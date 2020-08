Flere må få som fortjent

Da landet og verden stengte i mars, kjente vi det på kroppen alle sammen: Hva gjør vi for å holde det rent og smittefritt rundt oss? Renholderne må være på jobb.

Hva gjør vi for at butikkene skal ikke skal stå med tomme hyller, men etterfylles med varer når dopapir og gjær forsvinner ut under panikkhamstring? Transportarbeiderne må være på jobb.

Det må også de ansatte i butikken, kassadamene som raskt fikk seg plexiglass, avstands-klistremerker på gulvet og strenge spriterutiner å overholde. De kan ikke ha hjemmekontor.

Disse tradisjonelle lavtlønnsyrkene opplevdes med ett mye viktigere enn de normalt er verdsatt til på lønnsstigen. Nordmenn har helt siden unntakstilstanden inntraff i mars sett at de store tannhjulene i samfunnet har kvernet og rullet smertefritt, blodomløpet har blitt opprettholdt av vitale yrkesgrupper.

Vi betalte dem i vår, med velfortjent respekt og applaus fra balkongene. Nå vil de selvfølgelig også ha lønn som fortjent.

Akkurat nå er tvungen mekling status for lønnsoppgjøret. Mens tilbudet har vært null, null og null, har kravene vært å heve minstelønna i sektorer som nå har bevist sin samfunnsnytte.

Da er det på sin plass å peke på at de fire laveste tariffsatsene i det norske lønnssystemet er å finne i grøntsektoren, i jordbruket. Det er der de virkelig lavtlønte jobber. Mange har i sommer fått en påminnelse om at 123 kroner i timen er gulvet for sesongarbeidere i jordbæråkeren. I praksis er det avdekket at enkelte blir avspist med langt mindre, når de plukker på akkord og får betalt for kilo per time.

Den økonomiske sårbarheten i det norske jordbruket gjør bransjen avhengig av innleid arbeidskraft fra lavkostland i Europa og Asia. Det er ikke noe nytt. Da koronasituasjonen gjorde det vanskelig å reise over landegrensene, fryktet mange at bær skulle bli stående uplukket fordi man ikke ville få tak i nok hender til innhøsting.

Det var nok en tankevekker for mange at jordbruket vårt faktisk ikke “går rundt” med bare norsk arbeidskraft. Hvor selvberget er vi egentlig da? Og hvordan kom vi dit?

Bønder viser til at nordmenn flest ikke er villig til å jobbe harde økter og lange dager i åkeren, at norske ungdommer generelt betakker seg for en sommerjobb på kne med bøyd rygg og lav lønn.

Samtidig konkurrerer norske bønder mot store, industrielle matprodusenter i utlandet og blir presset på pris av et enormt marked.

Med den korte sesongen i Norge, sårbar for svingninger i været, innebærer råvareproduksjon her i landet en stor økonomisk risiko. For å oppfylle ønsket om lønnsomhet i alle produksjonsledd, kan noen oppleve det nærmest nødvendig å fire på kravene og kutte svingene. Lønn til arbeiderne synes som en beleilig post for besparelser. Det er selvfølgelig ikke akseptabelt i norsk nærings- og arbeidsliv.

Kampen mot sosial dumping må tas på alvor av hele bransjen. Slik man har tatt kraftig oppgjør i byggebransjen og transportsektoren. Der er det i alle ledd gjort en innsats for å få useriøse aktører ut av markedet. Regelverk, kontroller og tilsyn er strammet inn slik at arbeidere sikres rettigheter, lønn og vilkår som holder etisk standard.

Den samme oppryddingen må kontinuerlig pågå blant norske matprodusenter, organisasjoner og bedrifter for at ikke jordbrukets omdømme skal bli skadelidende.

Legger vi til at norske forbrukere har et inntrykk av at norsk mat er dyr, er det ikke tvil om at alle bransjeaktører i landbruket har en pedagogisk oppgave i å formidle hva det faktisk koster å dyrke, høste og formidle norske råvarer. Faktum er at nordmenn bruker kun drøye 11 prosent av husholdningens penger på mat og drikke.

Den prosenten kan vi alle måtte innstille oss på å øke. For hvis alle ledd av produksjonen skal “få som fortjent”, er det ikke til å unngå at maten til slutt blir dyrere for forbrukeren i butikken.

Der kommer årets lønnsoppgjør inn. Som Nationen skrev på lederplass tidligere i måneden, har de som jobber i norske åkre hatt dårligere lønnsutvikling enn industriarbeidere de siste tiårene. Det henger selvfølgelig nøye sammen med at inntektsgapet har økt mellom bøndene - som betaler arbeiderne på jordet - og andre grupper i samfunnet. Alt henger altså sammen med alt.

Det er ikke vanskelig å argumentere for at norske matprodusenter utgjør et samfunnskritisk yrke. De må ha økonomi til å betale egne arbeidere og unngå sosial dumping. De må ha økonomi til å hamle opp på det internasjonale markedet for å sikre norskproduserte råvarer ut til forbrukeren for en akseptabel pris.

Vi bør derfor forvente at resultatet de oppnår, de som i disse dager står i lønnsforhandlinger, legger føringer også for neste års landbruksoppgjør. Der må det tas nye skritt for å tette inntektsgapet.