordan nordlendingen skal reise", sier han til NRK.

Bentzen har et viktig poeng i at fylkeskommunene dermed kan styre utvikling og planlegging i tråd med hva det er behov for lokalt. Samtidig er det helt nødvendig at fylkeskommunene samarbeider godt om FOT-rutene over fylkesgrensene. Som ellers i Europa er det liten konkurranse om å fly de minst lønnsomme strekningene, og det er heller ikke mulig å se for seg at fylkeskommunene hver for seg legger ut "sine" strekninger på anbud.

Det er også en forutsetning at pengene følger med reformen. I andre reformer har ikke finansieringen vært i orden, pengene har ikke fulgt ansvaret. Det er nok å se hva som har skjedd med fergeprisene i Nordland fra nyttår. Fylkene har fått ansvar for fylkesveinettet, med rassikring og tunnelsikring, og har også fått overført ansvaret for å legge om ferge- og hurtigbåttransporten med mål om å kutte klimagassutslipp. Ingen av delene er fullfinansiert fra staten.

Når FOT-rutene i framtiden skal finansieres ved fire midler til fylkeskommunene, er det derfor avgjørende for distriktene at det kommer nok penger fra staten.