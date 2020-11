Det blir stadig klarere hvor uklar den politiske helsetilstanden blir i etterkant av stortingsvalget i 2021.

Noe vet vi: At Erna Solbergs flertall sykner hen. Og at den godartede distriktsutveksten Sp vokser seg stadig nærmere statslegemet i Oslo.

Men regjeringsalternativene formerer seg ukontrollert, også internt i partilegemene. Smittevernbamsen Bent Høie har ingen interesse, verken av å dempe r-spredningen, eller berolige velgerne.

Ap vil ha tilbake den rødgrønne trekløver-regjeringen fra 2005, da landet fløt over av forhåndsprogrammert flertallsregjering og kompromissvelde, styrt av et Ap som hadde 70 prosent av kjøttvekta i regjering.

Those were the days. Til høsten kan Ap bli valgets tredje største parti. Per i dag ligger partiet an til 40 stortingsplasser. SV og Sp ligger samlet an til 49. Hva må Ap ofre for å få SV og Sp til å akseptere å regjere på EØS-avtalen?

Rødt vil ikke i regjering. Da det revolusjonære Arbeiderpartiet i 1928 fikk regjeringsoppdrag av kong Haakon VII, betød det også, slik Tor Bomann-Larsen skriver, at det kommunistiske verdensbildet var fortapt. Bjørnar Moxnes sliter allerede med det interne selvbildet i Rødt, og vil ikke besudle partiet med parlamentarisk ansvarstagen i 2021.

Rødt vil fortsatt kunne fange opp misnøye uten fremtid (nei til fornybar energi, nei til elbiler, nei til oljekutt) og omsette den i varm luft - og ett og annet gjennomslag - på Løvebakken. Relevant for regjeringsdannelse blir partiet neppe.

MDGs lederduo røper endelig hva som er inni den grønne vannmelonen: Det er rødt. For partiet som har solgt seg som en blokkuavhengig teori, er ikke en gang sentrum spiselig når det kommer til praktisk makt: MDG vil gå i (mindretalls)regjering med SV og Ap. Det vil ingen andre partier. Rasmus Hansson og andre partitopper er også uenig. Og trolig noen tusen MDG-velgere som har kjøpt bløffen om blokkuavhengighet.

SVs regjeringsplaner har vært preget av at alle skal med og ja takk, begge deler (både Rødts kommunister og Sps grunneiere ved samme bord).

Men i helgen snek Audun Lysbakken ut en realpolitisk innrømmelse: SV kan regjere med Ap og Sp, uten Rødt og MDG.

Innrømmelsen ble delvis kamuflert: Lysbakken fortalte SVs sentralstyre at han avviser å støtte statsministerkandidater som vil regjere uten - SV. Han hvelvet ingen regnbue over sentralstyret: Lysbakken ønsker seg nå et "rødgrønt prosjekt".

Lysbakken snakker foraktelig om en Ap/Sp-regjering som en "sentrumsregjering". Det klinger med Asle Toje, som skriver i Aftenposten om at Europas sosialdemokratiske partier "har skrumpet inn i et sentrum".

Trygve Slagsvold Vedum har sagt det samme i over ett år: Sp og Ap skal i regjering, punktum.

Dagbladets lederskribent tror Sps aversjon mot å snakke om SV har å gjøre med at Vedum må distansere seg fra SV for ikke å miste velgere til Frp. Men velgerstrømmen mellom Sp og Frp er overvurdert: Bare 4 prosent av de rekordmange Sp-velgerne vurderer Frp som alternativ, viser bakgrunnstallene fra siste Nationen-måling.

Budskapet er bedre egnet til å sige inn hos velgerflertallet (per i dag) som vil ha en ny regjering: Det rødgrønne trekløver er historie. Til høsten er det Vedum og Støre som gjelder, for dem som virkelig vil ha en ny regjering - og ikke bare en idé om en regnbue uten blåfarge.

Vedum vil neppe noen gang få lov av Jonas Gahr Støre til å omtale et Ap/Sp-ministerium som "sentrumsregjering". Men det er det venstreopposisjonen vil kalle den. Misvisende er det ikke.

Støres problem er at en rødgrønn regjering vil bli ganske så sentrumsorientert - selv med SV på laget. Sp ligger an til å få 40 prosent av kjøttvekta, mot SVs 16 prosent. Det blir ikke mye SV-stat, for å si det med Ola Borten Moe (ja, han blir statsråd igjen).

Mellom 2005 og 2013 var det ingen venstreopposisjon på Stortinget. Til høsten ligger det an til minst to partier (MDG og Rødt) og 15 representanter i venstreopposisjon til SV, Ap og Sp.

Jonas Gahr Støre har allerede tapt en tredel av velgerne sine. Det er ikke sikkert han har så mange flere å tape på å holde SV utenfor regjering. Men han kan vinne en god del styringsdyktighet, gjennom å kunne sikre flertall med V, KrF og eventuelt Høyre, i enkeltsaker.

Venstrepartiene vil beskylde en slik regjering for å drive høyrepolitikk. Vi får se hvor mye det blir. Det som er sikkert, er at vi får mer sentrumspolitikk, i tråd med velgernes ønske.

Det er da noe.