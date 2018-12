Flass og falsk populisme

Jeg våknet en svart desembermorgen med John Lennons «Working class hero» ljomende fra underbevissthetens spilleliste. Fjerde vers på repeat, full styrke: «Keep you doped with religion and sex and TV / And you think you're so clever and classless and free / But you're still fucking peasants as far as I can see / A working class hero is something to be / A working class hero is something to be.»

Lennon dro til med «Og du tror du er så smart og så klasseløs og fri / men du er fortsatt "jævla bønder" så vidt jeg kan se», mens jeg prøvde å gni tv-bilder av Frps Per-Willy Amundsen ved siden av SV-leder Audun Lysbakken bort fra netthinna. Bilder fra en EØS-debatt i NRK. Ap-leder Jonas Gahr Støre sto på den andre sida av bordet og ymtet om at SV-lederen var i pussig selskap. SV i «tospann med Frp» mot EØS, liksom.

Det var ingen god start på dagen.

John Lennons tekst rommer besk ironi og glefsende sarkasme mot undertrykkelse. Det er derfor en temmelig barsk referanse Arild Grande fra Ap brukte i høst: «Vi skal være partiet for ‘the working class hero’», hevdet han – som leder av Aps arbeidslivsutvalg. Ap skulle gjenreises som arbeiderpartiet. Grandes sterke Lennon-referanse ble, bokstavelig talt, en vekker en svart morgen i desember.

«Grande mener sosialdemokratiske partier i Europa har forsømt seg og på den måten banet vei for høyrepopulismen», skrev Dagsavisen etter Aps landsstyremøte i september. Lovende. Arild Grande sa blant annet at Ap må «stille strengere krav overfor EU for å hegne om den norske arbeidslivsmodellen». Motmakt fra Ap. Virkelig?

Ap-leder Jonas Gahr Støre og hans fremste våpendragere har lenge feid vekk konkret EØS-kritikk som om det var flass på jakkeslaget. Feid den bort med variasjoner over samme tema: «Det er ikke EØS-avtalen, men Solberg-regjeringa som er problemet.» Så kom bruddet: Ap varslet veto mot EUs fjerde jernbanepakke. De konkrete konsekvensene av jernbanepakka veide nok tyngst. Ap ser ut til å ville «hegne om den norske arbeidslivsmodellen» og det norske folkestyret og demme opp for en irreversibel privatisering av norsk jernbane. En privatisering som etter alle solemerker ville ført til enda mer sosial dumping. Rent som et parti for «a working class hero». Har EØS-motstanderne i LO klart å trenge igjennom med sin konkrete EØS-kritikk?

«Vi er uenige i jernbanepakken, der sier vi nei til EU», sa Støre under den nevnte tv-debatten i NRK 27. november. Klart og tydelig. Jada, det kan være at Ap måtte innse at der gikk grensa for å utfordre LO, etter å ha pløyd ned egen grasrot og hele fagbevegelsen i Acer-saken. Lenger fra å være et parti for «a working class hero» kan Ap knapt komme. Uansett: Et veto mot EUs jernbanepakke er viktig – av hensyn til både folkestyret og arbeidslivsmodellen.

Så blir tv-debatten krevende igjen, når Ap-lederen forsøker å avfeie SV-lederen med at sosial dumping i kjølvannet av EØS ene og alene er Solberg-regjeringas ansvar. Enda mer krevende blir det når Støre er i nærheten av å diskreditere Lysbakken fordi han står på samme side som Frps Per-Willy Amundsen. «Dere står på en merkelig felles side her», sa Støre, men uten å gå Lysbakken nærmere på klingen. Selvsagt. For det første er Støre en anstendig mann, og for det andre så ville det ha rammet alle EØS-kritikerne i LO. Jeg vil dessuten tillegge Støre å vite forskjell på Frps falske populisme og den EØS-kritikken som LO, SV og Sp fremmer.

I USA knyttes begrepet falsk populisme gjerne til president Trump. Her kan det knyttes til Frps Per-Willy Amundsen.

Begrepet «fake populism», falsk populisme, er i ferd med feste seg både i USA og i Europa. Det handler kort sagt om politikere som strør om seg løfter og påstander som de antar har gjenklang hos velgere, først og fremst for å sikre seg tilslutning og makt. Det er ikke gitt at disse politikernes interesser er i tråd med de samme velgernes interesser. I USA knyttes begrepet gjerne til president Donald Trump.

Det er falsk populisme når politikere sier noe – og gjør noe helt annet. Slik som Per-Willy Amundsen. Under den samme tv-debatten kritiserte han EØS for å «gripe inn i nasjonalstatens politikk». Påstanden er sann, men det klinger skjærende falskt når Frp-Amundsen kritiserer det. Han tilhører et parti som har sørget for at Norge har avgitt myndighet til EU i strid med Grunnlovens bestemmelser flere ganger, for eksempel til EUs finanstilsyn og til Acer på energiområdet. Amundsen må finne seg i å ikke bli tatt på alvor når han kritiserer avgivelse av suverenitet til EU. EØS-debatten om å ivareta et demokrati som er for tynnslitt, og å demme opp for mer kynisk sosial dumping, er for viktig til å bli avsporet av Frps falske populister.

