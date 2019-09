Flere som føler valgskam?

Det er nesten så jeg angrer på at jeg har stemt. Politikerne har ikke fortjent det. I alle fall ikke de politikerne som har sørget for å teppebombe valgkampen med alle mulige ting som ikke har noe med et lokalvalg å gjøre.

Vi er dratt gjennom en endeløs krangel om bompenger mellom regjeringspartier. Frp og Venstre røk i tottene på hverandre, stilte ultimatum som var gjensidig uforenlige, og statsminister Erna Solberg måtte avbryte valgkampen for å sette ned foten med et nytt ultimatum. Alle måtte vær så god akseptere hennes "kompromiss", eller gå ut av regjering.

Alle partiene sa ja takk, og bompengedramaet kulminerte med at bompasseringer i Trondheim blir om lag 75 øre billigere, én krone i Oslo og - hold på sydvesten - hele 2,5 kroner billigere i Bergen.

Listhaugs fortløpende utspill har nada med kommune- og fylkestingsvalget å gjøre.

Dette var lenge den altoverskyggende saken i Norge, den alle snakket om, saken mediene bruke ressursene sine på, midt i valgkampen til kommune- og fylkestingsvalget.

Som har null og niks med kommune- og fylkestingsvalget å gjøre.

Bompengesaken handlet om at Frp lå så dårlig an på meningsmålingene at partiet var nødt til å skape et inntrykk av at det står på dag og natt for bompengerammede bilister.

Etterpå, etter at bompengesaken endelig var opp og avgjort, kanskje vi da kunne komme til saken - altså kommune- og fylkestingsvalget?

Nei, for da var det på tide for Frp å rulle ut sitt valgkampess numero uno, Sylvi Listhaug, folkehelse- og eldreministeren som for tiden er opptatt av alt annet enn folkehelse og eldre. Hun la først ut en plakat på Facebook om at i Norge så håndhilser man (som reaksjon på at en muslimsk kvinne ikke tok kronprinsen i lanken), deretter en plakat om at Norge ikke tar i mot båtmigranter (illustrert med en båt med migranter i solnedgang i Middelhavet).

Nå senest kunne vi høre Listhaug si på radioen at målet (regjeringens, altså) om at alle biler som selges etter 2025 skal være utslippsfrie, er helt urealistisk å oppnå.

Listhaugs fortløpende utspill har nada med kommune- og fylkestingsvalget å gjøre. Hun vil bare minne velgerne om at Frp er opptatt av norsk kultur, er skikkelig hard i klypa overfor flyktninger/migranter/lykkejegere (stryk det som ikke passer), og fortsatt er et parti for folk som elsker lukta av diesel og dekk. Selv om det går på tvers av regjeringens politikk.

Og NRK bare AVSLØRER at Jonas Gahr Støre har plassert 84 kroner i fond som investerer i privat eldreomsorg SAMTIDIG som partiet hans går til valg mot privat profitt i velferden.

Apropos Støre. Nationen skrev i helga at Ap-lederen har reist dobbelt så mye rundt om i landet siden forrige valg som selveste bygdekongen Trygve Slagsvold Vedum. Likevel sliter Ap i distriktene.

Det er ikke nok i seg selv å reise rundt og kaste glans. VGs politiske redaktør Hanne Skartveit var med på en av Støres turer, til industriparken i Mo i Rana. Støre og følget hans fikk utdelt hjelmer og vester. Men ikke pressefolkene som skulle samme sted. Hjelmene var ikke nødvendige, de var der for å havne på bildene av Støre med følge.

Støre var sikkert uvitende om dette selv, men han er omgitt av rådgivere som først og fremst ser på disse turene ut i distriktene som en "location", en mulighet til å iscenesette sin arbeidsgiver på mest mulig fordelaktig måte.

Hvis lokalvalget først og fremst brukes som en arena for rikspolitisk posering, hva er vitsen da? Hvorfor gidder vi å stemme?

Nylig var jeg i bryllupsmiddag, og delte bord med en bonde. "Egentlig skulle jeg vel stemt Sp, men nå vurderer jeg Ap", fortalte han. I hjemkommunen hans har Ap større ambisjoner for den lokale idretten enn Sp. Det er viktig for bonden og hans idrettsfamilie.

Det er sånt lokalvalget handler om. Politikere og partier som vil noe for lokalsamfunnet. Som kommer med konkrete løfter og prioriteringer.

Hvis flere enn meg føler valgskam av å følge med på rikspolitikernes og riksmedienes gjøren og laden, let heller opp en ordentlig lokalpolitiker. I stedet for Listhaugs plakater kan du for eksempel søke opp Stjørdal SV eller Trysil Høyre på Facebook, og høre mer om hva de enkelte kandidatene vil gjøre for lokalsamfunnet.

Eller gå ut i gater og torg, klyp tak i noen av de mange hundre, kanskje tusener, med valgkampmedarbeidere som deler ut roser, brosjyrer, kaffe, ballonger og hva det ellers måtte være, prat med dem, spør dem hva deres parti vil gjøre for din bygd, din grendeskole, ditt omsorgssenter, ditt sentrumsområde, ditt liv.

Så kan du treffe ditt valg. Uten skam.

